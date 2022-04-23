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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Аякс
0'
0:0
34' Не забитый пенальти
Тадич Душан
37'

Ход матча

34'
0:0
Тадич Душан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Аякс
12.50
7.20
1.21
Все Коэффициенты
Новости
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
10
Окита
Жонатан
1
Стекеленбург
Мартен
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
25
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
НЕК Неймеген
5-3-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.2
Ali Akman 6 0.2
Брюин Джорди 5 (1) 0.17
Тавшан Элаис 5 0.17
Маттссон Магнус 4 0.13
Шоне Лассе 2 0.07
Вет Хавьер 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.67
Тадич Душан 12 (4) 0.4
Антони 8 0.27
Бергёйс Стивен 7 0.23
Классен Дэви 7 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.17
Нерес Давид 3 0.1
Броббей Брайан 3 0.1
Тимбер Юррьен 3 0.1
Гравенберх Райан 2 0.07
Альварес Эдсон 2 0.07
Перейра Данило II 2 0.07
Мартинес Лисандро 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Шуурс Перр 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Брюин Джорди 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Гут Родриго 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
30
8 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
5
42%
8
27%
31-45
2
17%
2
7%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
2
17%
6
20%
76-90

Пропущено

20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
5
25%
2
25%
76-90

Забито

24
51
17 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
4
17%
5
10%
1-15
7
29%
29%
10
20%
16-30
6
25%
8
16%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
1
4%
8
16%
61-75
2
8%
14
27%
76-90

Пропущено

25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
20%
2
18%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
36%
3
27%
76-90

Забито

36
81
25 В 1-м тайме 39
11 Во 2-м тайме 42
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 3
6
17%
8
10%
1-15
8
22%
15
19%
16-30
11
31%
16
20%
31-45
6
17%
8
10%
46-60
1
3%
14
17%
61-75
4
11%
20
25%
76-90

Пропущено

45
19
19 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
7
16%
2
11%
1-15
8
18%
3
16%
16-30
4
9%
3
16%
31-45
5
11%
6
32%
46-60
7
16%
0
0%
61-75
14
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 30 23 4 3 85 - 15 73
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 29 17 4 8 56 - 35 55
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. НЕК Неймеген 0:0 30 9 9 12 35 - 46 36
9. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
10. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
17. ПЕК Зволле 29 6 5 18 22 - 44 23
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
5. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 0:0 15 2 6 7 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 15 11 3 1 31 - 7 36
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 0:0 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
15. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Аякс
12.50
7.20
1.21
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