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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
1:1
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
6' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
29' Желтая карточка
Слиш Бартош
1:0
30' Гол
Шатка Любомир
1:1
40' Гол
Лопеш Рафаэл
45' Желтая карточка
Исхак Микаэль
1
Ван
дер
Харт
Микки
4
Кедзёра
Томаш
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
97
Ковнацки
Давид
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
15
Штребингер
Ричард
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
7
Кастрати
Лирим
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
21
Лопеш
Рафаэл
Лех
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Легия

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

40 матчей

35%
17.5%
47.5%
14 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.5%
55%
22.5%
9 побед 22 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:1
С
1:4
К
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:1
С
3:1
EFR
1:2
К
1:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
OE
0:0
OE
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 14 (3) 0.5
Амарал Жоау 11 0.39
Каминьски Якуб 8 0.29
Милич Антонио 4 0.14
Ковнацки Давид 3 0.11
Саламон Бартош 3 0.11
Квеквескири Ника 2 0.07
Скурась Михал 2 0.07
Рамирес Даниэль 1 0.04
Дуглас Барри 1 0.04
Ребошу Педру 1 0.04
Ба-Луа Адриэль 1 0.04
Шатка Любомир 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Червински Алан 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.25
Лопеш Рафаэл 4 0.14
Вшолек Павел 4 0.14
Ветеска Матеуш 4 0.14
Мучи Эрнест 4 0.14
Росолек Мацей 2 0.07
Эмрели Махир 2 0.07
Жозуэ Филипе 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Холовня Матеуш 1 0.04
Навроцкий Майк 1 0.04
Харатин Игорь 1 0.04
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Тиба Педру 4 0
Саламон Бартош 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Скурась Михал 2 0
Ковнацки Давид 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Амарал Жоау 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 10 0
Жозуэ Филипе 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Енджейчик Артур 7 0
Младенович Филип 5 1
Ветеска Матеуш 6 0
Лопеш Рафаэл 4 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Росолек Мацей 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
11
10 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
6%
0
0%
1-15
5
16%
1
9%
16-30
3
10%
3
27%
31-45
12
39%
3
27%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
6
19%
3
27%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
1
25%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
25%
5
25%
76-90

Забито

22
21
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
4
18%
2
10%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

53
32
17 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
6
11%
1
3%
1-15
7
13%
6
19%
16-30
4
8%
10
31%
31-45
18
34%
5
16%
46-60
8
15%
5
16%
61-75
10
19%
5
16%
76-90

Пропущено

19
37
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 20
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
3
16%
9
24%
31-45
4
21%
8
22%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
5
26%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1
Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1
Легия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:1 28 16 8 4 54 - 20 56
2. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
3. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
6. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
7. Пяст 28 11 8 9 36 - 31 41
8. Гурник Забже 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Легия 1:1 28 11 3 14 34 - 37 36
10. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
14. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 28 5 9 14 24 - 49 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:1 14 10 3 1 32 - 5 33
2. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
3. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
4. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 1:1 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
10. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
11. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
12. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 1:1 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 13 4 3 6 17 - 20 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
12. Легия 1:1 14 3 3 8 13 - 20 12
13. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Исхак Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шатка Любомир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Йоханссон Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Легия
1.55
4.25
7.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 1:1 Легия онлайн

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