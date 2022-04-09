Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Твенте

47' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Какой шанс! Садилек Михал почти забил, но мяч вынесли с линии!

47' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Тавшан Элаис бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

31' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Как он промахнулся? Влап Михел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

16' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Даан Ротс получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Маттссон Магнус наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

11' Даан Ротс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Твенте

7' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня высокая влажность.