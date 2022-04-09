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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:2
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
12' Желтая карточка
Данкан Кайл
24' Желтая карточка
Роша Кенни
28' Вторая желтая карточка
Данкан Кайл
0:1
38' Гол
Амброз Тьерри
55' Желтая карточка
Алло Тедди
71' Желтая карточка
Деом Жером
79' Желтая карточка
Ламбер Борис
0:2
81' Гол
Альбанезе Алессандро
86' Желтая карточка
Константелиас Янис
90'+3
30
Химмельман
Робин
32
Бек
Андреас
22
Агбаду
Эммануэль
35
Ламбер
Борис
3
Алло
Тедди
26
Колс
Йенс
4
Джегго
Джеймс
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
29
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
28
Юбер
Гийом
5
Урогиде
Осазе
15
Якель
Фредерик
27
Капон
Брехт
4
Данкан
Кайл
26
Козьелло
Венсан
34
Бэтцнер
Ник
99
Альбанезе
Алессандро
18
Сакамото
Тацухиро
68
Амброз
Тьерри
77
Атанга
Давид
Эйпен
4-2-3-1
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Эйпен
Остенде

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
68.8%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:1
К
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛП
1:3
ЛП
2:1
БВЛ
1:0
БВЛ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:3
EL
0:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
0:0
2ЙК
2:1
2ЙК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 9 (1) 0.26
Агбаду Эммануэль 5 0.15
Нгой Жульен 4 0.12
Каембе Эдо 4 0.12
Петерс Стеф 2 0.06
Ламбер Борис 2 0.06
Нуху Айзек 2 0.06
Эрис Жонатан 2 0.06
Н'Дри Конан 1 0.03
Бек Андреас 1 0.03
Колс Йенс 1 0.03
Эмбало Карлос 1 0.03
Кейта Сибири 1 0.03
Gary Magnee 1 0.03
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 12 (2) 0.35
Амброз Тьерри 6 0.18
Д'Арпино Максим 3 0.09
Якель Фредерик 3 0.09
Бэтцнер Ник 2 0.06
Амаде Альфонс 2 0.06
Роша Кенни 1 0.03
Капон Брехт 1 0.03
Квасина Марко 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Альбанезе Алессандро 1 0.03
Матам Тео Ндика 0 0
Макгихан Кэмерон 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амат Хорди 6 2
Петерс Стеф 9 0
Ламбер Борис 8 0
Агбаду Эммануэль 8 0
Бек Андреас 6 0
Деом Жером 6 0
Колс Йенс 5 0
Превляк Смаил 5 0
Нуху Айзек 5 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Джегго Джеймс 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Gary Magnee 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нуруден Абдул 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Константелиас Янис 1 0
Алло Тедди 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 10 0
Амаде Альфонс 7 1
Фортес Стивен 4 2
Матам Тео Ндика 6 0
Козьелло Венсан 4 1
Роша Кенни 5 0
Танье Антон 5 0
Макгихан Кэмерон 4 0
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Данкан Кайл 2 1
Квасина Марко 3 0
Д'Арпино Максим 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Урогиде Осазе 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
17%
0
0%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
7
23%
8
33%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
3
15%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
7
35%
4
21%
76-90

Пропущено

31
37
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
13%
7
19%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
11
35%
8
22%
76-90

Забито

37
34
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
6
16%
5
15%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
7
19%
4
12%
31-45
4
11%
7
21%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
10
27%
7
21%
76-90

Пропущено

61
61
27 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 27
9
15%
7
11%
1-15
7
11%
6
10%
16-30
11
18%
11
18%
31-45
10
16%
11
18%
46-60
6
10%
10
16%
61-75
18
30%
30%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Остенде
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Андерлехт 33 17 10 6 69 - 34 61
5. Гент 33 17 8 8 51 - 30 59
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 33 14 9 10 52 - 46 51
8. Генк 33 14 6 13 64 - 47 48
9. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
10. Серкль Брюгге 33 12 8 13 49 - 45 44
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 33 9 9 15 32 - 48 36
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 17 10 5 2 41 - 19 35
2. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
3. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
4. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
5. Генк 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
7. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 17 8 4 5 31 - 30 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
7. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
13. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Амброз Тьерри бьет в цель!
  • 28'
  • Желтая карточка
    24'
    Роша Кенни получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Сакамото Тацухиро уходит с поля. Роша Кенни выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Данкан Кайл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 0:2 Остенде онлайн

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