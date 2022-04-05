Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
24 матча
16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.27
|Рамси Джакоб
|6
|0.2
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.13
|Кэш Мэтти
|3
|0.1
|Макгинн Джон
|3
|0.1
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.07
|Конса Эзри
|2
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Соарес Дуглас
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|14
|0.47
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.4
|Бергвейн Стевен
|3
|0.1
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Рамси Джакоб
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Янг Эшли
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Кейн Гарри
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
7
33%
76-90
Пропущено
23
20
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
22%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
7
30%
6
30%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
5%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
6
30%
7
27%
61-75
7
35%
3
12%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
21%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
42
47
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
3
7%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
8
19%
10
21%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
10
24%
7
15%
61-75
11
26%
10
21%
76-90
Пропущено
42
42
22 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 21
9
21%
7
17%
1-15
5
12%
6
14%
16-30
8
19%
8
19%
31-45
3
7%
4
10%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
11
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|32 - 52
|25
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм
Исход игры
Астон Вилла
8.3% (3)
Ничья
16.7% (6)
Тоттенхэм
75% (27)
Тотал 2.5
Больше
75% (27)
Меньше
25% (9)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
61.1% (22)
1:1 Ничья
13.9% (5)
0:1 Тоттенхэм
5.6% (2)
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