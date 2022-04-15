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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 95
Енисей 91.6% (87)
X 4.2% (4)
Нефтехимик 4.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Нефтехимик
1.93
3.58
4.25
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Енисей
Нефтехимик

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ФПД
2:3
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
1:0
ФПД
2:2
ФПД
0:2
ФПД
0:1
ФПД
3:2
ФПД
1:0
ФПД
2:2
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.19
Окладников Андрей 5 0.16
Саная Анзор 5 (3) 0.16
Кичин Валерий 5 (5) 0.16
Зотов Александр 4 0.13
Комков Михаил 4 (1) 0.13
Раздорских Никита 3 0.09
Иванов Егор 2 0.06
Марков Николай 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Глушков Никита Андреевич 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 18 0.56
Уридия Мераби 5 (3) 0.16
Емельянов Данила 4 0.13
Галиулин Вагиз 3 0.09
Шоркин Максим 3 0.09
Хубаев Давид 2 0.06
Денисов Роман 2 0.06
Москвичёв Владимир 2 0.06
Котик Артём 2 0.06
Ситдиков Марат 1 0.03
Котов Павел 1 0.03
Дворецков Филипп 1 0.03
Терехов Антон 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Потапов Лев 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Александр 8 1
Кичин Валерий 6 2
Феррейра Херман 8 0
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Самойлов Денис 2 0
Канаплин Александр 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 12 1
Ширяев Максим 9 0
Москвичёв Владимир 9 0
Котик Артём 6 0
Шоркин Максим 5 0
Котов Павел 5 0
Калугин Никита 5 0
Талалай Денис 5 0
Денисов Роман 4 0
Родионов Кирилл 3 0
Емельянов Данила 3 0
Бердников Алексей 3 0
Галиулин Вагиз 1 1
Баранов Павел 1 1
Шарифуллин Линар 1 1
Юшин Александр 2 0
Потапов Лев 2 0
Пруцев Егор 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Уридия Мераби 1 0
Мршуля Ариан 1 0
Голубев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
19
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
8
29%
5
26%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
22%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
33%
6
33%
76-90

Забито

23
29
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
6
26%
8
28%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
2
14%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
7
26%
4
29%
76-90

Забито

51
48
18 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
3
6%
3
6%
1-15
5
10%
10
21%
16-30
10
20%
12
25%
31-45
8
16%
4
8%
46-60
11
22%
6
13%
61-75
14
27%
13
27%
76-90

Пропущено

45
32
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
11%
6
19%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
13
29%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1
Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1
Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
4. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 32 15 8 9 42 - 32 53
6. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
7. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
8. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
6. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 12 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 95
    Енисей 91.6% (87)
    X 4.2% (4)
    Нефтехимик 4.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Нефтехимик
    1.93
    3.58
    4.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Енисей - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Нефтехимик

    Исход игры
    Енисей
    91.4% (85)
    Ничья
    4.3% (4)
    Нефтехимик
    4.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (50)
    Меньше
    44.44% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    58.89% (53)
    Нет
    41.11% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    43% (40)
    1:0 Енисей
    28% (26)
    2:0 Енисей
    10.8% (10)
    3:1 Енисей
    6.5% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (3)
    1:2 Нефтехимик
    2.2% (2)
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