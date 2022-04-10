«Оренбург» имеет преимущество перед оппонентом и в опыте, и в классе. Да и скамейка запасных у «горожан»... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.38
|Сычевой Владимир
|5
|0.16
|Миронов Алексей
|5 (2)
|0.16
|Ковалёв Юрий
|3
|0.09
|Прудников Николай
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Обухов Владимир
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаук Максим
|7 (1)
|0.22
|Алейников Василий
|5
|0.16
|Козлов Андрей
|3
|0.09
|Гурфов Азамат
|3
|0.09
|Абдоков Нури
|2
|0.06
|Петров Илья
|2 (1)
|0.06
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Саркисов Артур
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1
|0.03
|Безденежных Игорь
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Сидоров Максим
|1
|0.03
|Кармаев Никита
|1
|0.03
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|10
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидоров Максим
|6
|2
|Таказов Сослан
|9
|0
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Кармаев Никита
|7
|1
|Петров Илья
|6
|1
|Рыбин Алексей
|6
|0
|Грицаенко Алексей
|6
|0
|Абдоков Нури
|6
|0
|Эдиев Исмаил
|5
|0
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Дышеков Аслан
|4
|0
|Шалаев Олег
|4
|0
|Гурфов Азамат
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Лаук Максим
|3
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Маркин Михаил
|1
|1
|Сапета Александр
|2
|0
|Часовских Андрей
|2
|0
|Ведерников Данила
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Сушич Тино-Свен
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
|Карев Вадим
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|32
|21
|3
|8
|51 - 25
|66
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|54 - 33
|55
|3.
|Факел
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|46 - 29
|53
|4.
|Енисей
|2:1 Заявка
|32
|16
|5
|11
|49 - 45
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 31
|52
|6.
|Алания
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|47 - 32
|49
|8.
|Акрон
|1:2 Заявка
|32
|13
|9
|10
|35 - 33
|48
|9.
|Балтика
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|41 - 26
|46
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|38 - 38
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|30 - 36
|36
|15.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 44
|35
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|23 - 33
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|29 - 43
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|24 - 61
|24
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|26 - 55
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|29 - 9
|43
|2.
|Акрон
|1:2 Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 18
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|14.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|2:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|9.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|10.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 14
|20
|11.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|15.
|Акрон
|1:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 18
|14
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5