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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Урал

История личных встреч

Зенит
Урал

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.42
Ерохин Александр 7 0.29
Клаудиньо 7 (1) 0.29
Азмун Сердар 7 (1) 0.29
Малком Филипе 6 0.25
Сутормин Алексей 4 (4) 0.17
Мостовой Андрей 3 0.13
Вендел Маркус 3 0.13
Алберто Юри 3 0.13
Круговой Данил 2 0.08
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Оздоев Магомед 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 5 0.21
Гаджимурадов Рамазан 2 0.08
Августиняк Рафал 2 (1) 0.08
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Железнов Юрий 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 6 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Малком Филипе 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алберто Юри 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 5 1
Мишкич Даниэль 5 0
Егорычев Андрей 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Кузьмичев Иван 4 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Августиняк Рафал 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Шатов Олег 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Магомадов Чингиз 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
11
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
3
8%
3
27%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
11
31%
4
36%
31-45
6
17%
2
18%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
15%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

20
6
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
1
5%
1
17%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

56
17
27 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 6
18 Забивали первыми 8
2 Не забивали 12
4
7%
4
24%
1-15
6
11%
0
0%
16-30
17
30%
7
41%
31-45
6
11%
2
12%
46-60
7
13%
0
0%
61-75
16
29%
4
24%
76-90

Пропущено

22
23
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
6
27%
5
22%
61-75
5
23%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1
Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0
Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 57
    Зенит 89.5% (51)
    X 3.5% (2)
    Урал 7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Урал
    1.23
    7.45
    18.00
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    Прогнозы на матч Зенит - Урал

    Исход игры
    Зенит
    89.5% (51)
    Ничья
    3.5% (2)
    Урал
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    34.62% (18)
    Нет
    65.38% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    38.6% (22)
    3:1 Зенит
    14% (8)
    3:0 Зенит
    10.5% (6)
    2:1 Зенит
    7% (4)
    5:0 Зенит
    7% (4)
    1:2 Урал
    5.3% (3)
    1:0 Зенит
    3.5% (2)
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