Астон Вилла

Бирмингемцы чувствуют себя комфортно в середине турнирной таблицы и доигрывают сезон себе в удовольствие,... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.27
|Рамси Джакоб
|6
|0.2
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.13
|Кэш Мэтти
|3
|0.1
|Макгинн Джон
|3
|0.1
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.07
|Конса Эзри
|2
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Соарес Дуглас
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|14
|0.47
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.4
|Бергвейн Стевен
|3
|0.1
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Рамси Джакоб
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Янг Эшли
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Кейн Гарри
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|10.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|11.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6