Польша: Экстракласса 2021-2022
6' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
29' Желтая карточкаСлиш Бартош
1:0
30' ГолШатка Любомир
1:1
40' ГолЛопеш Рафаэл
45' Желтая карточкаИсхак Микаэль
76' Желтая карточкаМладенович Филип
90' Красная карточкаХаратин Игорь
Ход матча
29'
30'
1:0
40'
1:1
45'
76'
79'
90'
24
Амарал
Жоау
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Лех
Легия
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
40 матчей
35%
17.5%
47.5%
14 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.5%
55%
22.5%
9 побед 22 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|14 (3)
|0.5
|Амарал Жоау
|11
|0.39
|Каминьски Якуб
|8
|0.29
|Милич Антонио
|4
|0.14
|Ковнацки Давид
|3
|0.11
|Саламон Бартош
|3
|0.11
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Скурась Михал
|2
|0.07
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Шатка Любомир
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|7 (1)
|0.25
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.14
|Вшолек Павел
|4
|0.14
|Ветеска Матеуш
|4
|0.14
|Мучи Эрнест
|4
|0.14
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Эмрели Махир
|2
|0.07
|Жозуэ Филипе
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Холовня Матеуш
|1
|0.04
|Навроцкий Майк
|1
|0.04
|Харатин Игорь
|1
|0.04
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|10
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Енджейчик Артур
|7
|0
|Ветеска Матеуш
|6
|0
|Лопеш Рафаэл
|4
|1
|Харатин Игорь
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Росолек Мацей
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
12
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
6%
0
0%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
3
9%
4
33%
31-45
12
38%
3
25%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
6
19%
3
25%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
5
24%
31-45
1
20%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
20%
5
24%
76-90
Забито
22
21
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
54
33
18 В 1-м тайме 18
36 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
6
11%
1
3%
1-15
8
15%
6
18%
16-30
4
7%
11
33%
31-45
18
33%
5
15%
46-60
8
15%
5
15%
61-75
10
19%
5
15%
76-90
Пропущено
20
38
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
15%
3
8%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
4
20%
9
24%
31-45
4
20%
8
21%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
5
25%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1
Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1
Легия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|1:0
|28
|13
|7
|8
|41 - 31
|46
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|14.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|28
|5
|9
|14
|28 - 48
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|1:0
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|1:0
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|14
|1
|4
|9
|10 - 26
|7