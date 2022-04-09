Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Статистика матча
-
0 Голы
-
1 Удары по воротам
-
1 Удары в створ
-
3 Угловые
-
4 Офсайды
-
1 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
74 Владение мячом, %
Владение мячом
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
13 Дурмиси РизаЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
17 Мейнанс СвенПолузащитник
-
18 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
21 Тай ЛеннартНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Аякс
Спарта Роттердам
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|20 (1)
|0.69
|Тадич Душан
|11 (3)
|0.38
|Антони
|8
|0.28
|Бергёйс Стивен
|7
|0.24
|Классен Дэви
|6
|0.21
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.17
|Нерес Давид
|3
|0.1
|Броббей Брайан
|3
|0.1
|Тимбер Юррьен
|3
|0.1
|Гравенберх Райан
|2
|0.07
|Альварес Эдсон
|2
|0.07
|Перейра Данило II
|2
|0.07
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Дарами Мохаммед
|1
|0.03
|Тейлор Кеннет
|1
|0.03
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.11
|Ван Крой Вито
|3 (1)
|0.11
|Тай Леннарт
|3
|0.11
|Вриндс Барт
|3
|0.11
|Далмау Адриан
|3
|0.11
|Сметс Бриан
|2
|0.07
|Оассар Адиль
|2
|0.07
|Эмега Эмануэль
|2
|0.07
|Намли Юнес
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|7
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Энгельс Марио
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|0
|1
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
49
8
23 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
10%
1
13%
1-15
10
20%
3
38%
16-30
8
16%
1
13%
31-45
5
10%
0
0%
46-60
7
14%
0
0%
61-75
14
29%
3
38%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
5
29%
29%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Забито
30
13
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
8
27%
5
38%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
6
20%
3
23%
61-75
6
20%
1
8%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
25%
4
20%
76-90
Забито
79
21
39 В 1-м тайме 12
40 Во 2-м тайме 9
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
8
10%
1
5%
1-15
15
19%
5
24%
16-30
16
20%
6
29%
31-45
7
9%
2
10%
46-60
13
16%
3
14%
61-75
20
25%
4
19%
76-90
Пропущено
18
37
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 20
2
11%
7
19%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
2
11%
4
11%
31-45
6
33%
6
16%
46-60
0
0%
8
22%
61-75
5
28%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3
Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|29
|22
|4
|3
|83 - 14
|70
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Утрехт
|1:1
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|7.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|11.
|Камбюр
|28
|10
|3
|15
|44 - 60
|33
|12.
|Херенвен
|28
|8
|7
|13
|25 - 37
|31
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|27
|4
|11
|12
|22 - 38
|23
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|17.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|15
|11
|2
|2
|52 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|1:1
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|12.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5