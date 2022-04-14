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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Ротор
Прогнозы 46
Торпедо Москва 97.8% (45)
X 2.2% (1)
Ротор 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Ротор
1.58
4.04
6.36
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торпедо Москва
Ротор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
0:2
ФПД
1:0
ФПД
1:2
ФПД
0:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 13 (2) 0.42
Калмыков Амур 12 0.39
Лебеденко Игорь 8 0.26
Лаптев Денис 4 0.13
Темников Иван 3 0.1
Шумских Алексей 3 0.1
Померко Алексей 3 0.1
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 6 (2) 0.19
Муллин Камиль 5 0.16
Школик Игорь 4 0.13
Щёткин Алексей 3 (1) 0.09
Бериашвили Илья 3 (1) 0.09
Кипиани Николай 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Минаев Роман 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Кавтарадзе Бека 1 0.03
Омар Имран 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Полубояринов Данил 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Прошкин Егор 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Лаптев Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Байрыев Азат 7 0
Макаров Сергей 7 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Серченков Сергей 6 0
Бериашвили Илья 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Мартынов Илья 5 0
Школик Игорь 3 1
Кипиани Николай 2 1
Обухов Игорь 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Шахов Виталий 1 0
Муллин Камиль 1 0
Пелих Данил 1 0
Слепов Сергей 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
18
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
10%
4
22%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
4
13%
6
33%
46-60
8
27%
1
6%
61-75
6
20%
5
28%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
2
15%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
6
24%
3
23%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
8
32%
3
23%
61-75
2
8%
4
31%
76-90

Пропущено

20
25
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
20%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
5
25%
7
28%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
3
15%
6
24%
76-90

Забито

55
31
25 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
4
7%
6
19%
1-15
10
18%
2
6%
16-30
11
20%
4
13%
31-45
6
11%
6
19%
46-60
16
29%
29%
4
13%
61-75
8
15%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

33
44
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
18%
3
7%
1-15
5
15%
5
11%
16-30
7
21%
12
27%
31-45
3
9%
8
18%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5
Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1
Ротор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1
Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
4. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 32 15 8 9 42 - 32 53
6. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
7. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
8. Балтика Заявка 32 12 13 7 44 - 26 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 32 8 13 11 30 - 36 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
6. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 3 часа 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Торпедо Москва 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Ротор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Ротор
    1.58
    4.04
    6.36
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ротор

    Исход игры
    Торпедо Москва
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    32.56% (14)
    Нет
    67.44% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    35.6% (16)
    2:0 Торпедо Москва
    26.7% (12)
    2:1 Торпедо Москва
    24.4% (11)
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    Торпедо Москва
    Ротор

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