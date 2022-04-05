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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Брайтон

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 9 0.31
Смит-Роу Эмил 9 0.31
Эдегор Мартин 5 0.17
Мартинелли Габриэл 5 0.17
Ляказетт Александр 4 (2) 0.14
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Парти Томас 2 0.07
Тирни Киран 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.27
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Троссар Леандро 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 3 0.1
Уэбстер Адам 2 0.07
Мвепу Энок 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 7 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Санчес Роберт 2 1
Макаллистер Алексис 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
8
50%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
15%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
25%
76-90

Забито

20
9
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
4
20%
1
11%
1-15
7
35%
1
11%
16-30
3
15%
4
44%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
5
23%
2
10%
76-90

Забито

43
25
24 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 7
8 Не забивали 13
7
16%
2
8%
1-15
11
26%
2
8%
16-30
6
14%
6
24%
31-45
8
19%
3
12%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
7
16%
9
36%
76-90

Пропущено

35
37
12 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 22
5
14%
6
16%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
7
20%
6
16%
61-75
10
29%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0
Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Брайтон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Арсенал 97.4% (37)
    X 2.6% (1)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брайтон
    1.68
    4.14
    6.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арсенал - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    97.4% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (17)
    Нет
    55.26% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    42.1% (16)
    2:1 Арсенал
    36.8% (14)
    1:0 Арсенал
    7.9% (3)
    3:0 Арсенал
    5.3% (2)
    3:1 Арсенал
    5.3% (2)
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    Арсенал
    Брайтон

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