Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Гоффертштадион
56' Undefined phrase: football_event_Ali Akman
58' Красная карточкаAli Akman
58' Желтая карточкаМаркес Иван
59' Желтая карточкаМейер Роджер
Ход матча
56'
58'
58'
59'
Статистика матча
-
0 Голы
-
4 Удары по воротам
-
2 Удары в створ
-
2 Угловые
-
0 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
1 Красные карточки
-
0 Замены
-
58 Владение мячом, %
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
35 Mees Hilgers
-
42 Sam Karssies
-
Главный тренер: Янс Рон
История личных встреч
НЕК Неймеген
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6
|0.21
|Ali Akman
|6
|0.21
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.17
|Тавшан Элаис
|5
|0.17
|Маттссон Магнус
|4
|0.14
|Шоне Лассе
|2
|0.07
|Вет Хавьер
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|1
|0.03
|Баррето Эдгар
|1
|0.03
|Одентал Кас
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14 (5)
|0.48
|Проппер Робин
|5
|0.17
|Влап Михел
|4
|0.14
|Лимниос Димитрис
|4
|0.14
|Daan Rots
|3
|0.1
|Manfred Ugalde
|3
|0.1
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Зерруки Рамиз
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Смал Гийс
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Мейер Роджер
|2
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Брюин Джорди
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0
|Проппер Робин
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
23
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
42%
6
26%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
17%
5
22%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
6
29%
61-75
5
28%
7
33%
76-90
Забито
24
21
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 15
4
17%
6
29%
1-15
7
29%
29%
5
24%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
2
8%
6
29%
76-90
Пропущено
25
12
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
20%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
3
25%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90
Забито
36
44
25 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
6
17%
10
23%
1-15
8
22%
7
16%
16-30
11
31%
7
16%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
1
3%
4
9%
61-75
4
11%
11
25%
76-90
Пропущено
43
33
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 18
7
16%
3
9%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
9%
5
15%
31-45
5
12%
7
21%
46-60
5
12%
7
21%
61-75
14
33%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|0:0
|29
|16
|8
|5
|44 - 33
|56
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|7.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|29
|9
|9
|11
|35 - 44
|36
|9.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|11.
|Камбюр
|28
|10
|3
|15
|44 - 60
|33
|12.
|Херенвен
|28
|8
|7
|13
|25 - 37
|31
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|16.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|17.
|Спарта Роттердам
|27
|4
|10
|13
|23 - 40
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|0:0
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|13.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|14.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|0:0
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Твенте
|0:0
|15
|8
|3
|4
|22 - 22
|27
|4.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|0:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5