Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Босуил
39' Желтая карточкаВитиньо Виктор
1:0
48' ГолБаликвиша Мишель-Анже
1:1
76' ГолДенкей Кевин
Ход матча
39'
48'
76'
1:1
34
Батай
Йелле
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
21
Варлесон
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Антверпен
Серкль Брюгге
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|20 (2)
|0.59
|Бенсон Манюэль
|5
|0.15
|Саматта Мбвана
|4
|0.12
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0.12
|Фишер Виктор
|3
|0.09
|Юсуф Альхассан
|3
|0.09
|Наингголан Раджа
|2
|0.06
|Геркенс Питер
|2
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Энгельс Бьорн
|2
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Сек Абдулай
|1
|0.03
|Бута
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|9
|0.26
|Хотич Дино
|7 (4)
|0.21
|Сомерс Тибо
|5
|0.15
|Денкей Кевин
|5
|0.15
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.09
|Мьянге Сенна
|3
|0.09
|Деман Оливье
|3
|0.09
|Уткус Эдгарас
|3
|0.09
|Рубио Вальдо
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|Даланн Йеспер
|2
|0.06
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|9
|1
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Бута
|5
|0
|Сек Абдулай
|3
|1
|Арун Фарис
|4
|0
|Наингголан Раджа
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Винс Сэмюэл
|3
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|8
|2
|Лопес Леонардо
|11
|0
|Деман Оливье
|8
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|1
|Хотич Дино
|4
|0
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Декостере Роббе
|4
|0
|Витиньо Виктор II
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
26
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
24%
8
31%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
24%
6
23%
61-75
9
36%
7
27%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
7
29%
29%
31-45
5
26%
6
25%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
7
37%
3
13%
76-90
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
4%
3
13%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
4
16%
6
26%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
4
16%
5
22%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
6
30%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
6
32%
4
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Забито
50
49
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 20
4 Не забивали 5
1
2%
5
10%
1-15
7
14%
5
10%
16-30
10
20%
14
29%
31-45
8
16%
4
8%
46-60
11
22%
9
18%
61-75
13
26%
12
24%
76-90
Пропущено
38
44
14 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 25
1
3%
8
18%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
10
26%
8
18%
31-45
11
29%
10
23%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|33
|23
|5
|5
|75 - 27
|74
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|1:1
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|4.
|Андерлехт
|33
|17
|10
|6
|69 - 34
|61
|5.
|Гент
|33
|17
|8
|8
|51 - 30
|59
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|33
|14
|9
|10
|52 - 46
|51
|8.
|Генк
|33
|14
|6
|13
|64 - 47
|48
|9.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|10.
|Серкль Брюгге
|1:1
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|33
|9
|9
|15
|32 - 48
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|2.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|3.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|4.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|5.
|Генк
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Антверпен
|1:1
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|1:1
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|1:1
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Гент
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|1:1
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|13.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3