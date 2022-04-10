Лаптев с правой половины поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Лебеденко в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Пруцев попытался как-то обострить ситуацию на левой половине поля у штрафной площади "Торпедо", Самсонов накрыл Егора и выбил мяч в аут.

Пруцев от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот на исполнение, Ботнарь в прыжке намертво поймал мяч.

Калугин на своей половине поля нарушил правила против Лаптева в борьбе за верховой мяч.

Султонов со стандарта выполнил заброс к правому углу вратарской, Котов головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

30' Хубаев из центра поля со стандарта выполнил передачу к левому углу штрафной площади, могло быть очень опасно, но Денисов поздно совершил рывок и в итоге упустил момент.

29' Котов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

28' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Лаптеву к линии штрафной площади, форвард "Торпедо" никак не успевал к мячу.

27' Лаптев неплохо поработал на левом углу штрафной площади, затем Денис выполнил прострел в центр вратарской, Голубев в прыжке не смог перехватить мяч должным образом, но всё же на счастье "Нефтехимика" и Султонов не смог подстроиться под отскок.

26' Султонов из аута на правом фланге вбросил мяч на Лаптева, Денис не смог войти в штрафную площадь под давлением соперника.

25' Султонов с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Нефтехимика" смогли отвести угрозу от своих ворот.

24' Султонов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Нефтехимика" под давлением соперника выбили мяч на повторный корнер.

23' Султонов продвинулся вперёд по левой половине поля, далее Мухаммад выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лебеденко в касание пробил в ближний угол ворот, Голубев здорово бросился в ноги Игорю и перевёл мяч на угловой.

22' Котик перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торпедо", правила были нарушены против Шумских.

21' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Лаптев!!! Султонов с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Голубев неуверенно сыграл при игре на выходе, в итоге мяч отскочил к Лаптеву, которому уже затем не смог помешать и Шоркин, в итоге Денис отправил мяч в сетку.

20' Самсонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' Лаптев протащил мяч в штрафную площадь по левой половине и затем покатил его на Енина, Иван с левого угла штрафной плотно пробил в ближний угол ворот, Голубев в прыжке достал до мяча, а затем за "Нефтехимик" сыграла и перекладина.

18' Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Нефтехимика", Голубев вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч на своего партнёра по команде.

17' Денисов с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Котику, Артём зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, Шумских очень удачно сыграл в подкате, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от форварда "Нефтехимика".

16' Галиулин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Ботнарь всё контролировал.

15' Калугин с правого фланга выполнил неудачную подачу во вратарскую, получился подарок для Ботнаря.

14' Султонов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Мухаммад из-под соперника пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Голубеву.

13' Султонов сместился в центр с левого фланга, а затем Мухаммад пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

12' В среднем темпе действуют у нас команды, пока "Нефтехимик" и "Торпедо" делают ставки на длинные забросы вперёд.

11' Котов из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Уридию, форвард "Нефтехимика" забрался в небольшой офсайд.

10' Самсонов из центра поля выполнил заброс к правому углу вратарской на Нетфуллина, Шоркин грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

9' Котов в центре поля нарушил правила против Султонова. Игроки "Торпедо" вновь не стали спешить при розыгрыше мяча.

8' Последовал заброс на правый угол штрафной площади "Торпедо", Ботнарь вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

7' Достаточно много ошибаются на старте матча футболисты обеих команд, пока они присматриваются друг к другу.

6' Хубаев с левой половины поля пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

5' Лебеденко прошёл вперёд по правой половине поля и под давлением соперника пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

4' Ширяев в центре поля нарушил правила против Лебеденко. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' На стадионе в Нижнекамске сегодня не так много болельщиков, но они стараются активно поддерживать свою команду.

2' Уридия разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый фланг Галиулину, Вагиз выполнил подачу в центр штрафной площади, туда как раз и набежал Уридия, совсем немного не хватило Мираби, чтобы пробить по воротам.