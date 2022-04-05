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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Астон Вилла
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

24 матча

16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 (1) 0.27
Рамси Джакоб 6 0.2
Ингс Дэнни 5 (1) 0.17
Коутиньо Филиппе 4 0.13
Кэш Мэтти 3 0.1
Макгинн Джон 3 0.1
Буэндия Эмилиано 2 0.07
Конса Эзри 2 0.07
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 14 0.47
Кейн Гарри 12 (2) 0.4
Бергвейн Стевен 3 0.1
Лукас Моура 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Доэрти Мэтт 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Дэвис Бен 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Рамси Джакоб 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Янг Эшли 1 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Кейн Гарри 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
7
33%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
22%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
7
30%
6
30%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
5%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
6
30%
7
27%
61-75
7
35%
3
12%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
21%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Забито

42
47
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
3
7%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
8
19%
10
21%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
10
24%
7
15%
61-75
11
26%
10
21%
76-90

Пропущено

42
42
22 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 21
9
21%
7
17%
1-15
5
12%
6
14%
16-30
8
19%
8
19%
31-45
3
7%
4
10%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
11
26%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Астон Вилла 8.3% (3)
    X 16.7% (6)
    Тоттенхэм 75% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.34
    3.72
    2.30
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    Где смотреть матч Астон Вилла - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    8.3% (3)
    Ничья
    16.7% (6)
    Тоттенхэм
    75% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    61.1% (22)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    5.6% (2)
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