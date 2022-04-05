Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|6 (2)
|0.21
|Грэй Демарай
|5
|0.17
|Гордон Энтони
|3
|0.1
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.1
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.1
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Кин Майкл
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|2
|0.07
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|12 (2)
|0.4
|Фернандеш Бруну
|9
|0.3
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.17
|Фред Сантос
|4
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.13
|Санчо Джедон
|3
|0.1
|Кавани Эдинсон
|2
|0.07
|Лингард Джесси
|2
|0.07
|Эланга Энтони
|2
|0.07
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Шоу Люк
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|1
|Холгейт Мэйсон
|5
|1
|Ришарлисон
|6
|0
|Годфри Бен
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Гордон Энтони
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Шоу Люк
|8
|0
|Погба Поль
|6
|1
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Роналду Криштиану
|5
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
3
16%
6
24%
61-75
8
42%
6
24%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
9
43%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
4
25%
5
19%
46-60
5
31%
5
19%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
1
3%
3
17%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
27%
5
28%
31-45
7
23%
5
28%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Забито
35
51
12 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 20
8 Не забивали 4
3
9%
4
8%
1-15
5
14%
6
12%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
7
20%
9
18%
46-60
8
23%
11
22%
61-75
8
23%
12
24%
76-90
Пропущено
49
39
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
4
8%
5
13%
1-15
7
14%
4
10%
16-30
10
20%
7
18%
31-45
9
18%
8
21%
46-60
8
16%
4
10%
61-75
11
22%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|32 - 52
|25
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Эвертон
5% (2)
Ничья
12.5% (5)
Манчестер Юнайтед
82.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
57.5% (23)
0:1 Манчестер Юнайтед
15% (6)
1:1 Ничья
12.5% (5)
2:1 Эвертон
5% (2)
0:2 Манчестер Юнайтед
5% (2)
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