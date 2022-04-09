Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Викарадж Роад
Статистика матча
-
0 Голы
-
0 Удары по воротам
-
0 Удары в створ
-
0 Угловые
-
0 Офсайды
-
1 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
63 Владение мячом, %
Владение мячом
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
10
Педро
Жоао
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Калу СамуэльНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Уотфорд
Лидс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.3
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.17
|Эрнандес Хуан
|5
|0.17
|Сарр Исмаила
|5
|0.17
|Сиссоко Мусса
|2
|0.07
|Педро Жоао
|2
|0.07
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.29
|Харрисон Джек
|6
|0.19
|Морено Родриго
|5 (1)
|0.16
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.13
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Льоренте Диего
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Луза Имран
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|9
|0
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|6
|0
|Джеймс Дэниэл
|6
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Эйлинг Люк
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Пропущено
32
38
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
6
19%
9
24%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
8
25%
6
16%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
7
44%
6
32%
76-90
Пропущено
22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
4
18%
7
24%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Забито
32
36
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
5
16%
4
11%
1-15
6
19%
6
17%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
11
34%
9
25%
76-90
Пропущено
54
67
27 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
7
13%
7
10%
1-15
10
19%
12
18%
16-30
10
19%
11
16%
31-45
8
15%
14
21%
46-60
7
13%
11
16%
61-75
12
22%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 23
|60
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|30
|17
|4
|9
|44 - 34
|55
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|31
|8
|13
|10
|37 - 46
|37
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|31
|7
|14
|10
|26 - 36
|35
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|29 - 9
|34
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Лидс
Исход игры
Уотфорд
30.6% (33)
Ничья
45.4% (49)
Лидс
24.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
33.02% (35)
Меньше
66.98% (71)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (46)
1:2 Лидс
15.7% (17)
1:0 Уотфорд
14.8% (16)
2:1 Уотфорд
13.9% (15)
0:1 Лидс
6.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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