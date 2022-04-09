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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
1:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
26' Гол
Вильчек Камиль
51' Желтая карточка
Serhij Krykun
59' Желтая карточка
Хэйтли Том
90' Желтая карточка
Гол Януш
90'+5
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
20
Кончковски
Мартин
92
Кадзиор
Дамиан
98
Катранис
Александрос
11
Саппинен
Рауно
18
Вильчек
Камиль
33
Гостомски
Мацей
35
Gerson
Guimaraes
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
13
Вендрыховски
Марцел
27
Мак
Михал
18
Bartosz
Spiaczka
Пяст
3-5-2
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Гурник Ленчна

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
ЭГБ
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:0
ER
2:3
Э
1:2
Э
0:0
ПЛ
2:0
FL
2:2
FL
0:4
FL
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.18
Соколовски Патрик 5 0.18
Вильчек Камиль 5 (1) 0.18
Кадзиор Дамиан 4 (1) 0.14
Храпек Михал 4 0.14
Вида Кристофер 3 0.11
Пырка Аркадиуш 2 0.07
Червински Якуб 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Хэйтли Том 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.36
Гаска Дамиан 5 0.18
Гол Януш 3 0.11
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.07
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.04
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Хэйтли Том 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Гук Томаш 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 8 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Щесняк Криспин 5 1
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 4 0
Serhij Krykun 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гаска Дамиан 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
5
28%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
1
6%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
1
6%
4
36%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
5
19%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
2
14%
7
26%
61-75
2
14%
3
11%
76-90

Забито

34
24
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
6
18%
3
13%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
7
21%
8
33%
31-45
4
12%
1
4%
46-60
9
26%
2
8%
61-75
3
9%
6
25%
76-90

Пропущено

33
49
14 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
1
3%
8
16%
1-15
4
12%
10
20%
16-30
9
27%
8
16%
31-45
6
18%
7
14%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
7
21%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:1 28 16 8 4 54 - 20 56
2. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
3. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
6. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
7. Пяст 28 11 8 9 36 - 31 41
8. Гурник Забже 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Легия 1:1 28 11 3 14 34 - 37 36
10. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
14. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 28 5 9 14 24 - 49 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:1 14 10 3 1 32 - 5 33
2. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
3. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
4. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 1:1 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
10. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
11. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
12. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 1:1 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 13 4 3 6 17 - 20 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
12. Легия 1:1 14 3 3 8 13 - 20 12
13. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Вильчек Камиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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