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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Уфа
ЦСКА Москва

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

26 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

7.7%
50%
42.3%
2 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:0
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ТМК
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ТМК
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
1:3
К
0:2
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:3
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 16 (5) 0.67
Иванов Олег 2 (2) 0.08
Журавлёв Юрий 2 0.08
Никитин Алексей 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.33
Заболотный Антон 5 (1) 0.21
Эджуке Чидера 4 0.17
Чалов Фёдор 3 0.13
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.13
Дивеев Игорь 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Фернандес Марио 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Агаларов Гамид 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Никитин Алексей 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Ортис Дилан 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Гбамен Жан-Филипп 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Щенников Георгий 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
5
36%
3
18%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
33%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
7
35%
76-90

Пропущено

19
7
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
21%
2
29%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Забито

23
37
6 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
3
13%
7
19%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
6
26%
4
11%
46-60
5
22%
7
19%
61-75
6
26%
10
27%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 13
4
12%
4
17%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
7
21%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0
Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва

Исход игры
Уфа
11.5% (6)
Ничья
13.5% (7)
ЦСКА Москва
75% (39)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (26)
Меньше
45.83% (22)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
36.5% (19)
0:2 ЦСКА Москва
13.5% (7)
0:1 ЦСКА Москва
13.5% (7)
1:1 Ничья
13.5% (7)
1:3 ЦСКА Москва
7.7% (4)
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Уфа
ЦСКА Москва

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