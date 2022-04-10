Очное свидание выявит того, кто останется в четверке лучших, ведь конкуренты не дремлют и уже подобрались... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|13 (1)
|0.43
|Акбашев Роман
|7
|0.23
|Аппаев Хызыр
|6
|0.2
|Разборов Андрей
|4
|0.13
|Мендель Андрей
|3
|0.1
|Черов Василий
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|12
|0.39
|Гурциев Батраз
|10 (1)
|0.32
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.19
|Кобесов Давид
|6
|0.19
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.16
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.13
|Хабалов Алан
|3
|0.1
|Татаев Алексей II
|3
|0.1
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Хубулов Владимир
|3
|0.1
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Пейчинович Неманья
|6
|1
|Магаль Руслан
|6
|1
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Максимов Максим
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Кобесов Давид
|6
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Гурциев Батраз
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Бутаев Аллон
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|4.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|41 - 31
|53
|5.
|Факел
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|46 - 29
|53
|6.
|Алания
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|9.
|Балтика
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|41 - 26
|46
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|11.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|38 - 38
|44
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|32
|8
|13
|11
|30 - 36
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|31
|8
|11
|12
|25 - 31
|35
|17.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|23 - 33
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|29 - 43
|30
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|26 - 55
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|13.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|15.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 15
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 19
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|14 - 15
|17
|13.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5