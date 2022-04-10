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РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Нефтехимик
0:1
Первый тайм: 31'
Торпедо Москва
0'
0:1
19' Гол
Лаптев Денис
31'

Ход матча

19'
0:1
Лаптев Денис
Прогнозы 108
Нефтехимик 10.2% (11)
X 28.7% (31)
Торпедо Москва 61.1% (66)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
И тем, и другим крайне важно победить для поднятия боевого духа в команде, что усилит градус игры. «Нефтехимик»... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Торпедо Москва
3.18
3.30
2.35
Все Коэффициенты
Нефтехимик
Торпедо Москва

История личных встреч

Нефтехимик
Торпедо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:2
ФПД
4:0
ФПД
1:0
ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
2:3
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 18 0.56
Уридия Мераби 5 (3) 0.16
Емельянов Данила 4 0.13
Галиулин Вагиз 3 0.09
Шоркин Максим 3 0.09
Хубаев Давид 2 0.06
Денисов Роман 2 0.06
Москвичёв Владимир 2 0.06
Котик Артём 2 0.06
Ситдиков Марат 1 0.03
Котов Павел 1 0.03
Дворецков Филипп 1 0.03
Терехов Антон 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Потапов Лев 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 13 (2) 0.42
Калмыков Амур 12 0.39
Лебеденко Игорь 8 0.26
Темников Иван 3 0.1
Шумских Алексей 3 0.1
Померко Алексей 3 0.1
Лаптев Денис 3 0.1
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 12 1
Ширяев Максим 9 0
Москвичёв Владимир 9 0
Котик Артём 6 0
Шоркин Максим 5 0
Котов Павел 5 0
Калугин Никита 5 0
Талалай Денис 5 0
Денисов Роман 4 0
Родионов Кирилл 3 0
Емельянов Данила 3 0
Бердников Алексей 3 0
Галиулин Вагиз 1 1
Баранов Павел 1 1
Шарифуллин Линар 1 1
Юшин Александр 2 0
Потапов Лев 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Уридия Мераби 1 0
Мршуля Ариан 1 0
Голубев Андрей 1 0
Пруцев Егор 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Прошкин Егор 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Лаптев Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
24
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
2
7%
8
33%
61-75
8
28%
2
8%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
5%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
21%
8
27%
61-75
5
26%
6
20%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Забито

48
54
25 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
3
6%
4
7%
1-15
10
21%
9
17%
16-30
12
25%
11
20%
31-45
4
8%
6
11%
46-60
6
13%
16
30%
30%
61-75
13
27%
8
15%
76-90

