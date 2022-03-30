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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Химки
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 8 (3) 0.35
Кухарчук Илья 4 0.17
Ламкель Зе Дидье 2 0.09
Долгов Александр 2 0.09
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.04
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 7 (2) 0.3
Заболотный Антон 5 (1) 0.22
Эджуке Чидера 4 0.17
Чалов Фёдор 3 0.13
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.13
Дивеев Игорь 2 0.09
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Фернандес Марио 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 7 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Камышев Илья 3 1
Идову Брайн 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Гбамен Жан-Филипп 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Щенников Георгий 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
8%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
5
42%
7
35%
76-90

Пропущено

25
7
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
8%
1
14%
1-15
6
24%
1
14%
16-30
2
8%
2
29%
31-45
7
28%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
1
14%
76-90

Забито

22
35
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
9%
7
20%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
6
27%
7
20%
61-75
6
27%
10
29%
76-90

Пропущено

39
19
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
10%
3
16%
1-15
7
18%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
7
18%
4
21%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
8
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0
Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Химки 10.9% (5)
    X 6.5% (3)
    ЦСКА Москва 82.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.75
    4.08
    1.68
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    10.9% (5)
    Ничья
    6.5% (3)
    ЦСКА Москва
    82.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    39.1% (18)
    0:2 ЦСКА Москва
    15.2% (7)
    0:1 ЦСКА Москва
    13% (6)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    6.5% (3)
    2:3 ЦСКА Москва
    4.3% (2)
    0:3 ЦСКА Москва
    4.3% (2)
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    Химки
    ЦСКА Москва

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