Массированного давления на "Кубань" нет, она неплозо себя чувствует.

Пенальти в ворота "Оренбурга"! Абдоков вошёл в чужую штрафную с правой стороны, и Миронов толкнул его на газон.

Сапета пробил с пенальти низом правее центра, а Гошев угадал и отразил.

Если хочет "Кубань" набрать очки, то ей надо реализовывать такие прекрасные моменты, как 11-метровый.

Ковалёв сходу пробил с правого полуфланга, но не подготовил удар, и мяч ушёл даже не за лицевую, а в аут.

25' Несильный дальний удар хозяева завершает свой путь в руках Нестеренко.

24' И снова мелкий фол вдали от ворот - провинился Большаков.

23' Стаматов сфолил на Сапете в атаке на левом фланге.

22' Ковалёв в центре поля на фланге не по правилам действовал против Карева и обзавёлся предупреждением.

21' Маркин слева от чужих ворот оказался в положении "вне игры".

20' Низкая подача Стаматова с левого фланга на ближнюю штангу - Нестеренко забирает мяч.

19' "Оренбург" взял себе позиционный контроль, а "Кубань" всем составом в обороне.

18' Миронов с левой стороны пробил чуть мимо ближнего угла.

17' Подача в штрафную "Оренбурга", удар головой игрока гостей, и Гошев в ближнем бою спасает уральцев.

16' Миронов подтолкнул в спину Чуперку на своей половине.

15' Хозяева подали штрафной с правого фланга, и мяч пересёк всю штрафную, никого из футболистов не коснувшись.

14' Рыбин отправил на газон Ковалёва и получил жёлтую карточку.

13' Пока тихий темп у игры, гости справляются с лидером таблицы.

12' Маркин уронил Полуяхтова на чужой половине поля.

11' Уральцы заработали правофланговый угловой. Подача с него пришлась прямо в руки Нестеренко.

10' Хозяева исполнили штрафной с правого края. Стаматов выполнил кросс, и краснодарцы выбили мяч из своей штрафной наружу.

9' Стаматов покрутился с мячом на левом фланге и потерял его в окружении троих оппонентов.

8' Ковалев сделал навес с правого фланга, а игрок гостей выбил мяч в аут.

7' Лобкарёв боролся за мяч впереди с Хотулёвым и не смог заработать угловой, будет удар от ворот.

6' Если в первые минуты три атаковала больше "Кубань", то сейчас обратная ситуация.

5' Миронов с левого полуфланга слабо пробил низом по воротам, и Нестеренко безо всяких вопросов овладел мячом.

4' "Оренбург" вышел в полностью белой форме, а "Кубань" в жёлтых футболках и гетрах и в зелёных трусах.

3' Лобкарёв откровенно толкнул Титкова на фланге и завалил того на газон.

2' Гурфов навесил слева со штрафного, мяч перешёл на другой фланг, но оттуда толковая подача визитёрам не удался.

1' Гости сразу сделали заброс в чужую штрафную, но там зацепиться за мяч у них не получилось.