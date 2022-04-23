Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Аякс выполняет удар от ворот.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Шуурс Перр получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Шуурс Перр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Аякс выполняет удар от ворот.

44' Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

44' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Отличные скиллы показывает Тимбер Юррьен , обводя своих соперников

42' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличные скиллы показывает Тейлор Кеннет , обводя своих соперников

41' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Плохо сыграл Тальяфико Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' СПАСЕНО - Тадич Душан пробил пенальти, но Маттийс Брандерхорст отбивает!

32' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

27' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Каруани Суфьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Аякс

24' Окита Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Отличные скиллы показывает Вердонк Калвин , обводя своих соперников

23' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

22' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тадич Душан из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Мартен Стекеленбург отбил мяч на угловой после удара Окита Жонатан из штрафной площади.

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Плохо сыграл Гут Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Гравенберх Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

8' Тейлор Кеннет из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Классен Дэви нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

2' Тальяфико Николас из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля