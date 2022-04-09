  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
1:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
1:0
9' Гол
Садыгов Илья
20' Желтая карточка
Руденко Александр
1:1
32' Гол
Ушаков Егор
43' Желтая карточка
Григалава Гиа
1:2
44' Пенальти
Языджи Юсуф
45'+2
1:1. Гол Егора Ушакова (видео). ...
1:0. Гол Ильи Садыгова (видео). ...

Ход матча

9'
Садыгов Илья
(Кухарчук Илья)
1:0
20'
Руденко Александр
 
32'
1:1
Ушаков Егор
(Обляков Иван)
43'
Григалава Гиа
 
44'
1:2
Языджи Юсуф
Прогнозы 130
Химки 7.7% (10)
X 6.9% (9)
ЦСКА Москва 85.4% (111)
-1
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 0:2
ЦСКА имеет серьезное преимущество в классе и наверняка заберет три очка.
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
ЦСКА Москва
6.18
4.34
1.70
Все Коэффициенты
Новости
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
88
Григалава
Гиа
87
Боженов
Кирилл
21
Камышев
Илья
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
19
Руденко
Александр
Александрович
44
Кухарчук
Илья
7
Садыгов
Илья
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
29
Бийол
Яка
23
Магнуссон
Хёрдур
41
Ушаков
Егор
19
Зайнутдинов
Бактиёр
27
Гбамен
Жан-Филипп
98
Обляков
Иван
8
Карраскаль
Хорхе
28
Медина
Хесус
97
Языджи
Юсуф
Химки
3-4-2-1
ЦСКА Москва
3-4-1-2

История личных встреч

Химки
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 8 (3) 0.33
Кухарчук Илья 4 0.17
Ламкель Зе Дидье 2 0.08
Долгов Александр 2 0.08
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Садыгов Илья 1 0.04
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.04
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 7 (2) 0.29
Заболотный Антон 5 (1) 0.21
Эджуке Чидера 4 0.17
Чалов Фёдор 3 0.13
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.13
Дивеев Игорь 2 0.08
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Фернандес Марио 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 7 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Камышев Илья 3 1
Идову Брайн 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Гбамен Жан-Филипп 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Щенников Георгий 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
8%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
5
42%
7
35%
76-90

Пропущено

25
7
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
8%
1
14%
1-15
6
24%
1
14%
16-30
2
8%
2
29%
31-45
7
28%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
1
14%
76-90

Забито

22
35
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
9%
7
20%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
6
27%
7
20%
61-75
6
27%
10
29%
76-90

