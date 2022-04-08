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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Алания
Прогнозы 35
Факел 40% (14)
X 42.9% (15)
Алания 17.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Алания
2.44
3.43
3.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
Алания

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 13 (1) 0.43
Акбашев Роман 7 0.23
Аппаев Хызыр 6 0.2
Разборов Андрей 4 0.13
Мендель Андрей 3 0.1
Черов Василий 2 0.07
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Шаваев Алихан 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 12 0.39
Гурциев Батраз 10 (1) 0.32
Гиоргобиани Николай 6 0.19
Кобесов Давид 6 0.19
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.16
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.13
Хабалов Алан 3 0.1
Татаев Алексей II 3 0.1
Магомедов Бутта 3 0.1
Хубулов Владимир 3 0.1
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 9 0
Пейчинович Неманья 6 1
Магаль Руслан 6 1
Дашаев Аслан 5 1
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Никитин Андрей Владимирович 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Максимов Максим 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 10 2
Хосонов Хетаг 9 1
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Гурциев Батраз 4 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
29
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
0
0%
5
17%
1-15
8
38%
5
17%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
7
28%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
4
33%
7
28%
76-90

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
9%
6
19%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
8
36%
5
16%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
32%
10
31%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
1
5%
76-90

Забито

43
61
24 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
5%
11
18%
1-15
9
21%
9
15%
16-30
13
30%
9
15%
31-45
4
9%
8
13%
46-60
5
12%
9
15%
61-75
10
23%
15
25%
76-90

Пропущено

32
44
13 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
4
13%
9
20%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
19%
7
16%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
6
19%
5
11%
61-75
9
28%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1
Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0
Алания
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 31 21 2 8 51 - 25 65
2. Торпедо Москва Заявка 30 14 13 3 54 - 33 55
3. Факел Заявка 30 16 5 9 46 - 29 53
4. СКА-Хабаровск Заявка 31 15 7 9 41 - 31 52
5. Алания Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
6. Енисей Заявка 31 15 5 11 47 - 44 50
7. Нефтехимик Заявка 31 14 7 10 47 - 32 49
8. Акрон Заявка 31 13 9 9 34 - 31 48
9. Балтика Заявка 31 11 13 7 41 - 26 46
10. Спартак-2 Заявка 31 14 4 13 38 - 46 46
11. Велес Москва Заявка 31 13 4 14 38 - 38 43
12. Краснодар-2 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь Заявка 31 10 8 13 44 - 52 38
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 31 8 12 11 30 - 36 36
15. ФК Кубань Заявка 31 9 7 15 33 - 44 34
16. КАМАЗ Заявка 30 8 10 12 25 - 31 34
17. Волгарь Заявка 31 9 6 16 23 - 33 33
18. Ротор Заявка 31 6 12 13 29 - 43 30
19. Металлург Липецк Заявка 30 7 3 20 24 - 61 24
20. Текстильщик Заявка 31 4 8 19 26 - 55 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
9. Енисей Заявка 14 8 3 3 24 - 17 27
10. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
11. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
12. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
14. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
15. КАМАЗ Заявка 16 6 4 6 19 - 18 22
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 6 6 16 - 19 21
7. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
8. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
9. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
10. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
11. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
14. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
15. Акрон Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Факел 40% (14)
    X 42.9% (15)
    Алания 17.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Алания
    2.44
    3.43
    3.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Факел - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - Алания

    Исход игры
    Факел
    40% (14)
    Ничья
    42.9% (15)
    Алания
    17.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (15)
    Меньше
    57.14% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (13)
    2:1 Факел
    22.9% (8)
    1:0 Факел
    14.3% (5)
    1:2 Алания
    14.3% (5)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
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