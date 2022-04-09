РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Казань Арена
|1 000 руб.
|1 000 руб.
22
Дюпин
Юрий
38
Мусаев
Леон
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandr Storozhuk
История личных встреч
Рубин
Краснодар
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
23 матча
17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.33
|Лисакович Виталий
|3
|0.13
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.08
|Ин-Бом Хван
|2
|0.08
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.08
|Онугха Герман
|2
|0.08
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.26
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.26
|Кабелла Реми
|4
|0.17
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.17
|Ильин Владимир
|4
|0.17
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.09
|Де Вильена Тонни
|2
|0.09
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|2
|1
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|12
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
22
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Пропущено
27
8
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
5
19%
2
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
38%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
4
15%
2
25%
76-90
Забито
27
35
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
7
20%
16-30
6
22%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
7
20%
61-75
6
22%
7
20%
76-90
Пропущено
46
21
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
7
15%
4
19%
1-15
8
17%
1
5%
16-30
6
13%
7
33%
31-45
8
17%
2
10%
46-60
8
17%
3
14%
61-75
9
20%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2
Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 22
|37
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Рубин
|0:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|31 - 42
|26
|12.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Рубин
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 16
|15
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Краснодар
Исход игры
Рубин
24.8% (32)
Ничья
35.7% (46)
Краснодар
39.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (38)
1:2 Краснодар
24% (31)
2:1 Рубин
9.3% (12)
1:0 Рубин
6.2% (8)
0:1 Краснодар
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Краснодар
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!