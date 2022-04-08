РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Факел
Алания
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|13 (1)
|0.43
|Акбашев Роман
|7
|0.23
|Аппаев Хызыр
|6
|0.2
|Разборов Андрей
|4
|0.13
|Мендель Андрей
|3
|0.1
|Черов Василий
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|12
|0.39
|Гурциев Батраз
|10 (1)
|0.32
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.19
|Кобесов Давид
|6
|0.19
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.16
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.13
|Хабалов Алан
|3
|0.1
|Татаев Алексей II
|3
|0.1
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Хубулов Владимир
|3
|0.1
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Пейчинович Неманья
|6
|1
|Магаль Руслан
|6
|1
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Максимов Максим
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Кобесов Давид
|6
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Гурциев Батраз
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Бутаев Аллон
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
29
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
0
0%
5
17%
1-15
8
38%
5
17%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
7
28%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
4
33%
7
28%
76-90
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
9%
6
19%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
8
36%
5
16%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
32%
10
31%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
1
5%
76-90
Забито
43
61
24 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
5%
11
18%
1-15
9
21%
9
15%
16-30
13
30%
9
15%
31-45
4
9%
8
13%
46-60
5
12%
9
15%
61-75
10
23%
15
25%
76-90
Пропущено
32
44
13 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
4
13%
9
20%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
19%
7
16%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
6
19%
5
11%
61-75
9
28%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1
Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0
Алания
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|31
|21
|2
|8
|51 - 25
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|54 - 33
|55
|3.
|Факел
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|46 - 29
|53
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 31
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|6.
|Енисей
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|47 - 44
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|47 - 32
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|34 - 31
|48
|9.
|Балтика
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|41 - 26
|46
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|38 - 46
|46
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|38 - 38
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 52
|38
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|30 - 36
|36
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 44
|34
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|23 - 33
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|29 - 43
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|24 - 61
|24
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|26 - 55
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 17
|27
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|12.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|14.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|9.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|11.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|15.
|Акрон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
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Прогнозы на матч Факел - Алания
Исход игры
Факел
40% (14)
Ничья
42.9% (15)
Алания
17.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (15)
Меньше
57.14% (20)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (13)
2:1 Факел
22.9% (8)
1:0 Факел
14.3% (5)
1:2 Алания
14.3% (5)
2:2 Ничья
5.7% (2)
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