РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Торпедо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|18
|0.58
|Уридия Мераби
|5 (3)
|0.16
|Емельянов Данила
|4
|0.13
|Галиулин Вагиз
|3
|0.1
|Шоркин Максим
|3
|0.1
|Хубаев Давид
|2
|0.06
|Денисов Роман
|2
|0.06
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Котик Артём
|2
|0.06
|Ситдиков Марат
|1
|0.03
|Котов Павел
|1
|0.03
|Дворецков Филипп
|1
|0.03
|Терехов Антон
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Потапов Лев
|1
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|13 (2)
|0.43
|Калмыков Амур
|12
|0.4
|Лебеденко Игорь
|8
|0.27
|Темников Иван
|3
|0.1
|Шумских Алексей
|3
|0.1
|Померко Алексей
|3
|0.1
|Лаптев Денис
|3
|0.1
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.07
|Енин Иван
|2
|0.07
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|12
|1
|Ширяев Максим
|9
|0
|Москвичёв Владимир
|9
|0
|Котик Артём
|6
|0
|Шоркин Максим
|5
|0
|Котов Павел
|5
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Талалай Денис
|5
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Родионов Кирилл
|3
|0
|Емельянов Данила
|3
|0
|Бердников Алексей
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|1
|1
|Баранов Павел
|1
|1
|Шарифуллин Линар
|1
|1
|Юшин Александр
|2
|0
|Потапов Лев
|2
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Arian Mrsulja
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
|Пруцев Егор
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Калмыков Амур
|3
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Прошкин Егор
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
24
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
2
7%
8
33%
61-75
8
28%
2
8%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Забито
19
30
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
5%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
21%
8
27%
61-75
5
26%
6
20%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Забито
48
54
25 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
3
6%
4
7%
1-15
10
21%
9
17%
16-30
12
25%
11
20%
31-45
4
8%
6
11%
46-60
6
13%
16
30%
30%
61-75
13
27%
8
15%
76-90
Пропущено
31
33
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
19%
6
18%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
32%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1
Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|31
|21
|2
|8
|51 - 25
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|54 - 33
|55
|3.
|Факел
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|46 - 29
|53
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 31
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|6.
|Енисей
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|47 - 44
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|47 - 32
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|34 - 31
|48
|9.
|Балтика
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|41 - 26
|46
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|38 - 46
|46
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|38 - 38
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 52
|38
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|30 - 36
|36
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 44
|34
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|23 - 33
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|29 - 43
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|24 - 61
|24
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|26 - 55
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 17
|27
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|12.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|14.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|9.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|11.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|15.
|Акрон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Нефтехимик - Торпедо Москва
Исход игры
Нефтехимик
12.1% (4)
Ничья
24.2% (8)
Торпедо Москва
63.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (16)
Меньше
51.52% (17)
Обе команды забьют
Да
72.73% (24)
Нет
27.27% (9)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.4% (12)
1:1 Ничья
24.2% (8)
0:1 Торпедо Москва
21.2% (7)
2:1 Нефтехимик
9.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!