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Московская команда расположилась в середине турнирной таблицы, а вот "Факел" ведёт борьбу за самые высокие места, а в случае победы сегодня сможет опередить московское "Торпедо" и выйти на второе место. Может быть и временно, всё же "Торпедо" проведёт свой матч вечером и примет не самый простой "Акрон", который набрал отличный ход и одержал три победы подряд.