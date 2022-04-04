РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Спартак-2
Факел
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Владислав
|9
|0.3
|Шильцов Константин
|6
|0.2
|Оганесян Степан
|6 (1)
|0.2
|Маркитесов Дмитрий
|5
|0.17
|Воропаев Артём
|3
|0.1
|Мельников Степан
|3
|0.1
|Литвинов Руслан
|1
|0.03
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.03
|Миронов Леонид
|1 (1)
|0.03
|Петрунин Даниил
|1 (1)
|0.03
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|13 (1)
|0.45
|Акбашев Роман
|7
|0.24
|Аппаев Хызыр
|6
|0.21
|Разборов Андрей
|4
|0.14
|Мендель Андрей
|3
|0.1
|Черов Василий
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
Карточки
Спартак-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сунгатулин Фаниль
|8
|1
|Маркитесов Дмитрий
|8
|0
|Шитов Виталий
|6
|1
|Оганесян Степан
|7
|0
|Воропаев Артём
|6
|0
|Акмурзин Тимур
|4
|1
|Петрунин Даниил
|3
|1
|Миронов Леонид
|2
|1
|Агапов Илья
|2
|1
|Голятов Илья
|2
|1
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Шитов Владислав
|3
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Шильцов Константин
|2
|0
|Лайкин Максим
|2
|0
|Муминов Ильяс
|2
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Гуца Артём
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Магаль Руслан
|6
|1
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Пейчинович Неманья
|5
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Максимов Максим
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Смирнов Михаил
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
18%
2
9%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
0
0%
8
36%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
4
24%
7
32%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Забито
20
21
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
8
38%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
1
5%
3
14%
76-90
Пропущено
28
12
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
11%
2
17%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
5
18%
1
8%
31-45
5
18%
2
17%
46-60
7
25%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90
Забито
37
43
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
5
14%
2
5%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
6
16%
13
30%
31-45
8
22%
4
9%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
5
14%
10
23%
76-90
Пропущено
45
30
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
5
11%
4
13%
1-15
6
13%
3
10%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
8
18%
6
20%
61-75
11
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак-2
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 Спартак-2 - Акрон 0:1 Оренбург - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Томь 3:1 Факел - Спартак-2 3:0 Спартак-2 - Балтика 1:2 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2
Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2
Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|49 - 24
|62
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|46 - 27
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|46 - 42
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|47 - 30
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Балтика
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|38 - 26
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|37 - 36
|43
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|36 - 46
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|32 - 38
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|22 - 31
|33
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|25 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|5.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|7.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Факел
Исход игры
Спартак-2
44.1% (15)
Ничья
29.4% (10)
Факел
26.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.12% (15)
Меньше
55.88% (19)
Обе команды забьют
Да
70.59% (24)
Нет
29.41% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (9)
2:1 Спартак-2
23.5% (8)
2:0 Спартак-2
11.8% (4)
1:2 Факел
11.8% (4)
1:0 Спартак-2
8.8% (3)
0:1 Факел
5.9% (2)
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