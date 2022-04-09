РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Арена Химки
1:0
9' ГолСадыгов Илья
20' Желтая карточкаРуденко Александр
1:1
32' ГолУшаков Егор
43' Желтая карточкаГригалава Гиа
1:2
44' ПенальтиЯзыджи Юсуф
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
9'
1:0
32'
1:1
43'
44'
1:2
23
Волков
Захар
21
Камышев
Илья
29
Бийол
Яка
41
Ушаков
Егор
98
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
97
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Тусеев ИльяВратарь
-
26 Юран АртёмЗащитник
-
17 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
-
41 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусНападающий
-
97 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Химки
ЦСКА Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|8 (3)
|0.33
|Кухарчук Илья
|4
|0.17
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.08
|Долгов Александр
|2
|0.08
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Трошечкин Александр
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1
|0.04
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.04
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|7 (2)
|0.29
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.21
|Эджуке Чидера
|4
|0.17
|Чалов Фёдор
|3
|0.13
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.13
|Дивеев Игорь
|2
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Фернандес Марио
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|7
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|5
|0
|Камышев Илья
|3
|1
|Идову Брайн
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Фернандес Марио
|3
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Щенников Георгий
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
8%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
5
42%
7
35%
76-90
Пропущено
25
7
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
8%
1
14%
1-15
6
24%
1
14%
16-30
2
8%
2
29%
31-45
7
28%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
1
14%
76-90
Забито
22
35
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
9%
7
20%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
6
27%
7
20%
61-75
6
27%
10
29%
76-90
Пропущено
39
19
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
10%
3
16%
1-15
7
18%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
7
18%
4
21%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
8
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0
Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|42 - 24
|47
|3.
|ЦСКА Москва
|2:1 Заявка
|24
|14
|4
|6
|36 - 21
|46
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|22 - 33
|28
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|1:2 Заявка
|24
|4
|9
|11
|23 - 41
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|2:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|1:2 Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 13
|26
|2.
|ЦСКА Москва
|2:1 Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 13
|22
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 1:2 ЦСКА Москва
Исход игры
Химки
7.7% (10)
Ничья
6.9% (9)
ЦСКА Москва
85.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
30.8% (40)
0:1 ЦСКА Москва
17.7% (23)
0:2 ЦСКА Москва
13.8% (18)
1:3 ЦСКА Москва
5.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:1 Химки
3.1% (4)
2:3 ЦСКА Москва
1.5% (2)
0:3 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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