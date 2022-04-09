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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Краснодар
0' 31'
Кучаев попадает в штангу (видео)...
Прогнозы 129
Рубин 24.8% (32)
X 35.7% (46)
Краснодар 39.5% (51)
0
выиграет Краснодар, со счетом 1:2
«Рубин» находится в глубоком кризисе, результаты команды оставляют желать лучшего. Даже домашние стены... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Краснодар
2.22
3.86
3.84
Все Коэффициенты
Новости
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
2
Тесленко
Егор
3
Тальби
Монтассар
77
Самошников
Илья
8
Ломовицкий
Александр
98
Кучаев
Константин
38
Мусаев
Леон
23
Зуев
Александр
7
Бакаев
Солтмурад
44
Лисакович
Виталий
58
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
44
Бородин
Сергей
Алексеевич
48
Исаенко
Олег
69
Манелов
Ираклий
8
Газинский
Юрий
23
Якимов
Вячеслав
15
Мацукатов
Алекс
40
Олусегун
Олакунле
85
Окоронкво
Джонатан
Рубин
4-5-1
Краснодар
4-5-1

История личных встреч

Рубин
Краснодар

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

23 матча

17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.33
Лисакович Виталий 3 0.13
Кварацхелия Хвича 2 0.08
Ин-Бом Хван 2 0.08
Бакаев Солтмурад 2 0.08
Онугха Герман 2 0.08
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.26
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.26
Кабелла Реми 4 0.17
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.17
Ильин Владимир 4 0.17
Классон Виктор 3 (1) 0.13
Ионов Алексей 2 0.09
Де Вильена Тонни 2 0.09
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Манелов Ираклий 0 0
Кривцов Никита 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Ломовицкий Александр 2 1
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 12 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Ионов Алексей 1 0
Петров Сергей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
22
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

27
8
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
5
19%
2
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
38%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
4
15%
2
25%
76-90

Забито

27
35
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
7
20%
16-30
6
22%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
7
20%
61-75
6
22%
7
20%
76-90

