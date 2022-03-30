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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
Прогнозы 43
Нижний Новгород 7% (3)
X 18.6% (8)
Динамо Москва 74.4% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Динамо Москва
7.10
4.00
1.63
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нижний Новгород
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.26
Козлов Алексей 4 0.17
Гоцук Кирилл 2 0.09
Горбунов Игорь 2 0.09
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.39
Шиманьски Себастиан 6 0.26
Грулёв Вячеслав 6 0.26
Захарян Арсен 5 0.22
Тюкавин Константин 5 0.22
Смолов Фёдор 4 (1) 0.17
Макаров Денис 3 0.13
Бальбуэна Фабиан 2 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 6 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Шиманьски Себастиан 5 0
Захарян Арсен 5 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Моро Никола 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
17%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
5
42%
6
27%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Забито

24
42
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
5
21%
7
17%
31-45
3
13%
9
21%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
6
25%
8
19%
76-90

Пропущено

31
24
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
9
29%
29%
4
17%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
6
19%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Нижний Новгород 7% (3)
    X 18.6% (8)
    Динамо Москва 74.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Динамо Москва
    7.10
    4.00
    1.63
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Динамо Москва

    Исход игры
    Нижний Новгород
    7% (3)
    Ничья
    18.6% (8)
    Динамо Москва
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    53.5% (23)
    0:1 Динамо Москва
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    1:0 Нижний Новгород
    4.7% (2)
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    Нижний Новгород
    Динамо Москва

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