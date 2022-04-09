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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
0:0
Перерыв

Стадион:
Динамо Москва
0'
17' Желтая карточка
Сулейманов Тимур
32' Желтая карточка
Захарян Арсен

Ход матча

17'
Сулейманов Тимур
 
32'
 
Захарян Арсен
Прогнозы 126
Нижний Новгород 5.6% (7)
X 15.9% (20)
Динамо Москва 78.6% (99)
0
выиграет Динамо Москва, со счетом 1:2
«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом», который в последнее время далеко не идеален – у команды Шварца... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Динамо Москва
7.00
4.02
1.61
Все Коэффициенты
Новости
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
14
Кравцов
Кирилл
31
Ткачук
Денис
88
Берковский
Илья
93
Сулейманов
Тимур
7
Эннин
Ричи
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
24
Евгеньев
Роман
15
Сазонов
Саба
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
47
Захарян
Арсен
20
Грулёв
Вячеслав
40
Смолов
Фёдор
Нижний Новгород
3-4-2-1
Динамо Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Нижний Новгород
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.25
Козлов Алексей 4 0.17
Гоцук Кирилл 2 0.08
Горбунов Игорь 2 0.08
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.38
Шиманьски Себастиан 6 0.25
Грулёв Вячеслав 6 0.25
Захарян Арсен 5 0.21
Тюкавин Константин 5 0.21
Смолов Фёдор 4 (1) 0.17
Макаров Денис 3 0.13
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 7 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Моро Никола 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
17%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
5
42%
6
27%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Забито

24
42
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
5
21%
7
17%
31-45
3
13%
9
21%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
6
25%
8
19%
76-90

Пропущено

31
24
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
9
29%
29%
4
17%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
6
19%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 24 14 5 5 42 - 24 47
3. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 24 14 4 6 36 - 21 46
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород 0:0 Заявка 24 7 7 10 22 - 33 28
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки 1:2 Заявка 24 4 9 11 23 - 41 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки 1:2 Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 8 2 2 22 - 13 26
2. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 12 7 1 4 17 - 13 22
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород 0:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки 1:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Пошла подача справа с углового, "Нижний Новгород" вновь отбился. И сразу после этого прозвучал свисток, команды отправились на перерыв. "Динамо" игру контролирует, но ничего интересного создать у ворот Нигматуллина не может. Хозяева поля отлично обороняются, при этом периодически к чужой штрафной площади тоже выбираются. После перерыв вновь будет интересно! Отдыхаем!
  • 45'
    Смолов подкараулил отскок, скинул к линии штрафной на Макарова, который отсюда с лёта неплохо пробил. Успел выдвинуться на него Масоэро, в итоге мяч улетел от спины на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Минутку Мешков добавил к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Очередной навес с фланга в штрафную площадь "Нижнего Новгорода", вновь отбились хозяева поля.
  • 45'
    Пошла заключительная пятиминутка первого тайма, и надо сказать, что нижегородцы осмелели, стали они почаще переходить на половину поля соперника.
  • Угловой
    43'
    Калинский слева навесил на дальний угол вратарской на Эннина, отбились без особых проблем динамовцы, а затем Берковский нарушил правила на Захаряне. На том всё и завершилось.
  • 42'
    Атака "Нижнего Новгорода", Денис Ткачук подключился по левому флангу под передачу на ход, неплохой навес к линии вратарской на Эннина выполнил, но тут на опережение сыграл Сазонов и мяч за лицевую выбил. Угловой!
  • Фол, нарушение
    40'
    Эннин получил мяч на фланге, сразу два защитника "Динамо" его прихватили, в итоге Сазонов уложил на газон. Кержаков интересуется у судьи, где карточка. Её действительно нет.
  • 38'
    Футболисты "Нижнего Новгорода" потащили мяч вперёд правым флангом, Николай Калинский смог из борьбы из угла поля выполнить навес, и Шунин спокойно на ближней штанге ловит мяч в руки.
  • 37'
    2-4 по ударам к этой минуте, из них 1-0 в створ. Вспоминаем ту самую попытку Эннина в начале поединка, когда на выручку своей команде пришёл Шунин.
  • 36'
    Около десяти минут осталось до конца первого тайма. Грулёв слева из-за пределов штрафной площади решил нанести удар, но его сразу накрыли. Мяч отскочил к Лаксальту, который навесил с левого фланга, и Нигматуллин уверенно сыграл на выходе руками.
  • 34'
    Шиманьски получил мяч на правом фланге, прострелил в центр штрафной площади, но получилось точно на Гоцука, который без особых проблем выбил мяч в аут.
  • 33'
    Футболисты "Нижнего Новгорода" стараются прессинговать соперника, дабы не дать гостям разгуляться. Могут таким образом появиться какие-то зоны у "Динамо".
  • Желтая карточка
    32'
    Захарян получил жёлтую карточку. Потеряли мяч динамовцы в атаке, в итоге бросились в отбор. Опоздал на мяч Арсен, влетев шипами в голеностоп Каккоеву.
  • 31'
    36% на 64% по владению мячом к этой минуте. Футболисты "Динамо" вновь перешли на половину поля соперника, но свободных зон практически нет у гостей.
  • 29'
    Не хватает, конечно, остроты действиям "Динамо", но надо отдать должное нижегородцам, внушительные оборонительные редуты они выстроили.
  • 27'
    Сулейманов дальний удар по воротам соперника наносил, но точности ему совсем не хватило. Шунин особо не торопится мяч в игру вводить.
  • Фол, нарушение
    25'
    Варела навесил с правого фланга в штрафную площадь "Нижнего Новгорода", Каккоев сыграл на опережение, выбив мяч головой, а Захарян на нём правила нарушил.
  • Угловой
    25'
    Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Пошла подача слева, Эннин выиграл верх и мяч выбил. Гости вновь его вернули в штрафную площадь, и теперь уже Гоцук в дело вступил, сыграв головой.
  • 24'
    Середина первого тайма у нас идёт. Больше владеют мячом игроки "Динамо", конечно, но при этом моментов нет у гостей, а "Нижний Новгород" неплохие контрвыпады нам демонстрирует.
  • 22'
    Калинский справа исполнил штрафной удар, но получилось точно в руки Шунину. Уверенно сыграл голкипер "Динамо".
  • Фол, нарушение
    21'
    Стоцкий оказался на газоне. Неплохо левым флангом прорывался полузащитник "Нижнего Новгорода", и влетел в него Захарян. Странно, что без карточки тут обошлось. Простил Мешков.
  • 20'
    Покатали мяч игроки "Динамо" на половине поля соперника, "Нижний Новгород" вступил в прессинг, и Макаров после смещения с правого фланга решился пробить из-за пределов штрафной площади. Не хватило ему точности.
  • 18'
    Разыграли штрафной футболисты "Динамо", пошла подача слева на ближний край штрафной площади, Фомин пытался выполнить скидку в центр, но не получилось. Покинул мяч пределы поля.
  • Желтая карточка
    17'
    Первая карточка в нашем матче. "Динамо" было в атаке, последовал перевод налево на Лаксальта, который на мяче был первым, а Тимур Сулейманов опоздал и влетел чуть ли не прямой ногой в оппонента.
  • 16'
    Макаров получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу на Грулёва, который скидывал мяч на Захаряна, но получилось не очень удачно. Отбились нижегородцы.
  • 14'
    Аут слева разыграли футболисты "Динамо", пошёл заброс в штрафную на Смолова, который с острого угла из борьбы с защитником умудрился пробить с разворота, но в створ не попал. Трудно тут было исполнить точно.
  • 13'
    Оживает игра постепенно, больше борьбы у нас стало, скорости тоже возрастают, такое чувство.
  • 11'
    Ещё один опасный навес справа в штрафную площадь "Динамо", Шунин сыграл на выходе, при этом влетев в своего же игрока, но всё в порядке. Мяч в руках голкипера, Варела игру продолжает.
  • Опасный момент
    10'
    А вот и первый опасный момент! Пошла передача низом от Берковского на ход Эннину, который оказался быстрее Евгеньева, в итоге оттеснил защитника и опасно пробил низом! Шунин сложился и смог мяч отбить!
  • 8'
    Шиманьски выполнял неплохой заброс в штрафную на ход Захаряну, но во-первых, не дотягивался Арсен до мяча, а во-вторых, Гоцук успел бы закрыть его корпусом. Отбился "Нижний Новгород".
  • 7'
    Завладели мячом футболисты "Динамо" на первых минутах, что не так удивительно. В роли явных фаворитов вышли гости на сегодняшнюю игру.
  • 6'
    Денис Макаров получил мяч на правом фланге, накрутил защитника и прострелил от лицевой линии. Не самая удачная передача, без проблем нижегородцы смогли отбиться.
  • 5'
    Эннин подхватил мяч на левом фланге, смело рванул в атаку, но не удалось преодолеть игроков "Динамо".
  • 3'
    А теперь пошли вперёд футболисты "Динамо", Захарян с левого фланга выполнил навес в штрафную площадь, но мяч полетел в створ, где Нигматуллин его смог поймать.
  • Угловой
    2'
    Угловой заработали футболисты хозяев, пошла подача в центр штрафной площади, Гоцук выиграл верховую борьбу у Грулёва, пробил головой, но получилось не очень сильно и рядом со штангой. Всё контролировал Шунин.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Динамо". В синей форме будут действовать гости, а "Нижний Новгород" будет играть в голубых майках, белых трусах.
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Арсен Захарян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Сулейманов Тимур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Нижний Новгород
5.6% (7)
Ничья
15.9% (20)
Динамо Москва
78.6% (99)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (57)
Меньше
47.22% (51)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
40.5% (51)
0:1 Динамо Москва
19% (24)
1:1 Ничья
12.7% (16)
0:2 Динамо Москва
6.3% (8)
1:3 Динамо Москва
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Нижний Новгород
1.6% (2)
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Нижний Новгород
Динамо Москва

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