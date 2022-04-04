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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Спартак-2
 
Позже
Факел
Прогнозы 34
Спартак-2 44.1% (15)
X 29.4% (10)
Факел 26.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак-2
Ничья
Факел
4.50
3.45
1.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак-2
Факел

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ФПД
3:0
ФПД
3:5
ФПД
1:1
ФПД
7:2
КФ
4:0
ФПД
3:0
ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
0:3
КФ
0:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
2:2
ФПД
1:3
ВДЗЦ
1:2
ВДЗЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Владислав 9 0.3
Шильцов Константин 6 0.2
Оганесян Степан 6 (1) 0.2
Маркитесов Дмитрий 5 0.17
Воропаев Артём 3 0.1
Мельников Степан 3 0.1
Литвинов Руслан 1 0.03
Сунгатулин Фаниль 1 0.03
Миронов Леонид 1 (1) 0.03
Петрунин Даниил 1 (1) 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 13 (1) 0.45
Акбашев Роман 7 0.24
Аппаев Хызыр 6 0.21
Разборов Андрей 4 0.14
Мендель Андрей 3 0.1
Черов Василий 2 0.07
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Шаваев Алихан 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03

Карточки

Спартак-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сунгатулин Фаниль 8 1
Маркитесов Дмитрий 8 0
Шитов Виталий 6 1
Оганесян Степан 7 0
Воропаев Артём 6 0
Акмурзин Тимур 4 1
Петрунин Даниил 3 1
Миронов Леонид 2 1
Агапов Илья 2 1
Голятов Илья 2 1
Литвинов Руслан 3 0
Шитов Владислав 3 0
Денисов Даниил 2 0
Шильцов Константин 2 0
Лайкин Максим 2 0
Муминов Ильяс 2 0
Гапонов Илья 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Мельников Степан 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Гуца Артём 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 9 0
Магаль Руслан 6 1
Дашаев Аслан 5 1
Мастерной Владислав 4 1
Пейчинович Неманья 5 0
Суслов Кирилл 5 0
Никитин Андрей Владимирович 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Максимов Максим 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Кулишев Артём 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
18%
2
9%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
0
0%
8
36%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
4
24%
7
32%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Забито

20
21
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
8
38%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
1
5%
3
14%
76-90

Пропущено

28
12
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
11%
2
17%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
5
18%
1
8%
31-45
5
18%
2
17%
46-60
7
25%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90

Забито

37
43
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
5
14%
2
5%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
6
16%
13
30%
31-45
8
22%
4
9%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
5
14%
10
23%
76-90

Пропущено

45
30
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
5
11%
4
13%
1-15
6
13%
3
10%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
8
18%
6
20%
61-75
11
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак-2
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 Спартак-2 - Акрон 0:1 Оренбург - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Томь 3:1 Факел - Спартак-2 3:0 Спартак-2 - Балтика 1:2 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2
Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2
Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 30 20 2 8 49 - 24 62
2. Торпедо Москва Заявка 29 14 12 3 54 - 33 54
3. Факел Заявка 29 16 5 8 46 - 27 53
4. Алания Заявка 30 15 7 8 64 - 38 52
5. Енисей Заявка 30 15 5 10 46 - 42 50
6. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
7. Нефтехимик Заявка 30 14 7 9 47 - 30 49
8. Акрон Заявка 30 13 8 9 34 - 31 47
9. Балтика Заявка 30 10 13 7 38 - 26 43
10. Велес Москва Заявка 30 13 4 13 37 - 36 43
11. Спартак-2 Заявка 30 13 4 13 36 - 46 43
12. Краснодар-2 Заявка 30 11 6 13 32 - 38 39
13. Томь Заявка 30 10 7 13 42 - 50 37
14. КАМАЗ Заявка 29 8 10 11 25 - 29 34
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 30 7 12 11 28 - 35 33
16. Волгарь Заявка 30 9 6 15 22 - 31 33
17. ФК Кубань Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
18. Ротор Заявка 30 5 12 13 27 - 43 27
19. Металлург Липецк Заявка 29 6 3 20 22 - 60 21
20. Текстильщик Заявка 30 4 8 18 25 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
7. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
3. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
4. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
5. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
6. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
7. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
8. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
9. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
12. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
13. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
14. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
16. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Спартак-2 44.1% (15)
    X 29.4% (10)
    Факел 26.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак-2
    Ничья
    Факел
    4.50
    3.45
    1.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак-2 - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак-2 - Факел

    Исход игры
    Спартак-2
    44.1% (15)
    Ничья
    29.4% (10)
    Факел
    26.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.5% (9)
    2:1 Спартак-2
    23.5% (8)
    2:0 Спартак-2
    11.8% (4)
    1:2 Факел
    11.8% (4)
    1:0 Спартак-2
    8.8% (3)
    0:1 Факел
    5.9% (2)
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    Спартак-2
    Факел

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