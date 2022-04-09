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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Лидс

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 1 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 63 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 107
Уотфорд 30.8% (33)
X 45.8% (49)
Лидс 23.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Лидс
2.86
3.58
2.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
10
Педро
Жоао
29
Эрнандес
Хуан
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
5
Кох
Робин
10
Рафинья
Диас
20
Джеймс
Дэниэл
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
Уотфорд
4-3-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Уотфорд
Лидс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:0
Ч
2:3
Ч
4:1
Ч
3:0
Ч
3:3
Ч
1:2
Ч
1:6
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
0:1
КC
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.3
Кинг Джошуа 5 (1) 0.17
Эрнандес Хуан 5 0.17
Сарр Исмаила 5 0.17
Сиссоко Мусса 2 0.07
Педро Жоао 2 0.07
Куцка Юрай 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.29
Харрисон Джек 6 0.19
Морено Родриго 5 (1) 0.16
Джеймс Дэниэл 4 0.13
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Льоренте Диего 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Сиссоко Мусса 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Луза Имран 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 6 0
Джеймс Дэниэл 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Эйлинг Люк 4 0
Клих Матеуш 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Джисс Марш 1 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Пропущено

32
38
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
6
19%
9
24%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
8
25%
6
16%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
7
44%
6
32%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
4
18%
7
24%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
4
18%
6
21%
76-90

Забито

32
36
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
5
16%
4
11%
1-15
6
19%
6
17%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
11
34%
9
25%
76-90

Пропущено

54
67
27 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
7
13%
7
10%
1-15
10
19%
12
18%
16-30
10
19%
11
16%
31-45
8
15%
14
21%
46-60
7
13%
11
16%
61-75
12
22%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси 0:0 Заявка 30 17 9 4 58 - 23 60
4. Арсенал 0:0 Заявка 30 17 4 9 44 - 34 55
5. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 31 8 13 10 37 - 46 37
11. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
12. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
13. Брайтон 0:0 Заявка 31 7 14 10 26 - 36 35
14. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
15. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал 0:0 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси 0:0 Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон 0:0 Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси 0:0 Заявка 16 10 4 2 29 - 9 34
3. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал 0:0 Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон 0:0 Заявка 15 4 8 3 16 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 6'
    Исмаила Сарр получил удар по ногам. Рефери тут же остановил игру и отдал ее атакующему коллективу. "Шершни" не торопятся это делать.
  • 5'
    5 минут фактически отыграли соперники. Пока сложно отдать кому-то из соперников в этой игре преимущество. Мяч в центре поля "ходит".
  • 4'
    Перекатывают мяч игроки "Уотфорда" на чужой половине поля. До удара команда хозяев пока дело не доводит.
  • 2'
    Спокойно перекатывают мяч игроки "Лидса" перед чужой штрафной. Пока не торопятся они атаковать рамку противника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!
  • Первый тайм
  • 8'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Лидс контролирует мяч.
  • 7'
    Рафинья Диас нанес удар головой, но Бен Фостер спокойно отбил мяч.
  • 7'
    Эйлинг Люк из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Жуан Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Даллас Стюарт из команды Лидс подал угловой справа.
  • 6'
    Камара Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Уотфорд: 63%, Лидс: 37%.
  • 5'
    Лидс контролирует мяч.
  • 4'
    Лидс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Кабаселе Кристиан наказан за толчок Джеймс Дэниэл
  • 4'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 3'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Сиссоко Мусса из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Фемения Кико и Сиссоко Мусса из команды Уотфорд.
  • 3'
    Фемения Кико из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 2'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 1'
    Эйлинг Люк из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Лидс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Лидс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд - Лидс онлайн

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Прогнозы на матч Уотфорд - Лидс

Исход игры
Уотфорд
30.6% (33)
Ничья
45.4% (49)
Лидс
24.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
33.02% (35)
Меньше
66.98% (71)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (46)
1:2 Лидс
15.7% (17)
1:0 Уотфорд
14.8% (16)
2:1 Уотфорд
13.9% (15)
0:1 Лидс
6.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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