Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 54254 болельщиков

97' Тадич Душан из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' После классного второго тайма Аякс совершает камбэк и уходит с поля победителем!

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Аякс

96' Окойе Мадука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Отличные скиллы показывает Тейлор Кеннет , обводя своих соперников

93' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Тай Леннарт из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

92' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

90' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

90' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Классен Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Аякс выполняет удар от ворот.

82' Тимбер Юррьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Игрок Блинд Дэйли из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

79' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Аякс выполняет удар от ворот.

78' Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Хороший удар издали нанес Гравенберх Райан , но отличный сейв сделал Мадука Окойe. Угловой.

75' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Отличные скиллы показывает Тадич Душан , обводя своих соперников

71' Аякс выполняет удар от ворот.

70' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Жанс Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Гравенберх Райан из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Окойе Мадука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Энгельс Марио тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Г О О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Мадука Окойe прыгнул не в ту сторону.

62' После проверки VAR судья не изменил решения - Аякс пробьет пенальти!

61' Оассар Адиль получает желтую карточку за игру рукой

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Тадич Душан пробил со штрафного прямо в стенку

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

59' Игрок Бергёйс Стивен из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Отличный пас сделал Гравенберх Райан из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Отличный пас сделал Тейлор Кеннет из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

54' Игрок Тимбер Юррьен из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Отличные скиллы показывает Тимбер Юррьен , обводя своих соперников

54' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Тадич Душан из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Тадич Душан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Де Кампс Юри тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

50' Команда Аякс сравняла счет! Игра продолжается!

49' Г О О О О Л - Классен Дэви забивает с левой ноги!

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

47' Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота