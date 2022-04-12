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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 47
Тоттенхэм 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Брайтон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
1.58
4.44
6.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Брайтон

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 17 0.55
Кейн Гарри 12 (2) 0.39
Кулушевски Деян 3 0.1
Бергвейн Стевен 3 0.1
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.26
Троссар Леандро 5 (1) 0.16
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 3 0.1
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Эмерсон Жуниор 4 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 9 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Бёрн Дэн 5 0
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Макаллистер Алексис 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
18
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
7
27%
4
22%
61-75
3
12%
8
44%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
18%
5
29%
29%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
9
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
5
20%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
5
20%
4
44%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
1
11%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Забито

51
27
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
7
14%
2
7%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
10
20%
6
22%
31-45
9
18%
3
11%
46-60
9
18%
4
15%
61-75
10
20%
9
33%
76-90

Пропущено

42
38
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
7
17%
6
16%
1-15
6
14%
8
21%
16-30
8
19%
6
16%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
17%
6
16%
61-75
10
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Брайтон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 4 часа 6 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Тоттенхэм 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брайтон
    1.58
    4.44
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.11% (23)
    Нет
    48.89% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    35.4% (17)
    2:1 Тоттенхэм
    31.3% (15)
    3:1 Тоттенхэм
    14.6% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    6.3% (3)
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    Брайтон

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