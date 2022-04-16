Сам же Иканович быстро начал контратаку своей команды, Арустамян получил мяч от партнёров по команде и по левой половине поля убежал к линии штрафной площади, а вот затем Артур неудачно пробил точно в руки Сугробову.

Мануйлов получил передачу от Караева, с правой половины поля Роман вошёл в штрафную площадь и затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Кутьин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Мартусевича.

Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от ноги Бабаева ушёл на угловой.

Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Мартусевич со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Иканович грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' Войдель на левом фланге нарушил правила против Квеквескири. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту.

18' Караев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Металлурга". Игроки липецкого клуба быстро разыграли стандарт.

17' Гонгадзе пошёл прессинговать Икановича, голкипер "Металлурга" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

16' Цаллагов с левого фланга выполнил прострел на левый угол штрафной площади, Гаглоев под давлением Киселёва не смог развернуться и обострить ситуацию на поле.

15' Мартусевич с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Металлурга" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

14' Гаглоев вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил передачу к линии вратарской, Караев в касание пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Металлурга" и ушёл на угловой.

13' Киселёв в центре поля нарушил правила против Гаглоева. Игроки "СКА-Хабаровск" достаточно быстро разыграли стандарт.

12' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гаглоев!!! Александр Гаглоев с "точки" уверенно пробил под правую штангу вновь, Иканович на этот раз угадал направление удара, но голкипер "Металлурга" уже ничего не мог поделать.

11' Гаглоев с "точки" уверенно развёл Икановича и мяч по разным углам, но Антон Анопа показал, что нужно заново исполнить удар с "точки". Кто-то из игроков "СКА-Хабаровск" раньше времени вбежал в штрафную площадь.

10' Пенальти назначается в ворота "Металлурга"! Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эммерсон в падении пробил по воротам, Поликутин неудачно выставил руку, Антон Анопа сразу же дал свисток и указал на "точку".

9' В составе "Металлурга" произошла замена. Вместо Максима Карпова на поле вышел Илья Поликутин.

8' Мануйлов пробил в ближний угол ворот с правой половины поля от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Показали игроки "Металлурга", что Карпову будет нужна замена, на носилках уносят с поля защитника липецкого клуба.

6' Карпов получил повреждение в борьбе за мяч с Гонгадзе на правом фланге у своей штрафной площади, Антон Анопа после небольшой паузы остановил игру и позвал на поле врачей "Металлурга".

5' Мануйлов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Гонгадзе, Георгий в борьбе за мяч нарушил правила.

4' Гаглоев с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фомин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

3' Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Чёрный сыграл неудачно и головой направил мяч в угол собственных ворот, Иканович успел среагировать и в прыжке перевести его на повторный корнер.

2' Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в штрафную площадь, мяч от Киселёва ушёл на угловой.