Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Брайтон
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|17
|0.55
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.39
|Кулушевски Деян
|3
|0.1
|Бергвейн Стевен
|3
|0.1
|Лукас Моура
|2
|0.06
|Доэрти Мэтт
|2
|0.06
|Регилон Серхио
|2
|0.06
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.26
|Троссар Леандро
|5 (1)
|0.16
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|3
|0.1
|Мвепу Энок
|2
|0.06
|Уэбстер Адам
|2
|0.06
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|9
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
7
27%
4
22%
61-75
3
12%
8
44%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
18%
5
29%
29%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
9
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
5
20%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
5
20%
4
44%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
1
11%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Забито
51
27
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
7
14%
2
7%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
10
20%
6
22%
31-45
9
18%
3
11%
46-60
9
18%
4
15%
61-75
10
20%
9
33%
76-90
Пропущено
42
38
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
7
17%
6
16%
1-15
6
14%
8
21%
16-30
8
19%
6
16%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
17%
6
16%
61-75
10
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Брайтон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 42
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 48
|40
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|11.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 48
|36
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|4
|12
|14
|25 - 44
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 24
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон
Исход игры
Тоттенхэм
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
51.11% (23)
Нет
48.89% (22)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
35.4% (17)
2:1 Тоттенхэм
31.3% (15)
3:1 Тоттенхэм
14.6% (7)
1:0 Тоттенхэм
6.3% (3)
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