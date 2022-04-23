Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: АФАС
0:1
7' ГолСарр Амин
13' Желтая карточкаКласи Йорди
Ход матча
7'
0:1
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Херенвен
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
34 матча
52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|14 (5)
|0.47
|Павлидис Вангелис
|11
|0.37
|Де Вит Дани
|7
|0.23
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.13
|Абухлал Закария
|4
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Бёкема Сэм
|3
|0.1
|Инди Мартинс
|2
|0.07
|Вайндал Оуэн
|1
|0.03
|Сугавара Юкинари
|1
|0.03
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Павлидис Василис
|1
|0.03
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.23
|Верман Йоэй
|4
|0.13
|Халилович Тибор
|4
|0.13
|Ван Хойдонк Сидней
|3 (1)
|0.1
|Сарр Амин
|3
|0.1
|Баккер Ник
|2
|0.07
|Стеванович Филип
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Хаяль Рами
|1
|0.03
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|Хайе Том
|0
|0
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|6
|0
|Вайндал Оуэн
|6
|0
|Класи Йорди
|4
|1
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|5
|0
|Инди Мартинс
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|5
|1
|Кайб Рами
|5
|0
|Мусаба Антони
|3
|1
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
9
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
5
17%
2
22%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
5
17%
1
11%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
2
22%
61-75
8
28%
3
33%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
31%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
12%
4
24%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
4
18%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
54
26
27 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
8
15%
6
23%
1-15
8
15%
1
4%
16-30
11
20%
4
15%
31-45
8
15%
2
8%
46-60
4
7%
5
19%
61-75
15
28%
8
31%
76-90
Пропущено
37
40
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
8
22%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
3
8%
9
23%
46-60
7
19%
8
20%
61-75
8
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|30
|17
|4
|9
|56 - 36
|55
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Херенвен
|1:0
|30
|10
|7
|13
|29 - 38
|37
|9.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|11.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|17.
|ПЕК Зволле
|29
|6
|5
|18
|22 - 44
|23
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|1:0
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|16.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Херенвен
|1:0
|15
|5
|5
|5
|12 - 16
|20
|9.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|15.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5