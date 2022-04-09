Первый тайм

7' Красиво играет "Челси", стоит отметить этот факт. Нужно думать, что рано или поздно "синие" смогут забить гол.

6' МОМЕНТ! И снова эпизод у ворот хозяев поля. Вроде как, Вернер головой пробивает по рамке соперника, но попадает он в перекладину!

5' Вновь и вновь показывают нам момент, который был у "Челси". Могли "синие" забить гол в рамку соперника, но им не повезло.

3' МОМЕНТ! Вернер пробил в результате контратаки по воротам соперника. Нанес он удар по воротам "святых", но попал в планку!

2' Первый угловой заработали футболисты "Саутгемптона". Пошла подача в центр штрафной - спокойно отбивается коллектив гостей.