Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

94' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

94' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Какой промах! Milan Smit имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Удар от ворот произведет Камбюр

92' Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Ромеро Максимильяно нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.

89' Доан Рицу разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

87' Отличные скиллы показывает Гакпо Коди , обводя своих соперников

87' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Камбюр выполняет удар от ворот.

80' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

77' Жуниор Мауро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

76' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Камбюр выполняет удар от ворот.

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гутьеррес Эрик и попал в каркас ворот!

71' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

70' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Худемакерс Меес получил желтую карточку от судьи

68' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Г О О О О О О Л - Гётце Марио из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

64' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

62' Рефери не любит споров - именно за это Йоостен Патрик сейчас получил желтую

61' Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Sekou Sylla получает вторую желтую карточку. Удаление.

60' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля