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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
0:0
Первый тайм: 32'
ФК Кубань
0'
14' Желтая карточка
Рыбин Алексей
22' Желтая карточка
Ковалёв Юрий
32'

Ход матча

14'
 
Рыбин Алексей
22'
Ковалёв Юрий
 
Прогнозы 108
Оренбург 94.4% (102)
X 4.6% (5)
ФК Кубань 0.9% (1)
0
выиграет Оренбург, со счетом 3:1
«Оренбург» имеет преимущество перед оппонентом и в опыте, и в классе. Да и скамейка запасных у «горожан»... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ФК Кубань
1.48
4.25
7.50
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ФК Кубань

История личных встреч

Оренбург
ФК Кубань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
1:0
ФПД
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.38
Сычевой Владимир 5 0.16
Миронов Алексей 5 (2) 0.16
Ковалёв Юрий 3 0.09
Прудников Николай 3 0.09
Титков Николай 3 (2) 0.09
Сиваков Михаил 2 0.06
Обухов Владимир 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаук Максим 7 (1) 0.22
Алейников Василий 5 0.16
Козлов Андрей 3 0.09
Гурфов Азамат 3 0.09
Абдоков Нури 2 0.06
Петров Илья 2 (1) 0.06
Шалаев Олег 1 0.03
Лобкарёв Владимир 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Саркисов Артур 1 0.03
Маркин Михаил 1 0.03
Безденежных Игорь 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Сидоров Максим 1 0.03
Кармаев Никита 1 0.03
Дышеков Аслан 1 (1) 0.03

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 10 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Титков Николай 6 0
Капленко Кирилл 5 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидоров Максим 6 2
Таказов Сослан 9 0
Безденежных Игорь 7 1
Кармаев Никита 7 1
Петров Илья 6 1
Рыбин Алексей 6 0
Грицаенко Алексей 6 0
Абдоков Нури 6 0
Эдиев Исмаил 5 0
Гиголаев Роланд 5 0
Дышеков Аслан 4 0
Шалаев Олег 4 0
Гурфов Азамат 4 0
Климов Кирилл 4 0
Гапон Евгений 3 0
Лаук Максим 3 0
Алейников Василий 3 0
Маркин Михаил 1 1
Сапета Александр 2 0
Часовских Андрей 2 0
Ведерников Данила 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Саркисов Артур 1 0
Сушич Тино-Свен 1 0
Поликутин Илья 1 0
Карев Вадим 1 0
Большаков Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
18
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
17 Не забивали 23
6
21%
6
33%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
1
3%
4
22%
61-75
7
24%
2
11%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
8
36%
4
25%
76-90

Пропущено

16
30
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
3
19%
3
10%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
1
6%
6
20%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
6
38%
10
33%
76-90

Забито

51
34
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 12
5 Не забивали 13
7
14%
8
24%
1-15
9
18%
3
9%
16-30
9
18%
5
15%
31-45
8
16%
5
15%
46-60
3
6%
7
21%
61-75
15
29%
29%
6
18%
76-90

Пропущено

25
43
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 23
3
12%
4
9%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
4
16%
8
19%
31-45
3
12%
9
21%
46-60
5
20%
5
12%
61-75
7
28%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0
Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2
ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 32 21 3 8 51 - 25 66
2. Торпедо Москва Заявка 30 14 13 3 54 - 33 55
3. Факел Заявка 30 16 5 9 46 - 29 53
4. Енисей 2:1 Заявка 32 16 5 11 49 - 45 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 31 15 7 9 41 - 31 52
6. Алания Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Нефтехимик Заявка 31 14 7 10 47 - 32 49
8. Акрон 1:2 Заявка 32 13 9 10 35 - 33 48
9. Балтика Заявка 31 11 13 7 41 - 26 46
10. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
11. Велес Москва Заявка 31 13 4 14 38 - 38 43
12. Краснодар-2 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 31 8 12 11 30 - 36 36
15. ФК Кубань 0:0 Заявка 32 9 8 15 33 - 44 35
16. КАМАЗ Заявка 30 8 10 12 25 - 31 34
17. Волгарь Заявка 31 9 6 16 23 - 33 33
18. Ротор Заявка 31 6 12 13 29 - 43 30
19. Металлург Липецк Заявка 30 7 3 20 24 - 61 24
20. Текстильщик Заявка 31 4 8 19 26 - 55 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 17 14 1 2 29 - 9 43
2. Акрон 1:2 Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей 2:1 Заявка 15 9 3 3 26 - 18 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
14. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
15. КАМАЗ Заявка 16 6 4 6 19 - 18 22
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. ФК Кубань 0:0 Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург 0:0 Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей 2:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 6 6 16 - 19 21
7. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
8. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
9. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
10. ФК Кубань 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 14 20
11. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
14. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
15. Акрон 1:2 Заявка 15 3 5 7 12 - 18 14
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 30'
    Ковалёв сходу пробил с правого полуфланга, но не подготовил удар, и мяч ушёл даже не за лицевую, а в аут.
  • 29'
    Если хочет "Кубань" набрать очки, то ей надо реализовывать такие прекрасные моменты, как 11-метровый.
  • Не забитый пенальти
    28'
    Сапета пробил с пенальти низом правее центра, а Гошев угадал и отразил.
  • Пенальти!
    27'
    Пенальти в ворота "Оренбурга"! Абдоков вошёл в чужую штрафную с правой стороны, и Миронов толкнул его на газон.
  • 26'
    Массированного давления на "Кубань" нет, она неплозо себя чувствует.
  • 25'
    Несильный дальний удар хозяева завершает свой путь в руках Нестеренко.
  • Фол, нарушение
    24'
    И снова мелкий фол вдали от ворот - провинился Большаков.
  • Фол, нарушение
    23'
    Стаматов сфолил на Сапете в атаке на левом фланге.
  • Желтая карточка
    22'
    Ковалёв в центре поля на фланге не по правилам действовал против Карева и обзавёлся предупреждением.
  • Офсайд
    21'
    Маркин слева от чужих ворот оказался в положении "вне игры".
  • 20'
    Низкая подача Стаматова с левого фланга на ближнюю штангу - Нестеренко забирает мяч.
  • 19'
    "Оренбург" взял себе позиционный контроль, а "Кубань" всем составом в обороне.
  • 18'
    Миронов с левой стороны пробил чуть мимо ближнего угла.
  • Опасный момент
    17'
    Подача в штрафную "Оренбурга", удар головой игрока гостей, и Гошев в ближнем бою спасает уральцев.
  • Фол, нарушение
    16'
    Миронов подтолкнул в спину Чуперку на своей половине.
  • 15'
    Хозяева подали штрафной с правого фланга, и мяч пересёк всю штрафную, никого из футболистов не коснувшись.
  • Желтая карточка
    14'
    Рыбин отправил на газон Ковалёва и получил жёлтую карточку.
  • 13'
    Пока тихий темп у игры, гости справляются с лидером таблицы.
  • Фол, нарушение
    12'
    Маркин уронил Полуяхтова на чужой половине поля.
  • Угловой
    11'
    Уральцы заработали правофланговый угловой. Подача с него пришлась прямо в руки Нестеренко.
  • 10'
    Хозяева исполнили штрафной с правого края. Стаматов выполнил кросс, и краснодарцы выбили мяч из своей штрафной наружу.
  • 9'
    Стаматов покрутился с мячом на левом фланге и потерял его в окружении троих оппонентов.
  • 8'
    Ковалев сделал навес с правого фланга, а игрок гостей выбил мяч в аут.
  • 7'
    Лобкарёв боролся за мяч впереди с Хотулёвым и не смог заработать угловой, будет удар от ворот.
  • 6'
    Если в первые минуты три атаковала больше "Кубань", то сейчас обратная ситуация.
  • 5'
    Миронов с левого полуфланга слабо пробил низом по воротам, и Нестеренко безо всяких вопросов овладел мячом.
  • 4'
    "Оренбург" вышел в полностью белой форме, а "Кубань" в жёлтых футболках и гетрах и в зелёных трусах.
  • Фол, нарушение
    3'
    Лобкарёв откровенно толкнул Титкова на фланге и завалил того на газон.
  • 2'
    Гурфов навесил слева со штрафного, мяч перешёл на другой фланг, но оттуда толковая подача визитёрам не удался.
  • 1'
    Гости сразу сделали заброс в чужую штрафную, но там зацепиться за мяч у них не получилось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали! Судья Галимов дал стартовый свисток.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 32-м туре ФНЛ встретятся "Оренбург" и "Кубань", текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 108
Оренбург 94.4% (102)
X 4.6% (5)
ФК Кубань 0.9% (1)
0
выиграет Оренбург, со счетом 3:1
«Оренбург» имеет преимущество перед оппонентом и в опыте, и в классе. Да и скамейка запасных у «горожан»... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ФК Кубань
1.48
4.25
7.50
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Где смотреть матч Оренбург 0:0 ФК Кубань онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург 0:0 ФК Кубань

Исход игры
Оренбург
94.5% (103)
Ничья
4.6% (5)
ФК Кубань
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
34.62% (36)
Нет
65.38% (68)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
43.1% (47)
2:1 Оренбург
18.3% (20)
1:0 Оренбург
16.5% (18)
3:1 Оренбург
8.3% (9)
1:1 Ничья
3.7% (4)
3:0 Оренбург
1.8% (2)
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