Пропущено

31
33
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
19%
6
18%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
32%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1
Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
4. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 32 15 8 9 41 - 31 53
5. Факел Заявка 30 16 5 9 46 - 29 53
6. Алания Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Нефтехимик 0:1 Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
8. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
9. Балтика Заявка 31 11 13 7 41 - 26 46
10. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
11. Велес Москва 0:0 Заявка 32 13 5 14 38 - 38 44
12. Краснодар-2 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 32 8 13 11 30 - 36 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ 0:0 Заявка 31 8 11 12 25 - 31 35
17. Волгарь 0:0 Заявка 32 9 7 16 23 - 33 34
18. Ротор Заявка 31 6 12 13 29 - 43 30
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 31 4 8 19 26 - 55 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва 1:0 Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик 0:1 Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва 0:0 Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
13. КАМАЗ 0:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
15. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
16. Волгарь 0:0 Заявка 16 4 4 8 9 - 15 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:0 Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 19 22
6. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик 0:1 Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Волгарь 0:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Велес Москва 0:0 Заявка 16 5 2 9 14 - 15 17
13. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ 0:0 Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 35'
    Султонов со стандарта выполнил заброс к правому углу вратарской, Котов головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Калугин на своей половине поля нарушил правила против Лаптева в борьбе за верховой мяч. 
  • 33'
    Пруцев от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот на исполнение, Ботнарь в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 32'
    Пруцев попытался как-то обострить ситуацию на левой половине поля у штрафной площади "Торпедо", Самсонов накрыл Егора и выбил мяч в аут. 
  • 31'
    Лаптев с правой половины поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Лебеденко в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 30'
    Хубаев из центра поля со стандарта выполнил передачу к левому углу штрафной площади, могло быть очень опасно, но Денисов поздно совершил рывок и в итоге упустил момент.
  • 29'
    Котов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 28'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Лаптеву к линии штрафной площади, форвард "Торпедо" никак не успевал к мячу. 
  • Опасный момент
    27'
    Лаптев неплохо поработал на левом углу штрафной площади, затем Денис выполнил прострел в центр вратарской, Голубев в прыжке не смог перехватить мяч должным образом, но всё же на счастье "Нефтехимика" и Султонов не смог подстроиться под отскок. 
  • 26'
    Султонов из аута на правом фланге вбросил мяч на Лаптева, Денис не смог войти в штрафную площадь под давлением соперника. 
  • Угловой
    25'
    Султонов с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Нефтехимика" смогли отвести угрозу от своих ворот. 
  • Угловой
    24'
    Султонов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Нефтехимика" под давлением соперника выбили мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    23'
    Султонов продвинулся вперёд по левой половине поля, далее Мухаммад выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лебеденко в касание пробил в ближний угол ворот, Голубев здорово бросился в ноги Игорю и перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Котик перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торпедо", правила были нарушены против Шумских. 
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Лаптев!!! Султонов с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Голубев неуверенно сыграл при игре на выходе, в итоге мяч отскочил к Лаптеву, которому уже затем не смог помешать и Шоркин, в итоге Денис отправил мяч в сетку. 
  • 20'
    Самсонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Штанга
    19'
    Лаптев протащил мяч в штрафную площадь по левой половине и затем покатил его на Енина, Иван с левого угла штрафной плотно пробил в ближний угол ворот, Голубев в прыжке достал до мяча, а затем за "Нефтехимик" сыграла и перекладина. 
  • 18'
    Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Нефтехимика", Голубев вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • 17'
    Денисов с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Котику, Артём зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, Шумских очень удачно сыграл в подкате, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от форварда "Нефтехимика". 
  • 16'
    Галиулин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Ботнарь всё контролировал. 
  • 15'
    Калугин с правого фланга выполнил неудачную подачу во вратарскую, получился подарок для Ботнаря. 
  • 14'
    Султонов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Мухаммад из-под соперника пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Голубеву. 
  • Опасный момент
    13'
    Султонов сместился в центр с левого фланга, а затем Мухаммад пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 12'
    В среднем темпе действуют у нас команды, пока "Нефтехимик" и "Торпедо" делают ставки на длинные забросы вперёд. 
  • Офсайд
    11'
    Котов из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Уридию, форвард "Нефтехимика" забрался в небольшой офсайд. 
  • 10'
    Самсонов из центра поля выполнил заброс к правому углу вратарской на Нетфуллина, Шоркин грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Котов в центре поля нарушил правила против Султонова. Игроки "Торпедо" вновь не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Последовал заброс на правый угол штрафной площади "Торпедо", Ботнарь вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 7'
    Достаточно много ошибаются на старте матча футболисты обеих команд, пока они присматриваются друг к другу. 
  • 6'
    Хубаев с левой половины поля пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 5'
    Лебеденко прошёл вперёд по правой половине поля и под давлением соперника пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Ширяев в центре поля нарушил правила против Лебеденко. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    На стадионе в Нижнекамске сегодня не так много болельщиков, но они стараются активно поддерживать свою команду. 
  • 2'
    Уридия разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый фланг Галиулину, Вагиз выполнил подачу в центр штрафной площади, туда как раз и набежал Уридия, совсем немного не хватило Мираби, чтобы пробить по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Торпедо" обязательно нужно переигрывать на выезде "Нефтехимик", чтобы закрепиться на втором месте в турнирной таблице и чувствовать себя более спокойно. "Нефтехимику" при этом также нужно стараться набирать три очка, если команда из Нижнекамска ещё планирует побороться за место в стыках. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут также питерские судьи Андрей Веретешкин и Павел Новиков. Резервным арбитром на этот матч назначен Даниил Шметов. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 32-го тура первенства ФНЛ между нижнекамским "Нефтехимиком" и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 108
Нефтехимик 10.2% (11)
X 28.7% (31)
Торпедо Москва 61.1% (66)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
И тем, и другим крайне важно победить для поднятия боевого духа в команде, что усилит градус игры. «Нефтехимик»... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Торпедо Москва
3.18
3.30
2.35
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Прогнозы на матч Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва

Исход игры
Нефтехимик
10.2% (11)
Ничья
28.7% (31)
Торпедо Москва
61.1% (66)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
74.53% (79)
Нет
25.47% (27)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
35.2% (38)
1:1 Ничья
26.9% (29)
0:1 Торпедо Москва
17.6% (19)
2:1 Нефтехимик
5.6% (6)
1:3 Торпедо Москва
3.7% (4)
1:0 Нефтехимик
2.8% (3)
0:2 Торпедо Москва
2.8% (3)
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