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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Зенит
Прогнозы 43
Ахмат 9.3% (4)
X 14% (6)
Зенит 76.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Зенит
5.10
4.10
1.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ахмат
Зенит

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

28 матчей

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
4 победы 18 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.35
Конате Мохамед II 6 (1) 0.26
Трошечкин Александр 3 0.13
Коновалов Игорь 3 (2) 0.13
Себаи Сенин 2 0.09
Полярус Артём 2 (1) 0.09
Тимофеев Артём 2 (2) 0.09
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.43
Клаудиньо 7 (1) 0.3
Азмун Сердар 7 (1) 0.3
Малком Филипе 6 0.26
Ерохин Александр 6 0.26
Сутормин Алексей 4 (4) 0.17
Вендел Маркус 3 0.13
Мостовой Андрей 3 0.13
Круговой Данил 2 0.09
Алберто Юри 2 0.09
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Швец Антон 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Себаи Сенин 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Бериша Бернард 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Малком Филипе 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
6
30%
5
28%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
25%
6
33%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Забито

10
36
6 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 11
1
10%
3
8%
1-15
1
10%
3
8%
16-30
4
40%
11
31%
31-45
3
30%
6
17%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
1
10%
9
25%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
3
21%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Забито

30
54
17 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
10
33%
16
30%
30%
31-45
5
17%
6
11%
46-60
2
7%
7
13%
61-75
6
20%
15
28%
76-90

Пропущено

29
22
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 16
4
14%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
8
28%
4
18%
46-60
6
21%
6
27%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2
Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1
Зенит
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0
Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ахмат 9.3% (4)
    X 14% (6)
    Зенит 76.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Зенит
    5.10
    4.10
    1.80
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ахмат - Зенит

    Исход игры
    Ахмат
    9.3% (4)
    Ничья
    14% (6)
    Зенит
    76.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    46.5% (20)
    0:2 Зенит
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    0:1 Зенит
    7% (3)
    2:1 Ахмат
    4.7% (2)
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