Защитник "Химок" Гиа Григалава также получил жёлтую карточку за свой фол на Медине.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Языджи!!! Юсуф Языджи с "точки" очень сильно пробил под левую штангу, Лантратов угадал направление удара, но голкипер "Химок" ничего не мог поделать.

Три минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

Камышев в центре поля зацепил Медину. Игроки ЦСКА конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из центра поля последовала передача на ход Языджи, Юсуф оказался в небольшом офсайде.

42' Достаточно быстро Павел Кукуян посмотрел повтор момента, а затем указал на "точку".

41' Теперь уже Павел Кукуян сам отправился смотреть повтор момента.

40' Долго Павел Кукуян ждёт решения от судей из комнаты VAR. Что конечно же плохо для динамики матча.

39' На повторе было видно, что Григалава прихватывал за руку Медину в своей штрафной площади. Пока Кукуян слушает судей из комнаты VAR.

38' Магнуссон из центра поля выполнил заброс на ход Медине к линии штрафной площади, Хесус в борьбе с Григалавой оказался на газоне, Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше.

37' Камышев в центре поля нарушил правила против Медины. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

36' Ушаков прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч также свалился с ноги у Егора и ушёл за лицевую линию поля.

35' Гбамен попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч свалисля с ноги у Жан-Филиппа и ушёл в сторону от цели.

34' Сразу же игроки ЦСКА продолжают идти в высокий прессинг, будет стараться команда Алексея Березуцкого забивать ещё до перерыва.

33' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Ушаков!!! Зайнутдинов с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Обляков сразу же перевёл мяч к правому углу вратарской, где на этот раз оказался Ушаков, который уверенно отправил мяч в ближний угол ворот под перекладину.

32' Ушаков попытался пройти вперёд по правому флангу, Идову грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

31' Языджи от радиуса штрафной площади выполнил неудачный заброс к линии вратарской, получился подарок для Лантратова.

30' Обляков с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

29' Языджи со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Идову оказался первым на мяче и выбил его к центру поля.

28' Камышев на своей половине поля нарушил правила против Медины. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту.

27' Гбамен при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Ушаковым, а затем Жан-Филипп попытался войти в штрафную площадь, но он слишком далеко отпустил от себя мяч, в итоге его в аут выбил Григалава.

26' Немного успокоилась у нас игра в середине тайма, пока игроки "Химок" грамотно действуют от обороны и конечно же команду Сергея Юрана всё устраивает.

25' Глушаков перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА. "Армейцы" не смогли быстро разыграть стандарт.

24' Половина первого тайма уже позади, пока ЦСКА не выглядит командой, которая точно знает, как отыгрываться в этом матче.

23' Теперь уже Обляков неудачно выполнил подачу в штрафную площадь "Химок" с левого фланга, мяч свалился с ноги у Ивана и полетел точно в руки Лантратову.

22' Медина с правой половины поля выполнил передачу на правый фланг, Ушаков выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

21' Карраскаль с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Языджи, Юсуф оказался в небольшом офсайде.

20' Форвард "Химок" Александр Руденко получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Медины.

19' Теперь уже Карраскаль выполнил неудачную передачу на ход Языджи по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

18' Магнуссон с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Языджи пяткой отправил мяч на левый угол штрафной площади, оттуда Медина выполнил подачу в центр штрафной площади, Карраскаль головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

17' Игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у "армейцев" продвинуться никак не получается.

16' Языджи получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, но после паузы Юсуф поднялся и показал, что он готов играть дальше.

15' Языджи теперь уже досталось от Волкова у радиуса штрафной площади "Химок", но на этот раз Павел Кукуян оставил данный эпизод без внимания.

14' Боженов в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА не смогли быстро разыграть стандарт.

13' Карраскаль прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Хорхе выполнил передачу на ход Языджи по левому флангу, Юсуф оказался в небольшом офсайде.

12' С левого фланга последовал неудачный заброс на правый угол штрафной площади "Химок", Лантратов спокойно забрал мяч в руки при игре на выходе.

11' Очень интересное начало матча получилось у нас, будем теперь ждать от ЦСКА ещё более активной игры в атаке.

10' Кухарчук отыгрался на левом фланге у штрафной площади ЦСКА с Идову, но при ответной передаче Илья оказался в офсайде.

9' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Садыгов!!! Руденко успешно прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Александр выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кухарчук удачно набежал на мяч и в падении выполнил прострел в центр к линии вратарской на Садыгова, а Илья уже в касание отправил мяч в сетку.

8' Болельщики ЦСКА активно гонят свою команду вперёд, ждут они у ворот Лантратова больше опасных моментов.

7' Магнуссон на правом фланге нарушил правила против Руденко. Игроки "Химок" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Карраскаль прошёл немного вперёд по правой половине поля, а затем Хорхе выполнил слабую передачу к штрафной площади на Языджи, защитники "Химок" в итоге спокойно перехватили мяч.

5' Угловой у ворот "Химок". Языджи выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зайнутдинов не смог зацепиться за мяч, игроки "Химок" выбили в итоге его в аут.

4' Григалава из центра поля выполнил заброс на ход Кухарчуку по левому флангу, форвард "Химок" забрался в небольшой офсайд.

3' Обляков при продвижении вперёд по левому флангу отыгрался с Мединой, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Карраскаль в касание пробил по воротам, Лантратов хорошо сложился и намертво поймал мяч.

2' Ушаков совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, после небольшого рикошета Карраскаль пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.