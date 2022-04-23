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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12390
Аякс
0'
0:0
34' Не забитый пенальти
Тадич Душан
53' Желтая карточка
Блинд Дэйли
55' Желтая карточка
Шоне Лассе
59' Желтая карточка
Гут Родриго
0:1
88' Гол
Броббей Брайан
90'+5

Ход матча

34'
0:0
Тадич Душан
45'
 
Ван Гелдерен Лиам
Шуурс Перр
46'
 
Броббей Брайан
Бергёйс Стивен
51'
Дуэлунд Миккель
Маттссон Магнус
 
53'
 
Блинд Дэйли
55'
Шоне Лассе
 
59'
Гут Родриго
 
71'
Ван Эйден Ренс
Вердонк Калвин
 
85'
 
Кудус Мохаммед
Тейлор Кеннет
87'
Вет Хавьер
Окита Жонатан
 
88'
0:1
Броббей Брайан
(Кудус Мохаммед)
90'
 
Альварес Эдсон
Гравенберх Райан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
10
Окита
Жонатан
1
Стекеленбург
Мартен
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
25
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
НЕК Неймеген
5-3-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.2
Ali Akman 6 0.2
Брюин Джорди 5 (1) 0.17
Тавшан Элаис 5 0.17
Маттссон Магнус 4 0.13
Шоне Лассе 2 0.07
Вет Хавьер 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.67
Тадич Душан 12 (4) 0.4
Антони 8 0.27
Бергёйс Стивен 7 0.23
Классен Дэви 7 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.17
Броббей Брайан 4 0.13
Нерес Давид 3 0.1
Тимбер Юррьен 3 0.1
Гравенберх Райан 2 0.07
Альварес Эдсон 2 0.07
Перейра Данило II 2 0.07
Мартинес Лисандро 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Шуурс Перр 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 6 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Брюин Джорди 2 0
Пропер Дирк 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
31
8 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
5
42%
8
26%
31-45
2
17%
2
6%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
2
17%
7
23%
76-90

Пропущено

21
8
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
6
29%
2
25%
76-90

Забито

24
51
17 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
17%
5
10%
1-15
7
29%
29%
10
20%
16-30
6
25%
8
16%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
1
4%
8
16%
61-75
2
8%
14
27%
76-90

Пропущено

25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
20%
2
18%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
36%
3
27%
76-90

Забито

36
82
25 В 1-м тайме 39
11 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 3
6
17%
8
10%
1-15
8
22%
15
18%
16-30
11
31%
16
20%
31-45
6
17%
8
10%
46-60
1
3%
14
17%
61-75
4
11%
21
26%
76-90

Пропущено

46
19
19 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
7
15%
2
11%
1-15
8
17%
3
16%
16-30
4
9%
3
16%
31-45
5
11%
6
32%
46-60
7
15%
0
0%
61-75
15
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 0:1 30 17 4 9 56 - 36 55
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Херенвен 1:0 30 10 7 13 29 - 38 37
9. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
10. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
11. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
17. ПЕК Зволле 29 6 5 18 22 - 44 23
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
5. АЗ Алкмаар 0:1 15 10 2 3 31 - 15 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 1:0 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 0:1 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Херенвен 1:0 15 5 5 5 12 - 16 20
9. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
15. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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