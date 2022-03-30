РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва
Рубин
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.9%
62.5%
15.6%
7 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.17
|Понсе Эсекель
|4
|0.17
|Зобнин Роман
|3
|0.13
|Николсон Шамар
|3
|0.13
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Джикия Георгий
|1
|0.04
|Жиго Самуэль
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игнатов Михаил
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.33
|Лисакович Виталий
|3
|0.13
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.08
|Ин-Бом Хван
|2
|0.08
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.08
|Онугха Герман
|2
|0.08
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Жиго Самуэль
|7
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Пропущено
14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
14%
5
19%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
14%
6
22%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
7
39%
6
30%
76-90
Забито
27
27
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
7%
2
7%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
7
26%
6
22%
76-90
Пропущено
32
47
12 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
2
6%
7
15%
1-15
7
22%
8
17%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
5
16%
8
17%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
11
34%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Рубин
Исход игры
Спартак Москва
88.4% (38)
Ничья
9.3% (4)
Рубин
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
41.9% (18)
2:0 Спартак Москва
18.6% (8)
3:1 Спартак Москва
9.3% (4)
1:0 Спартак Москва
7% (3)
1:1 Ничья
7% (3)
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