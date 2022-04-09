Пошла заключительная пятиминутка первого тайма, и надо сказать, что нижегородцы осмелели, стали они почаще переходить на половину поля соперника.

Смолов подкараулил отскок, скинул к линии штрафной на Макарова, который отсюда с лёта неплохо пробил. Успел выдвинуться на него Масоэро, в итоге мяч улетел от спины на угловой.

Пошла подача справа с углового, "Нижний Новгород" вновь отбился. И сразу после этого прозвучал свисток, команды отправились на перерыв. "Динамо" игру контролирует, но ничего интересного создать у ворот Нигматуллина не может. Хозяева поля отлично обороняются, при этом периодически к чужой штрафной площади тоже выбираются. После перерыв вновь будет интересно! Отдыхаем!

43' Калинский слева навесил на дальний угол вратарской на Эннина, отбились без особых проблем динамовцы, а затем Берковский нарушил правила на Захаряне. На том всё и завершилось.

42' Атака "Нижнего Новгорода", Денис Ткачук подключился по левому флангу под передачу на ход, неплохой навес к линии вратарской на Эннина выполнил, но тут на опережение сыграл Сазонов и мяч за лицевую выбил. Угловой!

40' Эннин получил мяч на фланге, сразу два защитника "Динамо" его прихватили, в итоге Сазонов уложил на газон. Кержаков интересуется у судьи, где карточка. Её действительно нет.

38' Футболисты "Нижнего Новгорода" потащили мяч вперёд правым флангом, Николай Калинский смог из борьбы из угла поля выполнить навес, и Шунин спокойно на ближней штанге ловит мяч в руки.

37' 2-4 по ударам к этой минуте, из них 1-0 в створ. Вспоминаем ту самую попытку Эннина в начале поединка, когда на выручку своей команде пришёл Шунин.

36' Около десяти минут осталось до конца первого тайма. Грулёв слева из-за пределов штрафной площади решил нанести удар, но его сразу накрыли. Мяч отскочил к Лаксальту, который навесил с левого фланга, и Нигматуллин уверенно сыграл на выходе руками.

34' Шиманьски получил мяч на правом фланге, прострелил в центр штрафной площади, но получилось точно на Гоцука, который без особых проблем выбил мяч в аут.

33' Футболисты "Нижнего Новгорода" стараются прессинговать соперника, дабы не дать гостям разгуляться. Могут таким образом появиться какие-то зоны у "Динамо".

32' Захарян получил жёлтую карточку. Потеряли мяч динамовцы в атаке, в итоге бросились в отбор. Опоздал на мяч Арсен, влетев шипами в голеностоп Каккоеву.

31' 36% на 64% по владению мячом к этой минуте. Футболисты "Динамо" вновь перешли на половину поля соперника, но свободных зон практически нет у гостей.

29' Не хватает, конечно, остроты действиям "Динамо", но надо отдать должное нижегородцам, внушительные оборонительные редуты они выстроили.

27' Сулейманов дальний удар по воротам соперника наносил, но точности ему совсем не хватило. Шунин особо не торопится мяч в игру вводить.

25' Варела навесил с правого фланга в штрафную площадь "Нижнего Новгорода", Каккоев сыграл на опережение, выбив мяч головой, а Захарян на нём правила нарушил.

25' Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Пошла подача слева, Эннин выиграл верх и мяч выбил. Гости вновь его вернули в штрафную площадь, и теперь уже Гоцук в дело вступил, сыграв головой.

24' Середина первого тайма у нас идёт. Больше владеют мячом игроки "Динамо", конечно, но при этом моментов нет у гостей, а "Нижний Новгород" неплохие контрвыпады нам демонстрирует.

22' Калинский справа исполнил штрафной удар, но получилось точно в руки Шунину. Уверенно сыграл голкипер "Динамо".

21' Стоцкий оказался на газоне. Неплохо левым флангом прорывался полузащитник "Нижнего Новгорода", и влетел в него Захарян. Странно, что без карточки тут обошлось. Простил Мешков.

20' Покатали мяч игроки "Динамо" на половине поля соперника, "Нижний Новгород" вступил в прессинг, и Макаров после смещения с правого фланга решился пробить из-за пределов штрафной площади. Не хватило ему точности.

18' Разыграли штрафной футболисты "Динамо", пошла подача слева на ближний край штрафной площади, Фомин пытался выполнить скидку в центр, но не получилось. Покинул мяч пределы поля.

17' Первая карточка в нашем матче. "Динамо" было в атаке, последовал перевод налево на Лаксальта, который на мяче был первым, а Тимур Сулейманов опоздал и влетел чуть ли не прямой ногой в оппонента.

16' Макаров получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу на Грулёва, который скидывал мяч на Захаряна, но получилось не очень удачно. Отбились нижегородцы.

14' Аут слева разыграли футболисты "Динамо", пошёл заброс в штрафную на Смолова, который с острого угла из борьбы с защитником умудрился пробить с разворота, но в створ не попал. Трудно тут было исполнить точно.

13' Оживает игра постепенно, больше борьбы у нас стало, скорости тоже возрастают, такое чувство.

11' Ещё один опасный навес справа в штрафную площадь "Динамо", Шунин сыграл на выходе, при этом влетев в своего же игрока, но всё в порядке. Мяч в руках голкипера, Варела игру продолжает.

10' А вот и первый опасный момент! Пошла передача низом от Берковского на ход Эннину, который оказался быстрее Евгеньева, в итоге оттеснил защитника и опасно пробил низом! Шунин сложился и смог мяч отбить!

8' Шиманьски выполнял неплохой заброс в штрафную на ход Захаряну, но во-первых, не дотягивался Арсен до мяча, а во-вторых, Гоцук успел бы закрыть его корпусом. Отбился "Нижний Новгород".

7' Завладели мячом футболисты "Динамо" на первых минутах, что не так удивительно. В роли явных фаворитов вышли гости на сегодняшнюю игру.

6' Денис Макаров получил мяч на правом фланге, накрутил защитника и прострелил от лицевой линии. Не самая удачная передача, без проблем нижегородцы смогли отбиться.

5' Эннин подхватил мяч на левом фланге, смело рванул в атаку, но не удалось преодолеть игроков "Динамо".

3' А теперь пошли вперёд футболисты "Динамо", Захарян с левого фланга выполнил навес в штрафную площадь, но мяч полетел в створ, где Нигматуллин его смог поймать.

2' Угловой заработали футболисты хозяев, пошла подача в центр штрафной площади, Гоцук выиграл верховую борьбу у Грулёва, пробил головой, но получилось не очень сильно и рядом со штангой. Всё контролировал Шунин.