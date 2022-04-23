Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион Зрители: 12390
0:0
34' Не забитый пенальтиТадич Душан
53' Желтая карточкаБлинд Дэйли
55' Желтая карточкаШоне Лассе
59' Желтая карточкаГут Родриго
0:1
88' ГолБроббей Брайан
Ход матча
34'
0:0
53'
55'
59'
88'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Аякс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6
|0.2
|Ali Akman
|6
|0.2
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.17
|Тавшан Элаис
|5
|0.17
|Маттссон Магнус
|4
|0.13
|Шоне Лассе
|2
|0.07
|Вет Хавьер
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|1
|0.03
|Баррето Эдгар
|1
|0.03
|Одентал Кас
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|20 (1)
|0.67
|Тадич Душан
|12 (4)
|0.4
|Антони
|8
|0.27
|Бергёйс Стивен
|7
|0.23
|Классен Дэви
|7
|0.23
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.17
|Броббей Брайан
|4
|0.13
|Нерес Давид
|3
|0.1
|Тимбер Юррьен
|3
|0.1
|Гравенберх Райан
|2
|0.07
|Альварес Эдсон
|2
|0.07
|Перейра Данило II
|2
|0.07
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Дарами Мохаммед
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Тейлор Кеннет
|1
|0.03
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|6
|1
|Шоне Лассе
|6
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Мейер Роджер
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Ali Akman
|1
|1
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Брюин Джорди
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
31
8 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
5
42%
8
26%
31-45
2
17%
2
6%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
2
17%
7
23%
76-90
Пропущено
21
8
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
6
29%
2
25%
76-90
Забито
24
51
17 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
17%
5
10%
1-15
7
29%
29%
10
20%
16-30
6
25%
8
16%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
1
4%
8
16%
61-75
2
8%
14
27%
76-90
Пропущено
25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
20%
2
18%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
36%
3
27%
76-90
Забито
36
82
25 В 1-м тайме 39
11 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 3
6
17%
8
10%
1-15
8
22%
15
18%
16-30
11
31%
16
20%
31-45
6
17%
8
10%
46-60
1
3%
14
17%
61-75
4
11%
21
26%
76-90
Пропущено
46
19
19 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
7
15%
2
11%
1-15
8
17%
3
16%
16-30
4
9%
3
16%
31-45
5
11%
6
32%
46-60
7
15%
0
0%
61-75
15
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|30
|17
|4
|9
|56 - 36
|55
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Херенвен
|1:0
|30
|10
|7
|13
|29 - 38
|37
|9.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|11.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|17.
|ПЕК Зволле
|29
|6
|5
|18
|22 - 44
|23
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|1:0
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|16.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Херенвен
|1:0
|15
|5
|5
|5
|12 - 16
|20
|9.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|15.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5