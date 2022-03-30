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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Краснодар

История личных встреч

Рубин
Краснодар

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

23 матча

17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.35
Лисакович Виталий 3 0.13
Кварацхелия Хвича 2 0.09
Ин-Бом Хван 2 0.09
Бакаев Солтмурад 2 0.09
Онугха Герман 2 0.09
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.27
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.27
Кабелла Реми 4 0.18
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.18
Ильин Владимир 4 0.18
Классон Виктор 3 (1) 0.14
Ионов Алексей 2 0.09
Де Вильена Тонни 2 0.09
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Манелов Ираклий 0 0
Кривцов Никита 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Ломовицкий Александр 2 1
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 12 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Ионов Алексей 1 0
Петров Сергей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
22
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

27
8
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
5
19%
2
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
38%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
4
15%
2
25%
76-90

Забито

27
35
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
7
20%
16-30
6
22%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
7
20%
61-75
6
22%
7
20%
76-90

Пропущено

46
21
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
7
15%
4
19%
1-15
8
17%
1
5%
16-30
6
13%
7
33%
31-45
8
17%
2
10%
46-60
8
17%
3
14%
61-75
9
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2
Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Рубин 31.7% (13)
    X 22% (9)
    Краснодар 46.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Краснодар
    2.97
    3.54
    2.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Рубин - Краснодар

    Исход игры
    Рубин
    31.7% (13)
    Ничья
    22% (9)
    Краснодар
    46.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    36.6% (15)
    2:1 Рубин
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    1:0 Рубин
    9.8% (4)
    0:1 Краснодар
    4.9% (2)
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    Рубин
    Краснодар

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