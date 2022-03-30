РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
История личных встреч
Ахмат
Зенит
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
28 матчей
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
4 победы 18 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|8
|0.35
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.26
|Трошечкин Александр
|3
|0.13
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.13
|Себаи Сенин
|2
|0.09
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.09
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.09
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Лысцов Виталий
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.43
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.3
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.3
|Малком Филипе
|6
|0.26
|Ерохин Александр
|6
|0.26
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.17
|Вендел Маркус
|3
|0.13
|Мостовой Андрей
|3
|0.13
|Круговой Данил
|2
|0.09
|Алберто Юри
|2
|0.09
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Малком Филипе
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
6
30%
5
28%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
25%
6
33%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Забито
10
36
6 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 11
1
10%
3
8%
1-15
1
10%
3
8%
16-30
4
40%
11
31%
31-45
3
30%
6
17%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
1
10%
9
25%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
3
21%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Забито
30
54
17 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
10
33%
16
30%
30%
31-45
5
17%
6
11%
46-60
2
7%
7
13%
61-75
6
20%
15
28%
76-90
Пропущено
29
22
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 16
4
14%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
8
28%
4
18%
46-60
6
21%
6
27%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2
Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1
Зенит
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0
Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Зенит
Исход игры
Ахмат
9.3% (4)
Ничья
14% (6)
Зенит
76.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Зенит
46.5% (20)
0:2 Зенит
18.6% (8)
1:1 Ничья
9.3% (4)
0:1 Зенит
7% (3)
2:1 Ахмат
4.7% (2)
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