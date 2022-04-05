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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Саутгемптон
Челси

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

22 матча

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.23
Адамс Че 7 0.23
Броя Армандо 6 0.2
Эльюнусси Мохамед 4 0.13
Беднарек Ян 3 0.1
Армстронг Адам 2 0.07
Армстронг Стюарт 2 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 8 (1) 0.28
Хаверц Кай 6 0.21
Жоржиньо II 6 (6) 0.21
Джеймс Рис II 5 0.17
Лукаку Ромелу 5 0.17
Зиеш Хаким 4 0.14
Пулишич Кристиан 4 0.14
Чалоба Трево 3 0.1
Чилуэлл Бен 3 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Рюдигер Антонио 3 0.1
Ковачич Матео 2 0.07
Канте Н'Голо 2 0.07
Алонсо Маркос 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Вернер Тимо 1 0.03
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 8 0
Беднарек Ян 7 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Перро Ромен 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Рюдигер Антонио 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хаверц Кай 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
30
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
18 Не забивали 16
4
22%
4
13%
1-15
3
17%
6
20%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
4
22%
6
20%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
2
11%
6
20%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
11%
3
11%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
4
22%
7
25%
76-90

Пропущено

31
15
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
16%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
23%
5
33%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
7
23%
4
27%
76-90

Забито

36
58
19 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 23
7 Не забивали 3
6
17%
7
12%
1-15
7
19%
9
16%
16-30
6
17%
10
17%
31-45
6
17%
13
22%
46-60
5
14%
6
10%
61-75
6
17%
13
22%
76-90

Пропущено

47
23
22 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 16
7
15%
1
4%
1-15
7
15%
2
9%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
11
23%
7
30%
46-60
6
13%
5
22%
61-75
8
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2
Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Где смотреть матч Саутгемптон - Челси онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси

Исход игры
Саутгемптон
5.4% (2)
Ничья
5.4% (2)
Челси
89.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
59.5% (22)
0:1 Челси
18.9% (7)
0:2 Челси
8.1% (3)
2:1 Саутгемптон
5.4% (2)
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Саутгемптон
Челси

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