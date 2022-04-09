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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:2
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
56' Undefined phrase: football_event_
Ali Akman
58' Красная карточка
Ali Akman
58' Желтая карточка
Маркес Иван
59' Желтая карточка
Мейер Роджер
0:1
65' Гол
Мисиджан Вирджил
0:2
75' Гол
Лимниос Димитрис
90'+6

Ход матча

15'
 
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
56'
Ali Akman
 
58'
Ali Akman
 
58'
Маркес Иван
 
59'
Мейер Роджер
 
65'
0:1
Мисиджан Вирджил
(Зерруки Рамиз)
71'
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
 
72'
Вет Хавьер
Брюин Джорди
 
75'
0:2
Лимниос Димитрис
(Мисиджан Вирджил)
80'
Дуэлунд Миккель
Маттссон Магнус
 
80'
 
Клеонизе Денильо
Manfred Ugalde
90'
Де Вольф Матиас
Тавшан Элаис
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 16 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 1 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 40 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
27
Manfred
Ugalde
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.21
Ali Akman 6 0.21
Брюин Джорди 5 (1) 0.17
Тавшан Элаис 5 0.17
Маттссон Магнус 4 0.14
Шоне Лассе 2 0.07
Вет Хавьер 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 14 (5) 0.48
Проппер Робин 5 0.17
Лимниос Димитрис 5 0.17
Влап Михел 4 0.14
Мисиджан Вирджил 3 0.1
Daan Rots 3 0.1
Manfred Ugalde 3 0.1
Зерруки Рамиз 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Садилек Михал 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Брюин Джорди 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Гут Родриго 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
25
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
2
17%
4
16%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
5
42%
6
24%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
7
35%
6
29%
61-75
5
25%
7
33%
76-90

Забито

24
21
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
4
17%
6
29%
1-15
7
29%
29%
5
24%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
2
8%
6
29%
76-90

Пропущено

25
12
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
20%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
3
25%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90

Забито

36
46
25 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 21
6 Не забивали 2
6
17%
10
22%
1-15
8
22%
7
15%
16-30
11
31%
7
15%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
1
3%
6
13%
61-75
4
11%
11
24%
76-90

Пропущено

45
33
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
7
16%
3
9%
1-15
8
18%
2
6%
16-30
4
9%
5
15%
31-45
5
11%
7
21%
46-60
7
16%
7
21%
61-75
14
31%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
7. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
12. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:2 Твенте онлайн

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