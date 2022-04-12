Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Норвич
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|12 (2)
|0.39
|Фернандеш Бруну
|9
|0.29
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.16
|Фред Сантос
|4
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.13
|Санчо Джедон
|3
|0.1
|Кавани Эдинсон
|2
|0.06
|Лингард Джесси
|2
|0.06
|Эланга Энтони
|2
|0.06
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Шоу Люк
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|9 (3)
|0.29
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Шоу Люк
|8
|0
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Роналду Криштиану
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Ааронс Макс
|6
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
9
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
12%
2
22%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
22%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
6
23%
2
22%
76-90
Пропущено
18
31
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
5
28%
2
6%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
2
11%
10
32%
76-90
Забито
25
11
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
1
4%
3
27%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
3
9%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
7
22%
46-60
2
9%
6
19%
61-75
9
41%
7
22%
76-90
Забито
51
20
19 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 6
5 Не забивали 15
4
8%
5
25%
1-15
6
12%
2
10%
16-30
9
18%
2
10%
31-45
9
18%
3
15%
46-60
11
22%
3
15%
61-75
12
24%
5
25%
76-90
Пропущено
40
63
17 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
5
13%
9
14%
1-15
5
13%
6
10%
16-30
7
18%
9
14%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
4
10%
13
21%
61-75
11
28%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3
Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 42
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 48
|40
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|11.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 48
|36
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|4
|12
|14
|25 - 44
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 24
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Норвич
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.5% (39)
Ничья
0% (0)
Норвич
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (14)
Меньше
62.16% (23)
Обе команды забьют
Да
24.32% (9)
Нет
75.68% (28)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
50% (20)
3:1 Манчестер Юнайтед
12.5% (5)
2:1 Манчестер Юнайтед
10% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (3)
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