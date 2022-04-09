Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Сегодняшная посещаемость составляет 21216 болельщиков

99' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Флемминг Зиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

98' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Удар от ворот произведет Утрехт

95' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Гладон Пол получил желтую карточку от судьи

95' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

93' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Утрехт , будет отменен из-за фола.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

89' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

84' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Силла Мусса пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

83' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Утрехт выполняет удар от ворот.

82' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Гладон Пол нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер спокойно отбил мяч.

79' Фабиан де Кейзер отбил мяч на угловой после удара Флемминг Зиан из штрафной площади.

79' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Махер Адам из команды Утрехт

79' Сёнтьенс Матс нанес удар издали, а Фабиан де Кейзер отбил его обратно в игру!

78' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Утрехт выполняет удар от ворот.

77' Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру , обводя своих соперников

77' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Хорн Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Утрехт выполняет удар от ворот.

67' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Как он промахнулся? Бауссайд Отман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

66' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает отличный кросс...

65' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

64' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Утрехт выполняет удар от ворот.

62' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бенсоп Чарлисон нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

61' Г О О О О О Л - Флемминг Зиан из команды Фортуна Ситтард легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

61' После штрафного удара,который нанес Теки Тесфальдет мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

60' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Утрехт выполняет удар от ворот.

57' Утрехт выполняет удар от ворот.

55' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Отличные скиллы показывает Тимбер Квинтен , обводя своих соперников

55' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Тиджани Нослин пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

51' Сёнтьенс Матс нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

51' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Флемминг Зиан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

51' ШАНС! Флемминг Зиан вышел один на один с голкипером...

50' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Дувикас Анастасиос нанес удар головой, но Яник ван Ош перевел мяч на угловой!

50' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

50' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Утрехт выполняет удар от ворот.

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля