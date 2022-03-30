РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Газпром Арена
История личных встреч
Зенит
Урал
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.42
|Ерохин Александр
|7
|0.29
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.29
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.29
|Малком Филипе
|6
|0.25
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.17
|Мостовой Андрей
|3
|0.13
|Вендел Маркус
|3
|0.13
|Алберто Юри
|3
|0.13
|Круговой Данил
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Оздоев Магомед
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|5
|0.21
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.08
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.08
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Железнов Юрий
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|6
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Малком Филипе
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|9
|1
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Мишкич Даниэль
|5
|0
|Егорычев Андрей
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Кузьмичев Иван
|4
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
11
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
3
8%
3
27%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
11
31%
4
36%
31-45
6
17%
2
18%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
15%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
20
6
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
1
5%
1
17%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
2
33%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
56
17
27 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 6
18 Забивали первыми 8
2 Не забивали 12
4
7%
4
24%
1-15
6
11%
0
0%
16-30
17
30%
7
41%
31-45
6
11%
2
12%
46-60
7
13%
0
0%
61-75
16
29%
4
24%
76-90
Пропущено
22
23
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
6
27%
5
22%
61-75
5
23%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1
Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0
Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Урал
Исход игры
Зенит
89.5% (51)
Ничья
3.5% (2)
Урал
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
34.62% (18)
Нет
65.38% (34)
Популярный счёт
2:0 Зенит
38.6% (22)
3:1 Зенит
14% (8)
3:0 Зенит
10.5% (6)
2:1 Зенит
7% (4)
5:0 Зенит
7% (4)
1:2 Урал
5.3% (3)
1:0 Зенит
3.5% (2)
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