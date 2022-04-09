Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск
1:0
11' ГолЗволински Лукаш
30' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
35' Желтая карточкаПутивцев Артём
55' Желтая карточкаAdam Radwanski
2:0
90' ГолПайшау Флавиу
Ход матча
11'
1:0
30'
35'
55'
78'
90'
2:0
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
18
Piotr
Wlazlo
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
88
Познар
Томаш
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гибш МатейПолузащитник
-
14 Коцыля ДавидНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Варга РоландНападающий
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Лехия Гданьск
Брук-Бет Термалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|10
|0.36
|Пайшау Флавиу
|7 (2)
|0.25
|Дурмуш Илкай
|4
|0.14
|Терраццино Марко
|4
|0.14
|Гаёс Мацей
|3
|0.11
|Кубицки Ярослав
|2
|0.07
|Жуковски Матеуш
|2
|0.07
|Конрадо
|1
|0.04
|Kacper Sezonienko
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Калузиньски Якуб
|1
|0.04
|Клеменс Кристиан
|1
|0.04
|Налепа Михал
|1
|0.04
|Filip Koperski
|1
|0.04
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Мурис
|8
|0.29
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.29
|Adam Radwanski
|2
|0.07
|Kacper Spiewak
|2
|0.07
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|1
|0.04
|Познар Томаш
|1
|0.04
|Путивцев Артём
|1
|0.04
|Patryk Czarnowski
|1
|0.04
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.04
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|9
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Терраццино Марко
|3
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Nemanja Tekijaski
|3
|1
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Познар Томаш
|3
|0
|Мешанович Мурис
|3
|0
|Домгени Давид
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
17%
3
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
39%
2
18%
76-90
Пропущено
11
26
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
6
23%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
2
18%
6
23%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
4
19%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
7
33%
46-60
8
35%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Забито
39
30
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
4
10%
4
13%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
9
23%
9
30%
31-45
8
21%
6
20%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
12
31%
6
20%
76-90
Пропущено
34
47
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
4
12%
5
11%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
13
28%
46-60
10
29%
29%
7
15%
61-75
6
18%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2
Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|28
|13
|7
|8
|42 - 31
|46
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|14.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|28
|5
|9
|14
|28 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7