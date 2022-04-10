  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Алания
Прогнозы 112
Факел 37.5% (42)
X 42% (47)
Алания 20.5% (23)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Очное свидание выявит того, кто останется в четверке лучших, ведь конкуренты не дремлют и уже подобрались... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Алания
2.41
3.38
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Факел
Алания

История личных встреч

Факел
Алания

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 13 (1) 0.43
Акбашев Роман 7 0.23
Аппаев Хызыр 6 0.2
Разборов Андрей 4 0.13
Мендель Андрей 3 0.1
Черов Василий 2 0.07
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Шаваев Алихан 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 12 0.39
Гурциев Батраз 10 (1) 0.32
Гиоргобиани Николай 6 0.19
Кобесов Давид 6 0.19
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.16
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.13
Хабалов Алан 3 0.1
Татаев Алексей II 3 0.1
Магомедов Бутта 3 0.1
Хубулов Владимир 3 0.1
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 9 0
Пейчинович Неманья 6 1
Магаль Руслан 6 1
Дашаев Аслан 5 1
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Никитин Андрей Владимирович 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Максимов Максим 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 10 2
Хосонов Хетаг 9 1
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Гурциев Батраз 4 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
29
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
0
0%
5
17%
1-15
8
38%
5
17%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
7
28%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
4
33%
7
28%
76-90

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
9%
6
19%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
8
36%
5
16%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
32%
10
31%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
1
5%
76-90

Забито

43
61
24 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
5%
11
18%
1-15
9
21%
9
15%
16-30
13
30%
9
15%
31-45
4
9%
8
13%
46-60
5
12%
9
15%
61-75
10
23%
15
25%
76-90

Пропущено

32
44
13 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
4
13%
9
20%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
19%
7
16%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
6
19%
5
11%
61-75
9
28%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1
Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0
Алания
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
4. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 32 15 8 9 41 - 31 53
5. Факел Заявка 30 16 5 9 46 - 29 53
6. Алания Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Нефтехимик 0:1 Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
8. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
9. Балтика Заявка 31 11 13 7 41 - 26 46
10. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
11. Велес Москва 0:0 Заявка 32 13 5 14 38 - 38 44
12. Краснодар-2 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 32 8 13 11 30 - 36 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ 0:0 Заявка 31 8 11 12 25 - 31 35
17. Волгарь 0:0 Заявка 32 9 7 16 23 - 33 34
18. Ротор Заявка 31 6 12 13 29 - 43 30
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 31 4 8 19 26 - 55 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва 1:0 Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик 0:1 Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва 0:0 Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
13. КАМАЗ 0:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
15. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
16. Волгарь 0:0 Заявка 16 4 4 8 9 - 15 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:0 Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 19 22
6. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик 0:1 Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Волгарь 0:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Велес Москва 0:0 Заявка 16 5 2 9 14 - 15 17
13. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ 0:0 Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 1'
    "Факел" в белой-синей форме, "Алания" в красно-жёлто-белых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем всех желающих на текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Аланией".
Прогнозы 112
Факел 37.5% (42)
X 42% (47)
Алания 20.5% (23)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Очное свидание выявит того, кто останется в четверке лучших, ведь конкуренты не дремлют и уже подобрались... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Алания
2.41
3.38
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Факел - Алания онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Факел - Алания

Исход игры
Факел
37.2% (42)
Ничья
41.6% (47)
Алания
21.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
83.96% (89)
Нет
16.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (41)
2:1 Факел
23.9% (27)
1:2 Алания
11.5% (13)
1:0 Факел
10.6% (12)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:3 Алания
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Факел
Алания

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 