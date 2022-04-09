Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Рамселар Барт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Тирпан Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Бауссайд Отман из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.

43' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Утрехт

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Утрехт

38' Дуарте Дерой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Утрехт

32' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Джевенсио ван дер Куст наказан за толчок Дуарте Дерой

31' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Дуарте Дерой совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Анга-Лётшер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Ринстра Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Бауссайд Отман получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Бауссайд Отман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Ринстра Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

22' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Утрехт выполняет удар от ворот.

18' Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13'

13'

13'

12' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Утрехт

10' Сёнтьенс Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Отличные скиллы показывает Тиджани Нослин , обводя своих соперников

9' Рамселар Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Флемминг Зиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Рамселар Барт из команды Утрехт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

4' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Джевенсио ван дер Куст пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

2' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола