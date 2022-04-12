Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Брентфорд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.29
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.16
|Эрнандес Хуан
|5
|0.16
|Сарр Исмаила
|5
|0.16
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Педро Жоао
|2
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (5)
|0.38
|Висса Йоан
|5
|0.16
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.13
|Янельт Витали
|4
|0.13
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Каньос Серхи
|2
|0.06
|Генри Рико
|2
|0.06
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Луза Имран
|5
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Янссон Понтус
|6
|0
|Тони Айвен
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Пропущено
35
28
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
11%
4
14%
1-15
7
20%
2
7%
16-30
4
11%
8
29%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
9
26%
5
18%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
7
44%
7
39%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Забито
32
40
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 9
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
0
0%
9
23%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
11
34%
12
30%
76-90
Пропущено
57
47
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 25
7
12%
6
13%
1-15
11
19%
6
13%
16-30
10
18%
12
26%
31-45
8
14%
6
13%
46-60
8
14%
9
19%
61-75
13
23%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0
Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Брентфорд
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0
Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 42
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 48
|40
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|11.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 48
|36
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|4
|12
|14
|25 - 44
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 24
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Брентфорд
Исход игры
Уотфорд
51.2% (21)
Ничья
19.5% (8)
Брентфорд
29.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (17)
Меньше
55.26% (21)
Обе команды забьют
Да
63.16% (24)
Нет
36.84% (14)
Популярный счёт
1:0 Уотфорд
22% (9)
2:1 Уотфорд
22% (9)
1:1 Ничья
17.1% (7)
1:2 Брентфорд
12.2% (5)
0:1 Брентфорд
4.9% (2)
0:2 Брентфорд
4.9% (2)
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