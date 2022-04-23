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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
2' Гол
Йоостен Патрик
38' Желтая карточка
Sekou Sylla
1:1
44' Гол
Захави Эран
61' Вторая желтая карточка
Sekou Sylla
63' Желтая карточка
Йоостен Патрик
1:2
65' Гол
Гётце Марио
70' Желтая карточка
Худемакерс Меес
79'

Ход матча

2'
Йоостен Патрик
(Якобс Ями)
1:0
38'
Sekou Sylla
 
44'
1:1
Захави Эран
(Рамальо Андре)
46'
 
Сангаре Ибрахим
Верман Йоэй
61'
Sekou Sylla
 
63'
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
 
63'
Йоостен Патрик
 
65'
1:2
Гётце Марио
(Жуниор Мауро)
70'
Худемакерс Меес
 
75'
Паулиссен Митчелл
Худемакерс Меес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 17
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
ПСВ
9.90
6.35
1.32
Все Коэффициенты
12
Бос
Питер
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
25
Доан
Рицу
7
Захави
Эран
19
Брума
Арминду
Камбюр
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
ПСВ

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:1
Э
6:2
К
3:2
Э
0:6
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.2
Якобс Ями 5 0.17
Робертс Улдрикис 5 0.17
Каллон Исса 4 0.13
Маулун Робин 4 (2) 0.13
Самбисса Давид 3 0.1
Бангура Алекс 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Йоостен Патрик 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.3
Захави Эран 9 0.3
Винисиус Карлос 6 0.2
Вертессен Йорбе 6 0.2
Брума Арминду 6 0.2
Доан Рицу 6 0.2
Верман Йоэй 4 0.13
Боскальи Оливье 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Рамальо Андре 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Sekou Sylla 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
8%
5
15%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
7
29%
29%
6
18%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
3
13%
8
24%
76-90

Пропущено

33
14
19 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
15%
2
14%
1-15
5
15%
3
21%
16-30
9
27%
1
7%
31-45
4
12%
2
14%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
8
24%
4
29%
76-90

Забито

18
41
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
11%
5
12%
1-15
3
17%
8
20%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
4
22%
9
22%
46-60
6
33%
4
10%
61-75
2
11%
10
24%
76-90

Пропущено

30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
4
21%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
8
27%
5
26%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
8
27%
3
16%
76-90

Забито

42
74
15 В 1-м тайме 31
27 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
4
10%
10
14%
1-15
7
17%
12
16%
16-30
4
10%
9
12%
31-45
11
26%
15
20%
46-60
11
26%
10
14%
61-75
5
12%
18
24%
76-90

Пропущено

63
33
34 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 19
5
8%
6
18%
1-15
12
19%
5
15%
16-30
17
27%
6
18%
31-45
7
11%
2
6%
46-60
6
10%
7
21%
61-75
16
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 2:1 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 1:2 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 2:1 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 1:2 15 5 1 9 27 - 33 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 2:1 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 1:2 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • Второй тайм
  • 79'
    Доан Рицу из команды ПСВ сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
  • 79'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 79'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 79'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 78'
    Бос Питер взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    77'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 77'
    Жуниор Мауро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 77'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Захави Эран и Жуниор Мауро из команды ПСВ.
  • 76'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 76'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 76'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Тактическая замена. Худемакерс Меес уходит с поля и его заменяет Паулиссен Митчелл
  • 75'
    Контроль мяча: Камбюр: 38%, ПСВ: 62%.
  • 75'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 75'
    Опасность предотвращена - Шмидт Доке из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 75'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Схаутен Эрик
  • 73'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гутьеррес Эрик и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    72'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 72'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 71'
    Захави Эран из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 71'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 71'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Камбюр: 37%, ПСВ: 63%.
  • Офсайд
    70'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ в офсайде
  • 70'
    Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    70'
    Худемакерс Меес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Доан Рицу.
  • 69'
    Доан Рицу из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 69'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 68'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Захави Эран из команды ПСВ пасует в штрафную, но Бос Питер выходит и ловит мяч.
  • 67'
    Захави Эран из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 67'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 65'
    Контроль мяча: Камбюр: 35%, ПСВ: 65%.
  • 65'
    Жуниор Мауро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О О О Л - Гётце Марио из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • Угловой
    65'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 64'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 64'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    63'
    Рефери не любит споров - именно за это Йоостен Патрик сейчас получил желтую
  • 63'
    Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 63'
    Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Самбисса Давид
  • 63'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    62'
    Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Sekou Sylla получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Sekou Sylla из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 60'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Камбюр: 35%, ПСВ: 65%.
  • 60'
    ПСВ начинает контратаку
  • 60'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Маулун Робин из команды Камбюр подал угловой слева.
  • 59'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 58'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 58'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Камбюр: 33%, ПСВ: 67%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
  • 54'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 54'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 52'
    Гётце Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Гётце Марио из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 51'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    50'
    Захави Эран задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Робертс Улдрикис из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Рамальо Андре
  • 50'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 50'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Доан Рицу из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 49'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 48'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
  • 48'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 47'
    Якобс Ями из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Верман Йоэй уходит с поля и его заменяет Сангаре Ибрахим
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Камбюр: 31%, ПСВ: 69%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 44'
    Рамальо Андре сделал результативную передачу.
  • 44'
    Контроль мяча: Камбюр: 33%, ПСВ: 67%.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!
  • 44'
    Рамальо Андре из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Захави Эран из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 44'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 44'
    Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Гётце Марио из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 43'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 42'
    Опасность предотвращена - Макс Филипп из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 42'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    41'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 41'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    40'
    Sekou Sylla из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Рамальо Андре пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 39'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    38'
    Sekou Sylla из команды Камбюр получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    38'
    Sekou Sylla из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
  • Фол, нарушение
    37'
    Назначен штрафной. Пострадал Каллон Исса, его свалил Гутьеррес Эрик.
  • 37'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Якобс Ями
  • 35'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 35'
    Контроль мяча: Камбюр: 30%, ПСВ: 70%.
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 34'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 34'
    Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 33'
    Доан Рицу нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 33'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 32'
    Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    32'
    Верман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 32'
    Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Доан Рицу наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
  • 31'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Каллон Исса нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
  • 30'
    Sekou Sylla навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Доан Рицу из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Йоостен Патрик.
  • 29'
    Камбюр начинает контратаку
  • 29'
    Игрок Макс Филипп из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 28'
    Опасность предотвращена - Схаутен Эрик из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 28'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Sekou Sylla из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 27'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ играет в стеночку с партнером по команде. Верман Йоэй это был.
  • 26'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Худемакерс Меес
  • 25'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • 25'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Рамальо Андре из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 24'
    Sekou Sylla предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    24'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 24'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Якобс Ями, обводя своих соперников
  • 23'
    Якобс Ями из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 20'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 19'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 16'
    Шанс! Захави Эран из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 16'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 15'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 15'
    Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 15'
    Йоостен Патрик из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 15'
    Макс Филипп ошибается в защите.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Опасность предотвращена - Макинтош Келвин из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 14'
    Макс Филипп из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 13'
    Рамальо Андре из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    13'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 12'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 11'
    Каллон Исса из команды Камбюр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Камбюр: 36%, ПСВ: 64%.
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 8'
    Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
  • 8'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 7'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 6'
    Рамальо Андре из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Схаутен Эрик из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 5'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Камбюр: 61%, ПСВ: 39%.
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Якобс Ями сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Йоостен Патрик забивает с правой ноги!
  • 2'
    Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 2'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Sekou Sylla.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
ПСВ
9.90
6.35
1.32
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Камбюр
ПСВ

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