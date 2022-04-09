Олусегун ошибся при выносе мяча от радиуса штрафной площади, в итоге получился пас на Кучаева, Константин подработал его и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Бакаев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем выполнил удар в правый угол ворот, Агкацев в прыжке вытянул непростой мяч.

Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на Окоронкво, Дюпин выбежал за пределы штрафной площади и головой сбросил мяч на своего партнёра по команде.

Окоронкво прошёл вперёд по левой половине поля, а затем пробил по воротам из-под соперника, мяч полетел слабо и точно в руки Дюпину.

Добавили команды в динамике под конец первого тайма, что очень хорошо, так быть может даже и один гол мы всё же застанем до перерыва.

34' Бакаев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Петрова.

33' Начинает у нас постепенно двигаться к концу первый тайм, пока всё идёт к тому, что до перерыва забитых голов мы не увидим.

32' Исаенко совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Олег выполнил неудачный заброс в центр к линии вратарской, Тальби дал Дюпину забрать мяч.

31' Манелов вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но далее под давлением Тальби Ираклий потерял мяч.

30' Стараются игроки "Рубина" начать играть и в высоком прессинге, временами это даёт небольшие плоды.

29' Мусаев с правой половины поля выполнил неудачную передачу на левый угол штрафной площади на ход Бакаеву, мяч улетел за лицевую линию поля.

28' В среднем темпе у на проходит игра, пока "Рубин" старается больше времени проводить в атаке, но толку от этого не очень много.

27' Зотов вошёл в штрафную площадь по правому флангу, а затем Георгий выполнил опасный заброс к дальней штанге, мяч в итоге пролетел над перекладиной и ушёл за лицевую линию поля.

26' Мацукатов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дюпин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

25' Лисакович попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Петровым форвард "Краснодара" упустил мяч за лицевую линию поля.

24' Газинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге Дюпин нашёл момент, чтобы сыграть на выходе и перехватить мяч, Бородин так и не смог головой пробить по воротам.

23' Окоронкво вошёл в штрафную площадь по правой половине поля после заброса с правого фланга, в борьбе с Тальби Джонатан заработал угловой.

22' Манелов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Самошниковым Ираклий оказался на газоне, Владимир Москалёв сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

21' Мусаев теперь уже в центре поля нарушил правила. Игроки "Краснодара" довольно долго разыгрывали стандарт.

20' Петров при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Газинским, а затем Юрий от лицевой линии выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел слабовато, в итоге он стал лёгкой добычей для Дюпина.

19' Мацукатов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Кучаева.

18' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Краснодара", мяч полетел высоковато для Лисаковича, в итоге мяч достался Агкацеву.

17' На стадионе в Казани сегодня не очень много болельщиков, но они стараются активно гнать свою команду вперёд.

16' Игроки "Краснодара" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у них пока пройти не получается.

15' Ломовицкий из центра поля выполнил длинную передачу на ход Лисаковичу по правой половине поля, Виталий не смог оторваться от Мартыновича и завершить атаку ударом по воротам.

14' Против Мартыновича были нарушены правила на половине поля "Краснодара". Госи не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Ломовицкий сместился в центр с правого фланга, но затем Александр так и не придумал ничего интересного, пришлось делать пас назад.

12' Кучаев ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч попал в штангу, а затем уже защитники "Краснодара" не дали Зуеву как следует сыграть на добивании, в итоге общими усилиями "быки" отбились.

11' Бородин в центре поля огрел по ногам Лисаковича. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Всё нормально с Олусегуном, поднялся фланговый форвард "Краснодара" и показал, что он готов играть дальше.

9' Сам же Олусегун получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре.

8' Олусегун перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Зотова.

7' Тальби на правом фланге зацепил Окоронкво. Игроки "Краснодара" достаточно быстро разыграли стандарт.

6' Ломовицкий с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Лисакович в падении пробил по воротам, но толком по мячу Виталий не попал, мяч в итоге ушёл к угловому флажку.

5' Ломовицкий теперь уже выполнил передачу к правому углу вратарской на Бакаева, совсем немного не хватило Солтмураду, чтобы зацепиться за мяч.

4' Зуев на левой половине поля выполнил скидку к линии штрафной площади на Бакаева, Солтмурад в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Краснодара".

3' Мусаев на своей половине поля под давлением Мацукатова потерял мяч, но далее "Краснодару" не удалось что-то интересное придумать.

2' Из центра поля последовал заброс на ход Олусегуну по левому флангу, Зотов вместе с Тесленко успешно перехватили мяч.