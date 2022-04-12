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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
Прогнозы 41
Уотфорд 51.2% (21)
X 19.5% (8)
Брентфорд 29.3% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Брентфорд
2.94
3.40
2.63
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уотфорд
Брентфорд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
Ч
2:0
Ч
1:1
ТМК
1:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМС
0:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.29
Кинг Джошуа 5 (1) 0.16
Эрнандес Хуан 5 0.16
Сарр Исмаила 5 0.16
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.38
Висса Йоан 5 0.16
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.13
Янельт Витали 4 0.13
Норгор Кристиан 2 0.06
Каньос Серхи 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Янссон Понтус 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Сиссоко Мусса 5 0
Луза Имран 5 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Янссон Понтус 6 0
Тони Айвен 6 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Пропущено

35
28
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
11%
4
14%
1-15
7
20%
2
7%
16-30
4
11%
8
29%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
9
26%
5
18%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
7
44%
7
39%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Забито

32
40
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 9
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
0
0%
9
23%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
11
34%
12
30%
76-90

Пропущено

57
47
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 25
7
12%
6
13%
1-15
11
19%
6
13%
16-30
10
18%
12
26%
31-45
8
14%
6
13%
46-60
8
14%
9
19%
61-75
13
23%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0
Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Брентфорд
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0
Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 37 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Уотфорд 51.2% (21)
    X 19.5% (8)
    Брентфорд 29.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Брентфорд
    2.94
    3.40
    2.63
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уотфорд - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Уотфорд - Брентфорд

    Исход игры
    Уотфорд
    51.2% (21)
    Ничья
    19.5% (8)
    Брентфорд
    29.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    1:0 Уотфорд
    22% (9)
    2:1 Уотфорд
    22% (9)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    1:2 Брентфорд
    12.2% (5)
    0:1 Брентфорд
    4.9% (2)
    0:2 Брентфорд
    4.9% (2)
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    Брентфорд

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