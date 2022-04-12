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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 40
Манчестер Юнайтед 97.5% (39)
X 0% (0)
Норвич 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Норвич
1.28
6.58
15.47
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Норвич

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 12 (2) 0.39
Фернандеш Бруну 9 0.29
Гринвуд Мэйсон 5 0.16
Фред Сантос 4 0.13
Рэшфорд Маркус 4 0.13
Санчо Джедон 3 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Эланга Энтони 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 9 (3) 0.29
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Роналду Криштиану 6 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
9
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
12%
2
22%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
22%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
6
23%
2
22%
76-90

Пропущено

18
31
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
5
28%
2
6%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
2
11%
10
32%
76-90

Забито

25
11
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
1
4%
3
27%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
3
9%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
7
22%
46-60
2
9%
6
19%
61-75
9
41%
7
22%
76-90

Забито

51
20
19 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 6
5 Не забивали 15
4
8%
5
25%
1-15
6
12%
2
10%
16-30
9
18%
2
10%
31-45
9
18%
3
15%
46-60
11
22%
3
15%
61-75
12
24%
5
25%
76-90

Пропущено

40
63
17 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
5
13%
9
14%
1-15
5
13%
6
10%
16-30
7
18%
9
14%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
4
10%
13
21%
61-75
11
28%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3
Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 36 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Манчестер Юнайтед 97.5% (39)
    X 0% (0)
    Норвич 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Норвич
    1.28
    6.58
    15.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Норвич онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Норвич

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    97.5% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    24.32% (9)
    Нет
    75.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    50% (20)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    12.5% (5)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    10% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.5% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    7.5% (3)
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    Норвич

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