Пропущено

39
19
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
10%
3
16%
1-15
7
18%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
7
18%
4
21%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
8
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0
Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 24 14 5 5 42 - 24 47
3. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 24 14 4 6 36 - 21 46
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород 0:0 Заявка 24 7 7 10 22 - 33 28
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки 1:2 Заявка 24 4 9 11 23 - 41 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки 1:2 Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 8 2 2 22 - 13 26
2. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 12 7 1 4 17 - 13 22
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород 0:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки 1:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    45'
    Из центра поля последовала передача на ход Языджи, Юсуф оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Камышев в центре поля зацепил Медину. Игроки ЦСКА конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. 
  • Пенальти
    44'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Языджи!!! Юсуф Языджи с "точки" очень сильно пробил под левую штангу, Лантратов угадал направление удара, но голкипер "Химок" ничего не мог поделать. 
  • Желтая карточка
    43'
    Защитник "Химок" Гиа Григалава также получил жёлтую карточку за свой фол на Медине. 
  • Пенальти!
    42'
    Достаточно быстро Павел Кукуян посмотрел повтор момента, а затем указал на "точку". 
  • Судья
    41'
    Теперь уже Павел Кукуян сам отправился смотреть повтор момента. 
  • 40'
    Долго Павел Кукуян ждёт решения от судей из комнаты VAR. Что конечно же плохо для динамики матча. 
  • Видеоповтор
    39'
    На повторе было видно, что Григалава прихватывал за руку Медину в своей штрафной площади. Пока Кукуян слушает судей из комнаты VAR. 
  • Судья
    38'
    Магнуссон из центра поля выполнил заброс на ход Медине к линии штрафной площади, Хесус в борьбе с Григалавой оказался на газоне, Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Камышев в центре поля нарушил правила против Медины. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 36'
    Ушаков прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч также свалился с ноги у Егора и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 35'
    Гбамен попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч свалисля с ноги у Жан-Филиппа и ушёл в сторону от цели. 
  • 34'
    Сразу же игроки ЦСКА продолжают идти в высокий прессинг, будет стараться команда Алексея Березуцкого забивать ещё до перерыва. 
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Ушаков!!! Зайнутдинов с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Обляков сразу же перевёл мяч к правому углу вратарской, где на этот раз оказался Ушаков, который уверенно отправил мяч в ближний угол ворот под перекладину. 
  • 32'
    Ушаков попытался пройти вперёд по правому флангу, Идову грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 31'
    Языджи от радиуса штрафной площади выполнил неудачный заброс к линии вратарской, получился подарок для Лантратова. 
  • 30'
    Обляков с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 29'
    Языджи со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Идову оказался первым на мяче и выбил его к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Камышев на своей половине поля нарушил правила против Медины. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту. 
  • 27'
    Гбамен при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Ушаковым, а затем Жан-Филипп попытался войти в штрафную площадь, но он слишком далеко отпустил от себя мяч, в итоге его в аут выбил Григалава. 
  • 26'
    Немного успокоилась у нас игра в середине тайма, пока игроки "Химок" грамотно действуют от обороны и конечно же команду Сергея Юрана всё устраивает. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Глушаков перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА. "Армейцы" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 24'
    Половина первого тайма уже позади, пока ЦСКА не выглядит командой, которая точно знает, как отыгрываться в этом матче. 
  • 23'
    Теперь уже Обляков неудачно выполнил подачу в штрафную площадь "Химок" с левого фланга, мяч свалился с ноги у Ивана и полетел точно в руки Лантратову. 
  • 22'
    Медина с правой половины поля выполнил передачу на правый фланг, Ушаков выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Офсайд
    21'
    Карраскаль с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Языджи, Юсуф оказался в небольшом офсайде. 
  • Желтая карточка
    20'
    Форвард "Химок" Александр Руденко получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Медины. 
  • 19'
    Теперь уже Карраскаль выполнил неудачную передачу на ход Языджи по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Опасный момент
    18'
    Магнуссон с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Языджи пяткой отправил мяч на левый угол штрафной площади, оттуда Медина выполнил подачу в центр штрафной площади, Карраскаль головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 17'
    Игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у "армейцев" продвинуться никак не получается. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Языджи получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, но после паузы Юсуф поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Судья
    15'
    Языджи теперь уже досталось от Волкова у радиуса штрафной площади "Химок", но на этот раз Павел Кукуян оставил данный эпизод без внимания. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Боженов в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Офсайд
    13'
    Карраскаль прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Хорхе выполнил передачу на ход Языджи по левому флангу, Юсуф оказался в небольшом офсайде. 
  • 12'
    С левого фланга последовал неудачный заброс на правый угол штрафной площади "Химок", Лантратов спокойно забрал мяч в руки при игре на выходе. 
  • 11'
    Очень интересное начало матча получилось у нас, будем теперь ждать от ЦСКА ещё более активной игры в атаке. 
  • Офсайд
    10'
    Кухарчук отыгрался на левом фланге у штрафной площади ЦСКА с Идову, но при ответной передаче Илья оказался в офсайде. 
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Садыгов!!! Руденко успешно прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Александр выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кухарчук удачно набежал на мяч и в падении выполнил прострел в центр к линии вратарской на Садыгова, а Илья уже в касание отправил мяч в сетку. 
  • 8'
    Болельщики ЦСКА активно гонят свою команду вперёд, ждут они у ворот Лантратова больше опасных моментов. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Магнуссон на правом фланге нарушил правила против Руденко. Игроки "Химок" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 6'
    Карраскаль прошёл немного вперёд по правой половине поля, а затем Хорхе выполнил слабую передачу к штрафной площади на Языджи, защитники "Химок" в итоге спокойно перехватили мяч. 
  • Угловой
    5'
    Угловой у ворот "Химок". Языджи выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зайнутдинов не смог зацепиться за мяч, игроки "Химок" выбили в итоге его в аут. 
  • Офсайд
    4'
    Григалава из центра поля выполнил заброс на ход Кухарчуку по левому флангу, форвард "Химок" забрался в небольшой офсайд. 
  • Опасный момент
    3'
    Обляков при продвижении вперёд по левому флангу отыгрался с Мединой, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Карраскаль в касание пробил по воротам, Лантратов хорошо сложился и намертво поймал мяч. 
  • 2'
    Ушаков совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, после небольшого рикошета Карраскаль пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня ЦСКА нужно стараться набирать три очка, чтобы сохранить шансы в погоне за московским "Динамо", при этом команде Алексея Березуцкого также нужно надеяться на тот фактор, что "Динамо" в параллельном матче потеряет очки в Нижнем Новгороде. 
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Химки 1:2 ЦСКА Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Химки 1:2 ЦСКА Москва

Исход игры
Химки
7.7% (10)
Ничья
6.9% (9)
ЦСКА Москва
85.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
30.8% (40)
0:1 ЦСКА Москва
17.7% (23)
0:2 ЦСКА Москва
13.8% (18)
1:3 ЦСКА Москва
5.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:1 Химки
3.1% (4)
2:3 ЦСКА Москва
1.5% (2)
0:3 ЦСКА Москва
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Химки
ЦСКА Москва

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 