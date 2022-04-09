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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
39' Желтая карточка
Витиньо Виктор
1:0
48' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
1:1
76' Гол
Денкей Кевин
79'
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
19
Миёши
Коджи
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
21
Варлесон
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
2
Витиньо
Виктор
II
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
9
Денкей
Кевин
10
Хотич
Дино
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
Антверпен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Серкль Брюгге

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 20 (2) 0.59
Бенсон Манюэль 5 0.15
Саматта Мбвана 4 0.12
Баликвиша Мишель-Анже 4 0.12
Фишер Виктор 3 0.09
Юсуф Альхассан 3 0.09
Наингголан Раджа 2 0.06
Геркенс Питер 2 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Энгельс Бьорн 2 0.06
Миёши Коджи 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Сек Абдулай 1 0.03
Бута 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Батай Йелле 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 9 0.26
Хотич Дино 7 (4) 0.21
Сомерс Тибо 5 0.15
Денкей Кевин 5 0.15
Миллан Алехандро 3 (2) 0.09
Мьянге Сенна 3 0.09
Деман Оливье 3 0.09
Уткус Эдгарас 3 0.09
Рубио Вальдо 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
Даланн Йеспер 2 0.06
David Sousa 1 0.03
Витиньо Виктор II 1 0.03
Лопес Леонардо 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 9 1
Де Лат Ричи 7 1
Бута 5 0
Сек Абдулай 3 1
Арун Фарис 4 0
Наингголан Раджа 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Винс Сэмюэл 3 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 8 2
Лопес Леонардо 11 0
Деман Оливье 8 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 1
Хотич Дино 4 0
Мьянге Сенна 4 0
Декостере Роббе 4 0
Витиньо Виктор II 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Денкей Кевин 2 0
Попович Борис 2 0
Дидийон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
26
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
24%
8
31%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
24%
6
23%
61-75
9
36%
7
27%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
7
29%
29%
31-45
5
26%
6
25%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
7
37%
3
13%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
4%
3
13%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
4
16%
6
26%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
4
16%
5
22%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
6
30%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
6
32%
4
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Забито

50
49
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 20
4 Не забивали 5
1
2%
5
10%
1-15
7
14%
5
10%
16-30
10
20%
14
29%
31-45
8
16%
4
8%
46-60
11
22%
9
18%
61-75
13
26%
12
24%
76-90

Пропущено

38
44
14 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 25
1
3%
8
18%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
10
26%
8
18%
31-45
11
29%
10
23%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 1:1 34 19 6 9 55 - 38 63
4. Андерлехт 33 17 10 6 69 - 34 61
5. Гент 33 17 8 8 51 - 30 59
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 33 14 9 10 52 - 46 51
8. Генк 33 14 6 13 64 - 47 48
9. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
10. Серкль Брюгге 1:1 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 33 9 9 15 32 - 48 36
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 17 10 5 2 41 - 19 35
2. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
3. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
4. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
5. Генк 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Антверпен 1:1 17 9 4 4 30 - 19 31
7. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 1:1 17 6 4 7 23 - 20 22
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 1:1 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 17 8 4 5 31 - 30 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
7. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
8. Серкль Брюгге 1:1 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
13. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Витиньо Виктор II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Серкль Брюгге
2.00
3.80
3.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 1:1 Серкль Брюгге онлайн

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Серкль Брюгге

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