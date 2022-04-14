РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Ротор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|13 (2)
|0.42
|Калмыков Амур
|12
|0.39
|Лебеденко Игорь
|8
|0.26
|Лаптев Денис
|4
|0.13
|Темников Иван
|3
|0.1
|Шумских Алексей
|3
|0.1
|Померко Алексей
|3
|0.1
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуканов Андреа
|6 (2)
|0.19
|Муллин Камиль
|5
|0.16
|Школик Игорь
|4
|0.13
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.09
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.09
|Кипиани Николай
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Минаев Роман
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.03
|Омар Имран
|1 (1)
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Калмыков Амур
|3
|1
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Прошкин Егор
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Байрыев Азат
|7
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Серченков Сергей
|6
|0
|Бериашвили Илья
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Мартынов Илья
|5
|0
|Школик Игорь
|3
|1
|Кипиани Николай
|2
|1
|Обухов Игорь
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Пелих Данил
|1
|0
|Слепов Сергей
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
18
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
10%
4
22%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
4
13%
6
33%
46-60
8
27%
1
6%
61-75
6
20%
5
28%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
2
15%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
6
24%
3
23%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
8
32%
3
23%
61-75
2
8%
4
31%
76-90
Пропущено
20
25
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
20%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
5
25%
7
28%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
3
15%
6
24%
76-90
Забито
55
31
25 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
4
7%
6
19%
1-15
10
18%
2
6%
16-30
11
20%
4
13%
31-45
6
11%
6
19%
46-60
16
29%
29%
4
13%
61-75
8
15%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
33
44
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
18%
3
7%
1-15
5
15%
5
11%
16-30
7
21%
12
27%
31-45
3
9%
8
18%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5
Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1
Ротор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1
Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Факел
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|48 - 30
|56
|4.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|42 - 32
|53
|6.
|Алания
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|65 - 43
|52
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|8.
|Балтика
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|44 - 26
|49
|9.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|41 - 39
|46
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|30 - 36
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|26 - 34
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|24 - 34
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|30 - 45
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|26 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|13.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ротор
Исход игры
Торпедо Москва
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Ротор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
32.56% (14)
Нет
67.44% (29)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
35.6% (16)
2:0 Торпедо Москва
26.7% (12)
2:1 Торпедо Москва
24.4% (11)
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