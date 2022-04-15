РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Енисей
Нефтехимик
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.19
|Окладников Андрей
|5
|0.16
|Саная Анзор
|5 (3)
|0.16
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.16
|Зотов Александр
|4
|0.13
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.13
|Раздорских Никита
|3
|0.09
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Марков Николай
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|18
|0.56
|Уридия Мераби
|5 (3)
|0.16
|Емельянов Данила
|4
|0.13
|Галиулин Вагиз
|3
|0.09
|Шоркин Максим
|3
|0.09
|Хубаев Давид
|2
|0.06
|Денисов Роман
|2
|0.06
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Котик Артём
|2
|0.06
|Ситдиков Марат
|1
|0.03
|Котов Павел
|1
|0.03
|Дворецков Филипп
|1
|0.03
|Терехов Антон
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Потапов Лев
|1
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Александр
|8
|1
|Кичин Валерий
|6
|2
|Феррейра Херман
|8
|0
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Канаплин Александр
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|12
|1
|Ширяев Максим
|9
|0
|Москвичёв Владимир
|9
|0
|Котик Артём
|6
|0
|Шоркин Максим
|5
|0
|Котов Павел
|5
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Талалай Денис
|5
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Родионов Кирилл
|3
|0
|Емельянов Данила
|3
|0
|Бердников Алексей
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|1
|1
|Баранов Павел
|1
|1
|Шарифуллин Линар
|1
|1
|Юшин Александр
|2
|0
|Потапов Лев
|2
|0
|Пруцев Егор
|2
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Мршуля Ариан
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
19
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
8
29%
5
26%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
22%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
33%
6
33%
76-90
Забито
23
29
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
6
26%
8
28%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
2
14%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
7
26%
4
29%
76-90
Забито
51
48
18 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
3
6%
3
6%
1-15
5
10%
10
21%
16-30
10
20%
12
25%
31-45
8
16%
4
8%
46-60
11
22%
6
13%
61-75
14
27%
13
27%
76-90
Пропущено
45
32
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
11%
6
19%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
13
29%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1
Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1
Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Факел
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|48 - 30
|56
|4.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|42 - 32
|53
|6.
|Балтика
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|46 - 26
|52
|7.
|Алания
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|65 - 43
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|9.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|41 - 39
|46
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|30 - 38
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|26 - 34
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|24 - 34
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|30 - 45
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|26 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|13.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Енисей - Нефтехимик
Исход игры
Енисей
91.4% (85)
Ничья
4.3% (4)
Нефтехимик
4.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (50)
Меньше
44.44% (40)
Обе команды забьют
Да
58.89% (53)
Нет
41.11% (37)
Популярный счёт
2:1 Енисей
43% (40)
1:0 Енисей
28% (26)
2:0 Енисей
10.8% (10)
3:1 Енисей
6.5% (6)
1:1 Ничья
3.2% (3)
1:2 Нефтехимик
2.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!