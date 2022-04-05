Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
История личных встреч
Саутгемптон
Челси
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
22 матча
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (3)
|0.23
|Адамс Че
|7
|0.23
|Броя Армандо
|6
|0.2
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.13
|Беднарек Ян
|3
|0.1
|Армстронг Адам
|2
|0.07
|Армстронг Стюарт
|2
|0.07
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|8 (1)
|0.28
|Хаверц Кай
|6
|0.21
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.21
|Джеймс Рис II
|5
|0.17
|Лукаку Ромелу
|5
|0.17
|Зиеш Хаким
|4
|0.14
|Пулишич Кристиан
|4
|0.14
|Чалоба Трево
|3
|0.1
|Чилуэлл Бен
|3
|0.1
|Силва Тьяго
|3
|0.1
|Рюдигер Антонио
|3
|0.1
|Ковачич Матео
|2
|0.07
|Канте Н'Голо
|2
|0.07
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Вернер Тимо
|1
|0.03
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Беднарек Ян
|7
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Рюдигер Антонио
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
30
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
18 Не забивали 16
4
22%
4
13%
1-15
3
17%
6
20%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
4
22%
6
20%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
2
11%
6
20%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
11%
3
11%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
4
22%
7
25%
76-90
Пропущено
31
15
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
16%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
23%
5
33%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
7
23%
4
27%
76-90
Забито
36
58
19 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 23
7 Не забивали 3
6
17%
7
12%
1-15
7
19%
9
16%
16-30
6
17%
10
17%
31-45
6
17%
13
22%
46-60
5
14%
6
10%
61-75
6
17%
13
22%
76-90
Пропущено
47
23
22 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 16
7
15%
1
4%
1-15
7
15%
2
9%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
11
23%
7
30%
46-60
6
13%
5
22%
61-75
8
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2
Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|32 - 52
|25
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Исход игры
Саутгемптон
5.4% (2)
Ничья
5.4% (2)
Челси
89.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
59.5% (22)
0:1 Челси
18.9% (7)
0:2 Челси
8.1% (3)
2:1 Саутгемптон
5.4% (2)
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