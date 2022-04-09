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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 54254
Спарта Роттердам
0'
0:1
33' Гол
Де Кампс Юри
1:1
49' Гол
Классен Дэви
50' Желтая карточка
Де Кампс Юри
61' Желтая карточка
Оассар Адиль
2:1
62' Пенальти
Тадич Душан
64' Желтая карточка
Энгельс Марио
90'+7
24
Онана
Андре
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Окойе
Мадука
7
Жанс
Лоран
2
Абелс
Дирк
4
Вриндс
Барт
6
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
10
Версейрен
Арно
3
Jeremy
van
Mullem
8
Де
Кампс
Юри
11
Ван
Крой
Вито
9
Энгельс
Марио
Аякс
4-3-3
Спарта Роттердам
5-4-1

История личных встреч

Аякс
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.69
Тадич Душан 12 (4) 0.41
Антони 8 0.28
Бергёйс Стивен 7 0.24
Классен Дэви 7 0.24
Мазрауи Нуссер 5 0.17
Нерес Давид 3 0.1
Броббей Брайан 3 0.1
Тимбер Юррьен 3 0.1
Гравенберх Райан 2 0.07
Альварес Эдсон 2 0.07
Перейра Данило II 2 0.07
Мартинес Лисандро 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Шуурс Перр 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.11
Ван Крой Вито 3 (1) 0.11
Тай Леннарт 3 0.11
Вриндс Барт 3 0.11
Далмау Адриан 3 0.11
Сметс Бриан 2 0.07
Оассар Адиль 2 0.07
Эмега Эмануэль 2 0.07
Де Кампс Юри 1 0.04
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Версейрен Арно 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Энгельс Марио 5 0
Пинту Мика 3 1
Де Кампс Юри 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Сметс Бриан 3 0
Вриндс Барт 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

51
9
23 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
5
10%
1
11%
1-15
10
20%
3
33%
16-30
8
16%
2
22%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
8
16%
0
0%
61-75
14
27%
3
33%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
5
26%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
4
36%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Забито

30
13
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
8
27%
5
38%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
6
20%
3
23%
61-75
6
20%
1
8%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Забито

81
22
39 В 1-м тайме 13
42 Во 2-м тайме 9
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
8
10%
1
5%
1-15
15
19%
5
23%
16-30
16
20%
7
32%
31-45
8
10%
2
9%
46-60
14
17%
3
14%
61-75
20
25%
4
18%
76-90

Пропущено

19
39
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
2
11%
7
18%
1-15
3
16%
4
10%
16-30
3
16%
4
10%
31-45
6
32%
7
18%
46-60
0
0%
9
23%
61-75
5
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3
Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 0:0 29 16 8 5 44 - 33 56
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
7. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
8. НЕК Неймеген 0:0 29 9 9 11 35 - 44 36
9. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
10. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
11. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 0:0 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
12. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
13. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
14. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 0:0 14 2 6 6 12 - 18 12
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 0:0 15 8 3 4 22 - 22 27
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 0:0 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Аякс 2:1 Спарта Роттердам онлайн

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