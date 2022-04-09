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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
1:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
5' Гол
Рамселар Барт
30' Желтая карточка
Дуарте Дерой
1:1
61' Гол
Флемминг Зиан
77'

Ход матча

5'
Рамселар Барт
(Ван дер Марел Марк)
1:0
28'
 
Теки Тесфальдет
Ринстра Бен
30'
 
Дуарте Дерой
61'
1:1
Флемминг Зиан
63'
Махи Мимаун
Дувикас Анастасиос
 
69'
Силла Мусса
Бауссайд Отман
 
69'
Ван де Стрек Сандер
Рамселар Барт
 
69'
 
Семеду Лисандру
Tijjani Noslin
73'
 
Гладон Пол
Бенсоп Чарлисон

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 9 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Фортуна Ситтард
1.43
4.94
7.10
Все Коэффициенты
16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Махер
Адам
26
Бауссайд
Отман
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
9
Дувикас
Анастасиос
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
33
Сиовас
Димитрис
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
77
Tijjani
Noslin
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
9
Бенсоп
Чарлисон
Утрехт
4-1-4-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Фортуна Ситтард

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
7:0
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
2:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 9 (1) 0.31
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.24
Силла Мусса 6 0.21
Махи Мимаун 4 0.14
Густафссон Симон 3 (2) 0.1
Ван де Стрек Сандер 3 0.1
Тимбер Квинтен 2 0.07
Ван дер Хорн Майк 2 0.07
Янссен Виллем 2 0.07
Махер Адам 1 0.03
Вормердам Дьянго 1 0.03
Ван дер Марел Марк 1 0.03
Ван Оверем Йорис 1 0.03
Маллахи Мохамед 1 0.03
Загре Артур 1 0.03
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.29
Флемминг Зиан 6 0.21
Ринстра Бен 2 0.07
Кокс Джордж 2 0.07
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Кокс Джордж 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Пинту Иву 3 0
Сёнтьенс Матс 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
18%
4
33%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
18%
3
25%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
6
21%
1
8%
76-90

Пропущено

17
34
12 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
6
18%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

20
26
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
6
23%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Забито

45
26
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
8
18%
5
19%
1-15
4
9%
5
19%
16-30
5
11%
2
8%
31-45
8
18%
4
15%
46-60
9
20%
5
19%
61-75
11
24%
5
19%
76-90

Пропущено

37
60
22 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
8
22%
8
13%
1-15
6
16%
11
18%
16-30
8
22%
8
13%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
2
5%
9
15%
61-75
9
24%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 29 22 4 3 83 - 14 70
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Утрехт 1:1 29 11 9 9 46 - 38 42
7. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 28 9 8 11 35 - 44 35
11. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Спарта Роттердам 0:0 27 4 11 12 22 - 38 23
16. Фортуна Ситтард 1:1 28 6 5 17 27 - 61 23
17. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 15 11 2 2 52 - 7 35
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 1:1 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
12. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 0:0 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 1:1 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 1:1 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 1:1 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Спарта Роттердам 0:0 12 1 5 6 9 - 18 8
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Фортуна Ситтард
1.43
4.94
7.10
Все Коэффициенты
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Фортуна Ситтард

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