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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Нефтехимик
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 35
Нефтехимик 14.3% (5)
X 22.9% (8)
Торпедо Москва 62.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Торпедо Москва
3.00
3.20
2.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
Торпедо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:2
ФПД
4:0
ФПД
1:0
ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
2:3
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 18 0.58
Уридия Мераби 5 (3) 0.16
Емельянов Данила 4 0.13
Галиулин Вагиз 3 0.1
Шоркин Максим 3 0.1
Хубаев Давид 2 0.06
Денисов Роман 2 0.06
Москвичёв Владимир 2 0.06
Котик Артём 2 0.06
Ситдиков Марат 1 0.03
Котов Павел 1 0.03
Дворецков Филипп 1 0.03
Терехов Антон 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Потапов Лев 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 13 (2) 0.43
Калмыков Амур 12 0.4
Лебеденко Игорь 8 0.27
Темников Иван 3 0.1
Шумских Алексей 3 0.1
Померко Алексей 3 0.1
Лаптев Денис 3 0.1
Самсонов Артём Владимирович 2 0.07
Енин Иван 2 0.07
Евдокимов Андрей 2 0.07
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 12 1
Ширяев Максим 9 0
Москвичёв Владимир 9 0
Котик Артём 6 0
Шоркин Максим 5 0
Котов Павел 5 0
Калугин Никита 5 0
Талалай Денис 5 0
Денисов Роман 4 0
Родионов Кирилл 3 0
Емельянов Данила 3 0
Бердников Алексей 3 0
Галиулин Вагиз 1 1
Баранов Павел 1 1
Шарифуллин Линар 1 1
Юшин Александр 2 0
Потапов Лев 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Уридия Мераби 1 0
Arian Mrsulja 1 0
Голубев Андрей 1 0
Пруцев Егор 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Прошкин Егор 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Лаптев Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
24
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
2
7%
8
33%
61-75
8
28%
2
8%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
5%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
21%
8
27%
61-75
5
26%
6
20%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Забито

48
54
25 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
3
6%
4
7%
1-15
10
21%
9
17%
16-30
12
25%
11
20%
31-45
4
8%
6
11%
46-60
6
13%
16
30%
30%
61-75
13
27%
8
15%
76-90

Пропущено

31
33
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
19%
6
18%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
32%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1
Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 31 21 2 8 51 - 25 65
2. Торпедо Москва Заявка 30 14 13 3 54 - 33 55
3. Факел Заявка 30 16 5 9 46 - 29 53
4. СКА-Хабаровск Заявка 31 15 7 9 41 - 31 52
5. Алания Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
6. Енисей Заявка 31 15 5 11 47 - 44 50
7. Нефтехимик Заявка 31 14 7 10 47 - 32 49
8. Акрон Заявка 31 13 9 9 34 - 31 48
9. Балтика Заявка 31 11 13 7 41 - 26 46
10. Спартак-2 Заявка 31 14 4 13 38 - 46 46
11. Велес Москва Заявка 31 13 4 14 38 - 38 43
12. Краснодар-2 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь Заявка 31 10 8 13 44 - 52 38
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 31 8 12 11 30 - 36 36
15. ФК Кубань Заявка 31 9 7 15 33 - 44 34
16. КАМАЗ Заявка 30 8 10 12 25 - 31 34
17. Волгарь Заявка 31 9 6 16 23 - 33 33
18. Ротор Заявка 31 6 12 13 29 - 43 30
19. Металлург Липецк Заявка 30 7 3 20 24 - 61 24
20. Текстильщик Заявка 31 4 8 19 26 - 55 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
9. Енисей Заявка 14 8 3 3 24 - 17 27
10. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
11. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
12. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
14. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
15. КАМАЗ Заявка 16 6 4 6 19 - 18 22
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 6 6 16 - 19 21
7. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
8. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
9. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
10. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
11. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
14. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
15. Акрон Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Нефтехимик 14.3% (5)
    X 22.9% (8)
    Торпедо Москва 62.9% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.00
    3.20
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нефтехимик - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Торпедо Москва

    Исход игры
    Нефтехимик
    12.1% (4)
    Ничья
    24.2% (8)
    Торпедо Москва
    63.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (24)
    Нет
    27.27% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    36.4% (12)
    1:1 Ничья
    24.2% (8)
    0:1 Торпедо Москва
    21.2% (7)
    2:1 Нефтехимик
    9.1% (3)
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    Нефтехимик
    Торпедо Москва

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