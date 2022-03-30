РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: BetBoom Арена
История личных встреч
Уфа
ЦСКА Москва
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
26 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
7.7%
50%
42.3%
2 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|16 (5)
|0.67
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.08
|Журавлёв Юрий
|2
|0.08
|Никитин Алексей
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.33
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.21
|Эджуке Чидера
|4
|0.17
|Чалов Фёдор
|3
|0.13
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.13
|Дивеев Игорь
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Фернандес Марио
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Ушаков Егор
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|1
|Камилов Владислав
|7
|0
|Агаларов Гамид
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Ортис Дилан
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Фернандес Марио
|3
|0
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Щенников Георгий
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
5
36%
3
18%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
33%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
7
35%
76-90
Пропущено
19
7
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
21%
2
29%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Забито
23
37
6 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
3
13%
7
19%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
6
26%
4
11%
46-60
5
22%
7
19%
61-75
6
26%
10
27%
76-90
Пропущено
33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 13
4
12%
4
17%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0
Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва
Исход игры
Уфа
11.5% (6)
Ничья
13.5% (7)
ЦСКА Москва
75% (39)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (26)
Меньше
45.83% (22)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
36.5% (19)
0:2 ЦСКА Москва
13.5% (7)
0:1 ЦСКА Москва
13.5% (7)
1:1 Ничья
13.5% (7)
1:3 ЦСКА Москва
7.7% (4)
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