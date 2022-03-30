РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Нижний Новгород
История личных встреч
Нижний Новгород
Динамо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.26
|Козлов Алексей
|4
|0.17
|Гоцук Кирилл
|2
|0.09
|Горбунов Игорь
|2
|0.09
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|9 (6)
|0.39
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.26
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.26
|Захарян Арсен
|5
|0.22
|Тюкавин Константин
|5
|0.22
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|0.17
|Макаров Денис
|3
|0.13
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|6
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Захарян Арсен
|5
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Моро Никола
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
17%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
5
42%
6
27%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
5
38%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Забито
24
42
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
5
21%
7
17%
31-45
3
13%
9
21%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
6
25%
8
19%
76-90
Пропущено
31
24
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
9
29%
29%
4
17%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
6
19%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Динамо Москва
Исход игры
Нижний Новгород
7% (3)
Ничья
18.6% (8)
Динамо Москва
74.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
53.5% (23)
0:1 Динамо Москва
16.3% (7)
1:1 Ничья
16.3% (7)
1:0 Нижний Новгород
4.7% (2)
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