Пропущено

46
21
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
7
15%
4
19%
1-15
8
17%
1
5%
16-30
6
13%
7
33%
31-45
8
17%
2
10%
46-60
8
17%
3
14%
61-75
9
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2
Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар 0:0 Заявка 23 10 7 6 34 - 22 37
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Рубин 0:0 Заявка 24 7 5 12 31 - 42 26
12. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Рубин 0:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 16 15
10. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
13. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар 0:0 Заявка 13 5 5 3 21 - 14 20
3. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 39'
    Добавили команды в динамике под конец первого тайма, что очень хорошо, так быть может даже и один гол мы всё же застанем до перерыва. 
  • 38'
    Окоронкво прошёл вперёд по левой половине поля, а затем пробил по воротам из-под соперника, мяч полетел слабо и точно в руки Дюпину. 
  • 37'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на Окоронкво, Дюпин выбежал за пределы штрафной площади и головой сбросил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Опасный момент
    36'
    Бакаев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем выполнил удар в правый угол ворот, Агкацев в прыжке вытянул непростой мяч. 
  • Опасный момент
    35'
    Олусегун ошибся при выносе мяча от радиуса штрафной площади, в итоге получился пас на Кучаева, Константин подработал его и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Бакаев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Петрова. 
  • 33'
    Начинает у нас постепенно двигаться к концу первый тайм, пока всё идёт к тому, что до перерыва забитых голов мы не увидим. 
  • 32'
    Исаенко совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Олег выполнил неудачный заброс в центр к линии вратарской, Тальби дал Дюпину забрать мяч. 
  • 31'
    Манелов вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но далее под давлением Тальби Ираклий потерял мяч. 
  • 30'
    Стараются игроки "Рубина" начать играть и в высоком прессинге, временами это даёт небольшие плоды. 
  • 29'
    Мусаев с правой половины поля выполнил неудачную передачу на левый угол штрафной площади на ход Бакаеву, мяч улетел за лицевую линию поля. 
  • 28'
    В среднем темпе у на проходит игра, пока "Рубин" старается больше времени проводить в атаке, но толку от этого не очень много. 
  • Опасный момент
    27'
    Зотов вошёл в штрафную площадь по правому флангу, а затем Георгий выполнил опасный заброс к дальней штанге, мяч в итоге пролетел над перекладиной и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 26'
    Мацукатов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дюпин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 25'
    Лисакович попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Петровым форвард "Краснодара" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    24'
    Газинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге Дюпин нашёл момент, чтобы сыграть на выходе и перехватить мяч, Бородин так и не смог головой пробить по воротам. 
  • 23'
    Окоронкво вошёл в штрафную площадь по правой половине поля после заброса с правого фланга, в борьбе с Тальби Джонатан заработал угловой. 
  • Судья
    22'
    Манелов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Самошниковым Ираклий оказался на газоне, Владимир Москалёв сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Мусаев теперь уже в центре поля нарушил правила. Игроки "Краснодара" довольно долго разыгрывали стандарт. 
  • 20'
    Петров при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Газинским, а затем Юрий от лицевой линии выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел слабовато, в итоге он стал лёгкой добычей для Дюпина. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Мацукатов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Кучаева. 
  • 18'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Краснодара", мяч полетел высоковато для Лисаковича, в итоге мяч достался Агкацеву. 
  • 17'
    На стадионе в Казани сегодня не очень много болельщиков, но они стараются активно гнать свою команду вперёд. 
  • 16'
    Игроки "Краснодара" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у них пока пройти не получается. 
  • 15'
    Ломовицкий из центра поля выполнил длинную передачу на ход Лисаковичу по правой половине поля, Виталий не смог оторваться от Мартыновича и завершить атаку ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Против Мартыновича были нарушены правила на половине поля "Краснодара". Госи не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 13'
    Ломовицкий сместился в центр с правого фланга, но затем Александр так и не придумал ничего интересного, пришлось делать пас назад. 
  • Штанга
    12'
    Кучаев ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч попал в штангу, а затем уже защитники "Краснодара" не дали Зуеву как следует сыграть на добивании, в итоге общими усилиями "быки" отбились. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Бородин в центре поля огрел по ногам Лисаковича. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 10'
    Всё нормально с Олусегуном, поднялся фланговый форвард "Краснодара" и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    9'
    Сам же Олусегун получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Олусегун перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Зотова. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Тальби на правом фланге зацепил Окоронкво. Игроки "Краснодара" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 6'
    Ломовицкий с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Лисакович в падении пробил по воротам, но толком по мячу Виталий не попал, мяч в итоге ушёл к угловому флажку. 
  • 5'
    Ломовицкий теперь уже выполнил передачу к правому углу вратарской на Бакаева, совсем немного не хватило Солтмураду, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Зуев на левой половине поля выполнил скидку к линии штрафной площади на Бакаева, Солтмурад в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Краснодара". 
  • 3'
    Мусаев на своей половине поля под давлением Мацукатова потерял мяч, но далее "Краснодару" не удалось что-то интересное придумать. 
  • 2'
    Из центра поля последовал заброс на ход Олусегуну по левому флангу, Зотов вместе с Тесленко успешно перехватили мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная борьба за очки между "Рубином" и "Краснодаром". Команда Леонида Слуцкого проиграла уже три матча подряд и сегодня ей пора бы зацепить на своём поле хотя бы одно очко. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Рубин 0:0 Краснодар онлайн

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Прогнозы на матч Рубин 0:0 Краснодар

Исход игры
Рубин
24.8% (32)
Ничья
35.7% (46)
Краснодар
39.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (38)
1:2 Краснодар
24% (31)
2:1 Рубин
9.3% (12)
1:0 Рубин
6.2% (8)
0:1 Краснодар
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Краснодар
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Рубин
Краснодар

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