Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
12' Желтая карточкаДанкан Кайл
24' Желтая карточкаРоша Кенни
28' Вторая желтая карточкаДанкан Кайл
0:1
38' ГолАмброз Тьерри
55' Желтая карточкаАлло Тедди
71' Желтая карточкаДеом Жером
79' Желтая карточкаЛамбер Борис
0:2
81' ГолАльбанезе Алессандро
86' Желтая карточкаКонстантелиас Янис
Ход матча
12'
24'
28'
38'
0:1
55'
71'
79'
81'
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
26
Колс
Йенс
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
29
Нуху
Айзек
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
34
Бэтцнер
Ник
77
Атанга
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
17 Dario Oger
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Эйпен
Остенде
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
68.8%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
28 матчей
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.26
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.15
|Нгой Жульен
|4
|0.12
|Каембе Эдо
|4
|0.12
|Петерс Стеф
|2
|0.06
|Ламбер Борис
|2
|0.06
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Эрис Жонатан
|2
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Gary Magnee
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|12 (2)
|0.35
|Амброз Тьерри
|6
|0.18
|Д'Арпино Максим
|3
|0.09
|Якель Фредерик
|3
|0.09
|Бэтцнер Ник
|2
|0.06
|Амаде Альфонс
|2
|0.06
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Альбанезе Алессандро
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Макгихан Кэмерон
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амат Хорди
|6
|2
|Петерс Стеф
|9
|0
|Ламбер Борис
|8
|0
|Агбаду Эммануэль
|8
|0
|Бек Андреас
|6
|0
|Деом Жером
|6
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Превляк Смаил
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нуруден Абдул
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|10
|0
|Амаде Альфонс
|7
|1
|Фортес Стивен
|4
|2
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|4
|1
|Роша Кенни
|5
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Данкан Кайл
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Урогиде Осазе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
17%
0
0%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
7
23%
8
33%
76-90
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
3
15%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
7
35%
4
21%
76-90
Пропущено
31
37
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
13%
7
19%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
11
35%
8
22%
76-90
Забито
37
34
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
6
16%
5
15%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
7
19%
4
12%
31-45
4
11%
7
21%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
10
27%
7
21%
76-90
Пропущено
61
61
27 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 27
9
15%
7
11%
1-15
7
11%
6
10%
16-30
11
18%
11
18%
31-45
10
16%
11
18%
46-60
6
10%
10
16%
61-75
18
30%
30%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Остенде
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|33
|23
|5
|5
|75 - 27
|74
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Андерлехт
|33
|17
|10
|6
|69 - 34
|61
|5.
|Гент
|33
|17
|8
|8
|51 - 30
|59
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|33
|14
|9
|10
|52 - 46
|51
|8.
|Генк
|33
|14
|6
|13
|64 - 47
|48
|9.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|10.
|Серкль Брюгге
|33
|12
|8
|13
|49 - 45
|44
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|33
|9
|9
|15
|32 - 48
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|2.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|3.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|4.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|5.
|Генк
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|7.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Гент
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|13.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3