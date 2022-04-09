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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
2:0
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
1:0
11' Гол
Зволински Лукаш
30' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
35' Желтая карточка
Путивцев Артём
55' Желтая карточка
Adam Radwanski
2:0
90' Гол
Пайшау Флавиу
90'+6
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
76
Клеменс
Кристиан
88
Калузиньски
Якуб
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
35
Павлюченко
Павел
6
Nemanja
Tekijaski
18
Piotr
Wlazlo
77
Путивцев
Артём
10
Adam
Radwanski
22
Губинек
Михал
89
Домбровский
Андрей
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
88
Познар
Томаш
11
Мешанович
Мурис
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Брук-Бет Термалица
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Брук-Бет Термалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 10 0.36
Пайшау Флавиу 7 (2) 0.25
Дурмуш Илкай 4 0.14
Терраццино Марко 4 0.14
Гаёс Мацей 3 0.11
Кубицки Ярослав 2 0.07
Жуковски Матеуш 2 0.07
Конрадо 1 0.04
Kacper Sezonienko 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Калузиньски Якуб 1 0.04
Клеменс Кристиан 1 0.04
Налепа Михал 1 0.04
Filip Koperski 1 0.04
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 8 0.29
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.29
Adam Radwanski 2 0.07
Kacper Spiewak 2 0.07
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Путивцев Артём 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 9 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 4 0
Терраццино Марко 3 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 7 0
Mateusz Grzybek 5 0
Nemanja Tekijaski 3 1
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Познар Томаш 3 0
Мешанович Мурис 3 0
Домгени Давид 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Коцыля Давид 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
17%
3
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
39%
2
18%
76-90

Пропущено

11
26
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
6
23%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
2
18%
6
23%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
4
19%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
7
33%
46-60
8
35%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Забито

39
30
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
4
10%
4
13%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
9
23%
9
30%
31-45
8
21%
6
20%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
12
31%
6
20%
76-90

Пропущено

34
47
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
4
12%
5
11%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
13
28%
46-60
10
29%
29%
7
15%
61-75
6
18%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2
Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 28 16 8 4 54 - 20 56
2. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
3. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
4. Лехия Гданьск 28 13 7 8 42 - 31 46
5. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
6. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
7. Пяст 28 11 8 9 36 - 31 41
8. Гурник Забже 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Легия 28 11 3 14 34 - 37 36
10. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
14. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 28 5 9 14 24 - 49 24
18. Брук-Бет Термалица 28 5 9 14 28 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 10 3 1 32 - 5 33
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
10. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
11. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
12. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 13 4 3 6 17 - 20 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
12. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
13. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Познар Томаш уходит с поля. Kacper Spiewak выходит вместо него
  • Желтая карточка
    35'
    Путивцев Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Зволински Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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