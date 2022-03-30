  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Рубин
Прогнозы 44
Спартак Москва 88.6% (39)
X 9.1% (4)
Рубин 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Рубин
1.44
5.25
8.66
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Рубин

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.9%
62.5%
15.6%
7 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КПП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 (1) 0.25
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.17
Понсе Эсекель 4 0.17
Зобнин Роман 3 0.13
Николсон Шамар 3 0.13
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Литвинов Руслан 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.33
Лисакович Виталий 3 0.13
Кварацхелия Хвича 2 0.08
Ин-Бом Хван 2 0.08
Бакаев Солтмурад 2 0.08
Онугха Герман 2 0.08
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Жиго Самуэль 7 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
14%
5
19%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
14%
6
22%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
4
29%
4
15%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
7
39%
6
30%
76-90

Забито

27
27
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
7%
2
7%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
7
26%
6
22%
76-90

Пропущено

32
47
12 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
2
6%
7
15%
1-15
7
22%
8
17%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
5
16%
8
17%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
11
34%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Спартак Москва 88.6% (39)
    X 9.1% (4)
    Рубин 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Рубин
    1.44
    5.25
    8.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва - Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Спартак Москва - Рубин

    Исход игры
    Спартак Москва
    88.4% (38)
    Ничья
    9.3% (4)
    Рубин
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    41.9% (18)
    2:0 Спартак Москва
    18.6% (8)
    3:1 Спартак Москва
    9.3% (4)
    1:0 Спартак Москва
    7% (3)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спартак Москва
    Рубин

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     