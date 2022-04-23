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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
ПСВ
0'
1:0
2' Гол
Йоостен Патрик
38' Желтая карточка
Sekou Sylla
1:1
44' Гол
Захави Эран
60' Вторая желтая карточка
Sekou Sylla
62' Желтая карточка
Йоостен Патрик
1:2
65' Гол
Гётце Марио
69' Желтая карточка
Худемакерс Меес
90'+5

Ход матча

2'
Йоостен Патрик
(Якобс Ями)
1:0
38'
Sekou Sylla
 
44'
1:1
Захави Эран
(Рамальо Андре)
46'
 
Сангаре Ибрахим
Верман Йоэй
60'
Sekou Sylla
 
62'
Йоостен Патрик
 
62'
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
 
65'
1:2
Гётце Марио
(Жуниор Мауро)
69'
Худемакерс Меес
 
75'
Паулиссен Митчелл
Худемакерс Меес
 
81'
Milan Smit
Якобс Ями
 
81'
Брей Майкл
Робертс Улдрикис
 
81'
 
Ромеро Максимильяно
Захави Эран
82'
 
Гакпо Коди
Брума Арминду
90'
 
Ледесма Ричард
Доан Рицу

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 18
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости матча
12
Бос
Питер
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
25
Доан
Рицу
7
Захави
Эран
19
Брума
Арминду
Камбюр
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
ПСВ

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:1
Э
6:2
К
3:2
Э
0:6
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.2
Якобс Ями 5 0.17
Робертс Улдрикис 5 0.17
Каллон Исса 4 0.13
Маулун Робин 4 (2) 0.13
Самбисса Давид 3 0.1
Бангура Алекс 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Йоостен Патрик 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.3
Захави Эран 9 0.3
Винисиус Карлос 6 0.2
Вертессен Йорбе 6 0.2
Брума Арминду 6 0.2
Доан Рицу 6 0.2
Гётце Марио 4 0.13
Верман Йоэй 4 0.13
Боскальи Оливье 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Sekou Sylla 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Худемакерс Меес 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
35
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
3
12%
5
14%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
7
28%
6
17%
46-60
5
20%
7
20%
61-75
3
12%
8
23%
76-90

Пропущено

35
15
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
14%
3
20%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
10
29%
1
7%
31-45
4
11%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90

Забито

18
41
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
11%
5
12%
1-15
3
17%
8
20%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
4
22%
9
22%
46-60
6
33%
4
10%
61-75
2
11%
10
24%
76-90

Пропущено

30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
4
21%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
8
27%
5
26%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
8
27%
3
16%
76-90

Забито

43
76
16 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
5
12%
10
13%
1-15
7
16%
12
16%
16-30
4
9%
10
13%
31-45
11
26%
15
20%
46-60
11
26%
11
14%
61-75
5
12%
18
24%
76-90

Пропущено

65
34
35 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
5
8%
7
21%
1-15
12
18%
5
15%
16-30
18
28%
6
18%
31-45
7
11%
2
6%
46-60
7
11%
7
21%
61-75
16
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Камбюр: 31%, ПСВ: 69%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 44'
    Рамальо Андре сделал результативную передачу.
  • 44'
    Контроль мяча: Камбюр: 33%, ПСВ: 67%.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!
  • 44'
    Рамальо Андре из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Захави Эран из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 44'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 44'
    Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Гётце Марио из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 43'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 42'
    Опасность предотвращена - Макс Филипп из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 42'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    41'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 41'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    40'
    Sekou Sylla из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Рамальо Андре пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 39'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    38'
    Sekou Sylla из команды Камбюр получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    38'
    Sekou Sylla из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
  • Фол, нарушение
    37'
    Назначен штрафной. Пострадал Каллон Исса, его свалил Гутьеррес Эрик.
  • 37'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Робертс Улдрикис
  • 35'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 35'
    Контроль мяча: Камбюр: 30%, ПСВ: 70%.
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 34'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 34'
    Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 33'
    Доан Рицу нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 33'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 32'
    Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    32'
    Верман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 32'
    Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Доан Рицу наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
  • 31'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Каллон Исса нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
  • 30'
    Sekou Sylla навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Доан Рицу из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Йоостен Патрик.
  • 29'
    Камбюр начинает контратаку
  • 29'
    Игрок Макс Филипп из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 28'
    Опасность предотвращена - Схаутен Эрик из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 28'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Sekou Sylla из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 27'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ играет в стеночку с партнером по команде. Верман Йоэй это был.
  • 26'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Брума Арминду из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Худемакерс Меес
  • 25'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • 25'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Рамальо Андре из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 24'
    Sekou Sylla предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    24'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 24'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Якобс Ями, обводя своих соперников
  • 23'
    Якобс Ями из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 20'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 19'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 16'
    Шанс! Захави Эран из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 16'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 15'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 15'
    Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 15'
    Йоостен Патрик из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 15'
    Макс Филипп ошибается в защите.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Опасность предотвращена - Макинтош Келвин из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 14'
    Макс Филипп из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 13'
    Рамальо Андре из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    13'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 12'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 11'
    Каллон Исса из команды Камбюр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Камбюр: 36%, ПСВ: 64%.
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 8'
    Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
  • 8'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 7'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 6'
    Рамальо Андре из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Схаутен Эрик из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 5'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Камбюр: 61%, ПСВ: 39%.
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Якобс Ями сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Йоостен Патрик из команды Камбюр забил фантастический гол правой пяткой!
  • 2'
    Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 2'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Sekou Sylla.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 1:2 ПСВ онлайн

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