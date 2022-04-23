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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
7' Гол
Сарр Амин
13' Желтая карточка
Класи Йорди
21'

Ход матча

7'
0:1
Сарр Амин
(Халилович Тибор)
13'
Класи Йорди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Херенвен
1.43
4.80
7.60
Все Коэффициенты
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
11
Карлссон
Йеспер
III
10
Де
Вит
Дани
7
Абухлал
Закария
9
Павлидис
Вангелис
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
2
Ван
Оттеле
Сюб
18
Акуджоби
Хамди
10
Халилович
Тибор
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
5
Вауденберг
Лукас
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Херенвен
3-5-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

34 матча

52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 14 (5) 0.47
Павлидис Вангелис 11 0.37
Де Вит Дани 7 0.23
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.13
Абухлал Закария 4 0.13
Рейндерс Тиджани 3 0.1
Бёкема Сэм 3 0.1
Инди Мартинс 2 0.07
Вайндал Оуэн 1 0.03
Сугавара Юкинари 1 0.03
Витри Аслак Фонн 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Павлидис Василис 1 0.03
Класи Йорди 1 0.03
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.23
Верман Йоэй 4 0.13
Халилович Тибор 4 0.13
Ван Хойдонк Сидней 3 (1) 0.1
Сарр Амин 3 0.1
Баккер Ник 2 0.07
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Тахири Анас 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Вайндал Оуэн 6 0
Класи Йорди 4 1
Мидтше Фредрик 5 0
Павлидис Вангелис 5 0
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
9
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
5
17%
2
22%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
5
17%
1
11%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
2
22%
61-75
8
28%
3
33%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
31%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
12%
4
24%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
4
18%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

54
26
27 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
8
15%
6
23%
1-15
8
15%
1
4%
16-30
11
20%
4
15%
31-45
8
15%
2
8%
46-60
4
7%
5
19%
61-75
15
28%
8
31%
76-90

Пропущено

37
40
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
8
22%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
3
8%
9
23%
46-60
7
19%
8
20%
61-75
8
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 0:1 30 17 4 9 56 - 36 55
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Херенвен 1:0 30 10 7 13 29 - 38 37
9. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
10. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
11. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
17. ПЕК Зволле 29 6 5 18 22 - 44 23
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
5. АЗ Алкмаар 0:1 15 10 2 3 31 - 15 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 1:0 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 0:1 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Херенвен 1:0 15 5 5 5 12 - 16 20
9. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
15. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Херенвен
1.43
4.80
7.60
Все Коэффициенты
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Херенвен

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