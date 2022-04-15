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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Металлург Липецк
Прогнозы 99
СКА-Хабаровск 94.9% (94)
X 4% (4)
Металлург Липецк 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Металлург Липецк
1.41
4.92
8.44
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Металлург Липецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
1:6
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 13 (7) 0.41
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.28
Мануйлов Роман 3 0.09
Алиев Камран 3 0.09
Барков Дмитрий 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Гащенков Михаил 1 (1) 0.03
Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арустамян Артур 8 0.26
Кутьин Александр 3 (1) 0.1
Войдель Роман 2 0.06
Ахвледиани Руслан 2 0.06
Овчинников Андрей 1 0.03
Шаповалов Руслан 1 0.03
Завезён Юрий 1 0.03
Сазонов Максим 1 0.03
Иваньков Александр 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Гащенков Михаил 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Алиев Камран 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Дмитриев Максим II 1 0
Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войдель Роман 10 0
Овчинников Андрей 10 0
Киселёв Геннадий 10 0
Редькович Дмитрий 6 0
Поярков Денис 4 1
Кутьин Александр 5 0
Шаповалов Руслан 4 0
Баульчев Илья 4 0
Яковлев Михаил 4 0
Арустамян Артур 4 0
Сазонов Максим 4 0
Карпов Максим 3 0
Завезён Юрий 3 0
Dmitri Sukharev 3 0
Фролов Евгений II 2 0
Титов Константин 2 0
Никитенков Алексей 2 0
Ахвледиани Руслан 1 0
Иканович Давид 1 0
Визнович Илья 1 0
Великородный Дмитрий 1 0
Иваньков Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
0
0%
2
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
6
43%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
10
40%
4
29%
76-90

Пропущено

12
37
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
8%
4
11%
1-15
3
25%
11
30%
30%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
1
8%
4
11%
61-75
4
33%
8
22%
76-90

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
4
22%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
21%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
16%
7
29%
29%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
8
42%
3
13%
76-90

Забито

43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 7
9 Не забивали 16
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
8
19%
10
42%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
6
14%
4
17%
61-75
14
33%
6
25%
76-90

Пропущено

31
61
13 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 24
5
16%
9
15%
1-15
3
10%
14
23%
16-30
5
16%
12
20%
31-45
5
16%
8
13%
46-60
1
3%
7
11%
61-75
12
39%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2
Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
4. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 32 15 8 9 42 - 32 53
6. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
7. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
8. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
6. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Металлург Липецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 8 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 99
    СКА-Хабаровск 94.9% (94)
    X 4% (4)
    Металлург Липецк 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Металлург Липецк
    1.41
    4.92
    8.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Металлург Липецк онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Металлург Липецк

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    95.9% (93)
    Ничья
    3.1% (3)
    Металлург Липецк
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (28)
    Меньше
    69.57% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    22.83% (21)
    Нет
    77.17% (71)
    Популярный счёт
    2:0 СКА-Хабаровск
    40.2% (39)
    1:0 СКА-Хабаровск
    22.7% (22)
    2:1 СКА-Хабаровск
    12.4% (12)
    3:0 СКА-Хабаровск
    9.3% (9)
    3:1 СКА-Хабаровск
    4.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.1% (3)
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