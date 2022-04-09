Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Пяст
1:0
26' ГолВильчек Камиль
Ход матча
26'
1:0
24
Хэйтли
Том
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrzej Orszulak
История личных встреч
Пяст
Гурник Ленчна
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.18
|Соколовски Патрик
|5
|0.18
|Вильчек Камиль
|5 (1)
|0.18
|Кадзиор Дамиан
|4 (1)
|0.14
|Храпек Михал
|4
|0.14
|Вида Кристофер
|3
|0.11
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.07
|Червински Якуб
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Хэйтли Том
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.36
|Гаска Дамиан
|5
|0.18
|Гол Януш
|3
|0.11
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.07
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.04
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Гук Томаш
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|7
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
29%
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
2
15%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
1
6%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
1
6%
4
36%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
5
19%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
2
14%
7
26%
61-75
2
14%
3
11%
76-90
Забито
33
24
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
6
18%
3
13%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
7
21%
8
33%
31-45
4
12%
1
4%
46-60
9
27%
2
8%
61-75
3
9%
6
25%
76-90
Пропущено
33
48
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
1
3%
8
17%
1-15
4
12%
9
19%
16-30
9
27%
8
17%
31-45
6
18%
7
15%
46-60
6
18%
8
17%
61-75
7
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|1:0
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|14.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|27
|5
|9
|13
|28 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|3.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|4.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|0:1
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|1:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7