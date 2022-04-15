РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Металлург Липецк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|13 (7)
|0.41
|Гонгадзе Георгий
|9 (1)
|0.28
|Мануйлов Роман
|3
|0.09
|Алиев Камран
|3
|0.09
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Гащенков Михаил
|1 (1)
|0.03
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арустамян Артур
|8
|0.26
|Кутьин Александр
|3 (1)
|0.1
|Войдель Роман
|2
|0.06
|Ахвледиани Руслан
|2
|0.06
|Овчинников Андрей
|1
|0.03
|Шаповалов Руслан
|1
|0.03
|Завезён Юрий
|1
|0.03
|Сазонов Максим
|1
|0.03
|Иваньков Александр
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|11
|0
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Иллой-Айет Эммерсон
|6
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Мануйлов Роман
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Барков Дмитрий
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Левицкий Денис
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войдель Роман
|10
|0
|Овчинников Андрей
|10
|0
|Киселёв Геннадий
|10
|0
|Редькович Дмитрий
|6
|0
|Поярков Денис
|4
|1
|Кутьин Александр
|5
|0
|Шаповалов Руслан
|4
|0
|Баульчев Илья
|4
|0
|Яковлев Михаил
|4
|0
|Арустамян Артур
|4
|0
|Сазонов Максим
|4
|0
|Карпов Максим
|3
|0
|Завезён Юрий
|3
|0
|Dmitri Sukharev
|3
|0
|Фролов Евгений II
|2
|0
|Титов Константин
|2
|0
|Никитенков Алексей
|2
|0
|Ахвледиани Руслан
|1
|0
|Иканович Давид
|1
|0
|Визнович Илья
|1
|0
|Великородный Дмитрий
|1
|0
|Иваньков Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
0
0%
2
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
6
43%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
10
40%
4
29%
76-90
Пропущено
12
37
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
8%
4
11%
1-15
3
25%
11
30%
30%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
1
8%
4
11%
61-75
4
33%
8
22%
76-90
Забито
18
10
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
4
22%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
21%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
16%
7
29%
29%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
8
42%
3
13%
76-90
Забито
43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 7
9 Не забивали 16
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
8
19%
10
42%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
6
14%
4
17%
61-75
14
33%
6
25%
76-90
Пропущено
31
61
13 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 24
5
16%
9
15%
1-15
3
10%
14
23%
16-30
5
16%
12
20%
31-45
5
16%
8
13%
46-60
1
3%
7
11%
61-75
12
39%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2
Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Факел
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|48 - 30
|56
|4.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|42 - 32
|53
|6.
|Балтика
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|46 - 26
|52
|7.
|Алания
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|65 - 43
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|9.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|41 - 39
|46
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|30 - 38
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|26 - 34
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|24 - 34
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|30 - 45
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|26 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|13.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Металлург Липецк
Исход игры
СКА-Хабаровск
95.9% (93)
Ничья
3.1% (3)
Металлург Липецк
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (28)
Меньше
69.57% (64)
Обе команды забьют
Да
22.83% (21)
Нет
77.17% (71)
Популярный счёт
2:0 СКА-Хабаровск
40.2% (39)
1:0 СКА-Хабаровск
22.7% (22)
2:1 СКА-Хабаровск
12.4% (12)
3:0 СКА-Хабаровск
9.3% (9)
3:1 СКА-Хабаровск
4.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (3)
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