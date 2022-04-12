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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Саутгемптон
Арсенал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

23 матча

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.23
Адамс Че 7 0.23
Броя Армандо 6 0.19
Эльюнусси Мохамед 4 0.13
Беднарек Ян 3 0.1
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 9 0.3
Смит-Роу Эмил 9 0.3
Эдегор Мартин 6 0.2
Мартинелли Габриэл 5 0.17
Ляказетт Александр 4 (2) 0.13
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Парти Томас 2 0.07
Тирни Киран 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 8 0
Беднарек Ян 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Перро Ромен 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 7 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Сака Букайо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
4
22%
4
20%
1-15
3
17%
7
35%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Пропущено

22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
1
5%
5
23%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
5
21%
76-90

Пропущено

31
15
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
5
16%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
7
23%
5
33%
76-90

Забито

36
44
19 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 8
6
17%
7
16%
1-15
7
19%
11
25%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
6
17%
8
18%
76-90

Пропущено

53
37
26 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 17
8
15%
5
14%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
9
17%
4
11%
31-45
13
25%
6
16%
46-60
6
11%
8
22%
61-75
8
15%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2
Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 37 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 12.5% (5)
    X 17.5% (7)
    Арсенал 70% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Арсенал
    4.05
    3.90
    1.99
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Саутгемптон - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Арсенал

    Исход игры
    Саутгемптон
    12.5% (5)
    Ничья
    17.5% (7)
    Арсенал
    70% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    47.5% (19)
    0:1 Арсенал
    10% (4)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    2:3 Арсенал
    5% (2)
    0:2 Арсенал
    5% (2)
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    Саутгемптон
    Арсенал

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