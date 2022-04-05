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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 40
Эвертон 5% (2)
X 12.5% (5)
Манчестер Юнайтед 82.5% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.74
3.94
1.83
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Юнайтед

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 6 (2) 0.21
Грэй Демарай 5 0.17
Гордон Энтони 3 0.1
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.1
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.1
Дукуре Абдулай 2 0.07
Кин Майкл 2 0.07
Айуоби Алекс 2 0.07
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Рондон Саломон 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Холгейт Мэйсон 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 12 (2) 0.4
Фернандеш Бруну 9 0.3
Гринвуд Мэйсон 5 0.17
Фред Сантос 4 0.13
Рэшфорд Маркус 4 0.13
Санчо Джедон 3 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 1
Холгейт Мэйсон 5 1
Ришарлисон 6 0
Годфри Бен 6 0
Динь Люка 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Гордон Энтони 2 0
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Доббин Льюис 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 9 0
Шоу Люк 8 0
Погба Поль 6 1
Фернандеш Бруну 7 0
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
3
16%
6
24%
61-75
8
42%
6
24%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
9
43%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
4
25%
5
19%
46-60
5
31%
5
19%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
1
3%
3
17%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
27%
5
28%
31-45
7
23%
5
28%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Забито

35
51
12 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 20
8 Не забивали 4
3
9%
4
8%
1-15
5
14%
6
12%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
7
20%
9
18%
46-60
8
23%
11
22%
61-75
8
23%
12
24%
76-90

Пропущено

49
39
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
4
8%
5
13%
1-15
7
14%
4
10%
16-30
10
20%
7
18%
31-45
9
18%
8
21%
46-60
8
16%
4
10%
61-75
11
22%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Эвертон 5% (2)
    X 12.5% (5)
    Манчестер Юнайтед 82.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.74
    3.94
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Эвертон
    5% (2)
    Ничья
    12.5% (5)
    Манчестер Юнайтед
    82.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    57.5% (23)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    15% (6)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    2:1 Эвертон
    5% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    5% (2)
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    Манчестер Юнайтед

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