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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 21'
Металлург Липецк
0'
1:0
9' Пенальти
Гаглоев Александр
21'

Ход матча

7'
 
Поликутин Илья
Карпов Максим
9'
Гаглоев Александр
1:0
Прогнозы 112
СКА-Хабаровск 95.5% (107)
X 3.6% (4)
Металлург Липецк 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Металлург Липецк
1.41
5.14
9.60
Все Коэффициенты
Новости
СКА-Хабаровск
Металлург Липецк

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Металлург Липецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
1:6
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 13 (7) 0.39
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.27
Мануйлов Роман 3 0.09
Алиев Камран 3 0.09
Барков Дмитрий 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Гащенков Михаил 1 (1) 0.03
Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арустамян Артур 8 0.25
Кутьин Александр 3 (1) 0.09
Войдель Роман 2 0.06
Ахвледиани Руслан 2 0.06
Овчинников Андрей 1 0.03
Шаповалов Руслан 1 0.03
Завезён Юрий 1 0.03
Сазонов Максим 1 0.03
Иваньков Александр 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Гащенков Михаил 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Алиев Камран 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Дмитриев Максим II 1 0
Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войдель Роман 10 0
Овчинников Андрей 10 0
Киселёв Геннадий 10 0
Редькович Дмитрий 6 0
Поярков Денис 4 1
Кутьин Александр 5 0
Шаповалов Руслан 4 0
Баульчев Илья 4 0
Яковлев Михаил 4 0
Арустамян Артур 4 0
Сазонов Максим 4 0
Карпов Максим 3 0
Завезён Юрий 3 0
Dmitri Sukharev 3 0
Фролов Евгений II 2 0
Титов Константин 2 0
Никитенков Алексей 2 0
Ахвледиани Руслан 1 0
Иканович Давид 1 0
Визнович Илья 1 0
Великородный Дмитрий 1 0
Иваньков Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
0
0%
2
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
6
43%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
10
40%
4
29%
76-90

Пропущено

12
37
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
8%
4
11%
1-15
3
25%
11
30%
30%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
1
8%
4
11%
61-75
4
33%
8
22%
76-90

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
4
22%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
21%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
16%
7
29%
29%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
8
42%
3
13%
76-90

Забито

43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 7
9 Не забивали 16
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
8
19%
10
42%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
6
14%
4
17%
61-75
14
33%
6
25%
76-90

Пропущено

31
61
13 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 24
5
16%
9
15%
1-15
3
10%
14
23%
16-30
5
16%
12
20%
31-45
5
16%
8
13%
46-60
1
3%
7
11%
61-75
12
39%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2
Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 33 16 8 9 43 - 32 56
4. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
5. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
6. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
7. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
8. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 32 7 4 21 24 - 62 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
6. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
7. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Угловой
    25'
    Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 24'
    Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от ноги Бабаева ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Кутьин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Мартусевича. 
  • Опасный момент
    22'
    Мануйлов получил передачу от Караева, с правой половины поля Роман вошёл в штрафную площадь и затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 21'
    Сам же Иканович быстро начал контратаку своей команды, Арустамян получил мяч от партнёров по команде и по левой половине поля убежал к линии штрафной площади, а вот затем Артур неудачно пробил точно в руки Сугробову. 
  • 20'
    Мартусевич со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Иканович грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Войдель на левом фланге нарушил правила против Квеквескири. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Караев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Металлурга". Игроки липецкого клуба быстро разыграли стандарт. 
  • 17'
    Гонгадзе пошёл прессинговать Икановича, голкипер "Металлурга" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 16'
    Цаллагов с левого фланга выполнил прострел на левый угол штрафной площади, Гаглоев под давлением Киселёва не смог развернуться и обострить ситуацию на поле. 
  • Угловой
    15'
    Мартусевич с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Металлурга" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 14'
    Гаглоев вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил передачу к линии вратарской, Караев в касание пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Металлурга" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Киселёв в центре поля нарушил правила против Гаглоева. Игроки "СКА-Хабаровск" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Пенальти
    12'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гаглоев!!! Александр Гаглоев с "точки" уверенно пробил под правую штангу вновь, Иканович на этот раз угадал направление удара, но голкипер "Металлурга" уже ничего не мог поделать. 
  • Судья
    11'
    Гаглоев с "точки" уверенно развёл Икановича и мяч по разным углам, но Антон Анопа показал, что нужно заново исполнить удар с "точки". Кто-то из игроков "СКА-Хабаровск" раньше времени вбежал в штрафную площадь. 
  • Пенальти!
    10'
    Пенальти назначается в ворота "Металлурга"! Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эммерсон в падении пробил по воротам, Поликутин неудачно выставил руку, Антон Анопа сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Замена
    9'
    В составе "Металлурга" произошла замена. Вместо Максима Карпова на поле вышел Илья Поликутин. 
  • Опасный момент
    8'
    Мануйлов пробил в ближний угол ворот с правой половины поля от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 7'
    Показали игроки "Металлурга", что Карпову будет нужна замена, на носилках уносят с поля защитника липецкого клуба. 
  • Травма, повреждение
    6'
    Карпов получил повреждение в борьбе за мяч с Гонгадзе на правом фланге у своей штрафной площади, Антон Анопа после небольшой паузы остановил игру и позвал на поле врачей "Металлурга". 
  • Фол, нарушение
    5'
    Мануйлов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Гонгадзе, Георгий в борьбе за мяч нарушил правила. 
  • Угловой
    4'
    Гаглоев с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фомин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    3'
    Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Чёрный сыграл неудачно и головой направил мяч в угол собственных ворот, Иканович успел среагировать и в прыжке перевести его на повторный корнер. 
  • 2'
    Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в штрафную площадь, мяч от Киселёва ушёл на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "СКА-Хабаровск" на своём поле должен переигрывать одного из главных аутсайдеров этого сезона в ФНЛ, чтобы догнать воронежский "Факел", который идёт на третьем месте в турнирной таблице.
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Антон Анопа из Благовещенска. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Серебряков из Химок и Степан Щербаков из Омска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 33-го первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровск" и липецким "Металлургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 112
СКА-Хабаровск 95.5% (107)
X 3.6% (4)
Металлург Липецк 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Металлург Липецк
1.41
5.14
9.60
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Где смотреть матч СКА-Хабаровск 1:0 Металлург Липецк онлайн

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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Металлург Липецк

Исход игры
СКА-Хабаровск
95.6% (108)
Ничья
3.5% (4)
Металлург Липецк
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.69% (31)
Меньше
69.31% (70)
Обе команды забьют
Да
23.76% (24)
Нет
76.24% (77)
Популярный счёт
2:0 СКА-Хабаровск
38.1% (43)
1:0 СКА-Хабаровск
20.4% (23)
2:1 СКА-Хабаровск
10.6% (12)
3:0 СКА-Хабаровск
8.8% (10)
3:1 СКА-Хабаровск
4.4% (5)
1:1 Ничья
3.5% (4)
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