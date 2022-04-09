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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Твенте
0'
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Ali Akman
58' Красная карточка
Ali Akman
58' Желтая карточка
Маркес Иван
59' Желтая карточка
Мейер Роджер
63'

Ход матча

15'
 
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
56'
Ali Akman
 
58'
Ali Akman
 
58'
Маркес Иван
 
59'
Мейер Роджер
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 1 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 58 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Твенте
3.54
3.66
2.13
Все Коэффициенты
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
27
Manfred
Ugalde
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.21
Ali Akman 6 0.21
Брюин Джорди 5 (1) 0.17
Тавшан Элаис 5 0.17
Маттссон Магнус 4 0.14
Шоне Лассе 2 0.07
Вет Хавьер 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 14 (5) 0.48
Проппер Робин 5 0.17
Влап Михел 4 0.14
Лимниос Димитрис 4 0.14
Daan Rots 3 0.1
Manfred Ugalde 3 0.1
Мисиджан Вирджил 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Зерруки Рамиз 2 0.07
Садилек Михал 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Мейер Роджер 2 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Брюин Джорди 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Ali Akman 1 0
Гут Родриго 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
23
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
42%
6
26%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
17%
5
22%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
6
29%
61-75
5
28%
7
33%
76-90

Забито

24
21
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 15
4
17%
6
29%
1-15
7
29%
29%
5
24%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
2
8%
6
29%
76-90

Пропущено

25
12
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
20%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
3
25%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90

Забито

36
44
25 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
6
17%
10
23%
1-15
8
22%
7
16%
16-30
11
31%
7
16%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
1
3%
4
9%
61-75
4
11%
11
25%
76-90

Пропущено

43
33
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 18
7
16%
3
9%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
9%
5
15%
31-45
5
12%
7
21%
46-60
5
12%
7
21%
61-75
14
33%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 0:0 29 16 8 5 44 - 33 56
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
7. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
8. НЕК Неймеген 0:0 29 9 9 11 35 - 44 36
9. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
10. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
11. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 0:0 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
12. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
13. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
14. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 0:0 14 2 6 6 12 - 18 12
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 0:0 15 8 3 4 22 - 22 27
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 0:0 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
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Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Твенте
3.54
3.66
2.13
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