Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Галгенваард
1:0
5' ГолРамселар Барт
30' Желтая карточкаДуарте Дерой
1:1
61' ГолФлемминг Зиан
Ход матча
5'
30'
61'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы
-
8 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
9 Угловые
-
0 Офсайды
-
9 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
3 Замены
-
48 Владение мячом, %
Владение мячом
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
-
20 Загре АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Фортуна Ситтард
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|9 (1)
|0.31
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.24
|Силла Мусса
|6
|0.21
|Махи Мимаун
|4
|0.14
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.1
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.1
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.07
|Янссен Виллем
|2
|0.07
|Махер Адам
|1
|0.03
|Вормердам Дьянго
|1
|0.03
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.03
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.03
|Маллахи Мохамед
|1
|0.03
|Загре Артур
|1
|0.03
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.29
|Флемминг Зиан
|6
|0.21
|Ринстра Бен
|2
|0.07
|Кокс Джордж
|2
|0.07
|Теки Тесфальдет
|1
|0.04
|Toshio Lake
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Samy Baghdadi
|1
|0.04
|Лонвейк Найджел
|1
|0.04
|Tijjani Noslin
|1
|0.04
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Кокс Джордж
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Флемминг Зиан
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
18%
4
33%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
18%
3
25%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
6
21%
1
8%
76-90
Пропущено
17
34
12 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
6
18%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Пропущено
20
26
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
6
23%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
30%
5
19%
76-90
Забито
45
26
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
8
18%
5
19%
1-15
4
9%
5
19%
16-30
5
11%
2
8%
31-45
8
18%
4
15%
46-60
9
20%
5
19%
61-75
11
24%
5
19%
76-90
Пропущено
37
60
22 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
8
22%
8
13%
1-15
6
16%
11
18%
16-30
8
22%
8
13%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
2
5%
9
15%
61-75
9
24%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|29
|22
|4
|3
|83 - 14
|70
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Утрехт
|1:1
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|7.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|11.
|Камбюр
|28
|10
|3
|15
|44 - 60
|33
|12.
|Херенвен
|28
|8
|7
|13
|25 - 37
|31
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|27
|4
|11
|12
|22 - 38
|23
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|17.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|15
|11
|2
|2
|52 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|1:1
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|12.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5