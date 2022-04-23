Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
2' ГолЙоостен Патрик
38' Желтая карточкаSekou Sylla
1:1
44' ГолЗахави Эран
61' Вторая желтая карточкаSekou Sylla
63' Желтая карточкаЙоостен Патрик
1:2
65' ГолГётце Марио
70' Желтая карточкаХудемакерс Меес
Ход матча
2'
1:0
38'
44'
1:1
61'
63'
65'
1:2
70'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 17
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
12
Бос
Питер
27
Sekou
Sylla
20
Маулун
Робин
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
25
Доан
Рицу
- Основной состав
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
-
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
ПСВ
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.2
|Якобс Ями
|5
|0.17
|Робертс Улдрикис
|5
|0.17
|Каллон Исса
|4
|0.13
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.13
|Самбисса Давид
|3
|0.1
|Бангура Алекс
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Схаутен Эрик
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Йоостен Патрик
|2
|0.07
|Тол Марко
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|2
|0.07
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (1)
|0.3
|Захави Эран
|9
|0.3
|Винисиус Карлос
|6
|0.2
|Вертессен Йорбе
|6
|0.2
|Брума Арминду
|6
|0.2
|Доан Рицу
|6
|0.2
|Верман Йоэй
|4
|0.13
|Боскальи Оливье
|4
|0.13
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Мадуэке Нони
|3
|0.1
|Мвене Филипп
|3
|0.1
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.1
|Жуниор Мауро
|2
|0.07
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Sekou Sylla
|2
|1
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Каллон Исса
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Худемакерс Меес
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
33
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
8%
5
15%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
7
29%
29%
6
18%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
3
13%
8
24%
76-90
Пропущено
33
14
19 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
15%
2
14%
1-15
5
15%
3
21%
16-30
9
27%
1
7%
31-45
4
12%
2
14%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
8
24%
4
29%
76-90
Забито
18
41
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
11%
5
12%
1-15
3
17%
8
20%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
4
22%
9
22%
46-60
6
33%
4
10%
61-75
2
11%
10
24%
76-90
Пропущено
30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
4
21%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
8
27%
5
26%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
8
27%
3
16%
76-90
Забито
42
74
15 В 1-м тайме 31
27 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
4
10%
10
14%
1-15
7
17%
12
16%
16-30
4
10%
9
12%
31-45
11
26%
15
20%
46-60
11
26%
10
14%
61-75
5
12%
18
24%
76-90
Пропущено
63
33
34 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 19
5
8%
6
18%
1-15
12
19%
5
15%
16-30
17
27%
6
18%
31-45
7
11%
2
6%
46-60
6
10%
7
21%
61-75
16
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|2:1
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|1:2
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|2:1
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|4.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|1:2
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|2:1
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|1:2
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5